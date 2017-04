Cierran 92 establecimientos turísticos por incumplimiento de norma 

En operativos realizados este lunes 3 de abril en Santa Marta, Medellín, Cali, Cartagena y Pasto, se ordenó el cierre de 92 establecimientos por no cumplir con el Registro Nacional de Turismo (RNT), cuyo plazo se venció el viernes pasado.

Las brigadas –en las que fueron visitados 808 establecimientos entre hoteles, agencias de viajes, restaurantes y otros negocios - fueron lideradas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el apoyo de las alcaldías locales y de unidades de la Policía de Turismo.



Según el balance preliminar de la jornada, en Santa Marta fueron cerrados 23 establecimientos (alojamientos) por no contar con el RNT; en Medellín 8 (7 alojamientos, 1 agencia); Cali, 6 (alojamientos); Cartagena 5, (alojamientos, 1 restaurante) y Pasto 3 (alojamientos).



“Un turismo para siempre se consolida con la formalización. Solo así habrá cancha de juego equilibrada para la industria turística y seguridad para los viajeros de saber que los establecimientos visitados cumplen las normas para ello”, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, quien afirmó que brigadas similares se llevarán a cabo en todo el país durante los próximos días.



A la fecha, añadió la ministra, de los 24.906 prestadores de servicios turísticos activos en el RNT, 5.883 no hicieron la tarea para cumplir con este requisito. Y 900 fueron cancelados, ya que los propietarios cerraron su establecimiento por voluntad propia.



“Los prestadores que fueron suspendidos no pueden ejercer la actividad y las alcaldías distritales y municipales procederán con el cierre inmediato de los establecimientos turísticos incursos en esta situación, hasta tanto los prestadores acrediten la actualización del RNT”, expresó el MinComercio, que añadió que solo se podrá restablecer la prestación del servicio una vez se haya cerrado el establecimiento, pagado la multa y obtenido el respectivo registro.



El gran problema para la renovación del RNT, en esta ocasión, fue el requisito de las ‘Normas Técnicas Sectoriales del Turismo Sostenible’, que todos los actores turísticos debieron implementar para obtenerlo.



Se trata de medidas o proyectos que puedan representar una disminución del impacto ambiental o un beneficio al medio ambiente; un requisito que, como ya se ha visto, solo logró cumplir un porcentaje de los prestadores.Viajar

@ViajarET