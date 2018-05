El próximo Gobierno debería destinar más recursos al turismo: MinCIT

Colombia vive un romance con el turismo. El último año, la industria se consolidó como el segundo generador de divisas en el país con 4.408 millones de dólares y generó 1,8 millones de empleos. Como si fuera poco, durante los últimos 7 años el número de visitantes al país aumentó 150 por ciento y solo en el 2017 llegaron más de 6,5 millones.



La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, ha estado al frente de estas gestiones desde agosto del 2017. A manera de corte de cuentas anticipado, habló con EL TIEMPO sobre los asuntos que hereda su gestión, sobre los proyectos que quedan pendientes y sobre cómo lograr que los buenos tiempos del sector se mantengan en el tiempo.

¿Qué estrategias han implementado para atraer la inversión privada?



Nuestras estrategias se concentran en tres grupos: atracción de la inversión en proyectos que nos falta desarrollar, inversión del Estado en donde los particulares no la hacen e incentivos tributarios.



Desde que empezó el Gobierno del presidente Santos, Colombia se ha consolidado como un destino de talla mundial. Para lograrlo, entre 2010 y febrero de 2018, el Ministerio ha invertido más de 1 billón de pesos a través del Fondo Nacional de Turismo (Fontur). Los proyectos aprobados suman 158 de infraestructura (muelles, senderos, embarcaderos, centros de convenciones, ordenamiento de playas), 688 de competitividad y 885 de promoción turística en todo el país.



El 25 de abril hicimos el Foro de Inversión en Turismo con Procolombia y Fontur. Presentamos a más de 170 inversionistas nacionales y extranjeros 50 proyectos ubicados en 18 departamentos. Esperamos que estos proyectos encuentren pronto los recursos que necesitan.

Ahora, hemos establecido una tarifa del 9 por ciento del impuesto de la renta por 20 años para impulsar la inversión turística en municipios con menos de 200.000 habitantes FACEBOOK

TWITTER

Gracias al incentivo de la exención de renta por 30 años para nuevos hoteles y la remodelación de habitaciones, que rigió entre 2003 y 2017, el sector privado invirtió 5,7 billones de pesos. Ahora, hemos establecido una tarifa del 9 por ciento del impuesto de la renta por 20 años para impulsar la inversión turística en municipios con menos de 200.000 habitantes.



Para lograr que este 'boom' del turismo se mantenga es necesaria una mejora en el servicio. ¿Cómo lograrlo?



Efectivamente, los buenos resultados del sector deben estar acompañados del desarrollo de una oferta turística con altos estándares de calidad. Hemos venido concientizando a los operadores turísticos sobre la necesidad de formalizarse, de que busquen acceder a las certificaciones de calidad.



Hemos tenido gran receptividad y creemos que el sector privado ya entiende que la calidad es el camino para ser cada vez más competitivos en una industria global que está mirando hacia Colombia.



Desde el sector público hemos implementado brigadas de formalización, modelos de escuelas de turismo que han sido exitosos en países con alta demanda turística como Portugal y cursos específicos en alianza con el SENA, que nos permiten tener cada vez un personal mejor calificado.



¿Cuáles son los destinos que tienen más potencial?

​

Colombia tiene mucho para ofrecer. Ciudades cosmopolitas, ofertas gastronómicas de talla mundial y expresiones culturales que se proyectan a nivel internacional, se conjugan con un territorio exuberante y diverso.



Destinos que antes no aparecían dentro de las posibilidades de los viajeros se están consolidando. Tenemos varios ejemplos.



Caño Cristales es uno de los destinos turísticos en donde el Gobierno, en coordinación con entidades locales, desarrolla prácticas sostenibles para consolidar un destino perdurable.



Tenemos otros casos exitosos. Entre 2013 y 2017, el flujo de visitantes extranjeros en el Camino a Teyuna (Sierra Nevada de Santa Marta) creció 124 por ciento, al pasar de 8.180 en 2013 a 18.324 a noviembre de 2017.



En el Valle de Sibundoy el etnoturismo se ha consolidado como una oferta atractiva y sostenible. Allí, 13 etnias indígenas que conservan sus tradiciones viven en 62 resguardos y cinco reservas, que se pueden visitar para interactuar con los nativos y entender su cultura.



Estos casos muestran cómo el turismo genera desarrollo económico y cambia la vida de comunidades que estuvieron por fuera de las consideraciones de los turistas durante muchos años y ahora encuentran en el turismo un motor para su desarrollo.



¿Qué tipo de turistas busca atraer el Gobierno?

​

Las tendencias globales nos demuestran que los viajeros internacionales busca un turismo sostenible. La gente quiere disfrutar de la gastronomía y la cultura local, apreciar la biodiversidad, quiere planes amigables con los ecosistemas, sentir que con su dinero aporta a las comunidades que habitan ese territorio turístico.

Colombia está llena de escenarios donde eso puede ocurrir. Tenemos que aprovechar nuestra ventaja competitiva que es, precisamente, la diversidad: cultural, gastronómica, topográfica, natural… de todo tipo.



Buscamos desarrollar un turismo que sea lo más rentable posible para las comunidades y las regiones. Por esto, promovemos segmentos como el de naturaleza, de reuniones, cultural, náutico y de salud y bienestar.



Hablemos de sostenibilidad. ¿Cómo está la industria turística del país en este tema?

​

Estamos apostando por el turismo sostenible pues entendemos que hoy los viajeros quieren que la industria respete el medio ambiente, las culturas locales y la diversidad del territorio y que genere ingresos a las comunidades. El camino para Colombia está en acoger el turismo sostenible como principio.



Hemos hecho esfuerzos para garantizar un turismo sostenible: ya tenemos más de 26.800 prestadores de servicios turísticos que han implementado las normas técnicas de sostenibilidad, 1.043 han sido certificados en calidad, 13 municipios recibieron la certificación como destinos turísticos sostenibles (11 más están en proceso) y cuatro playas se encuentran certificadas bajo el esquema Servi-Cert SGS en zonas protegidas. Nos falta por hacer, pero en la medida en que los empresarios y las instituciones entiendan que la sostenibilidad es el presente y el futuro del turismo, vamos a seguir dando pasos en la dirección correcta.



¿Qué retos hay para lograr que el sector sea sostenible?



El Gobierno se ha propuesto aprovechar el alto potencial de las regiones representado en una biodiversidad única y nuevos atractivos por descubrir. El plan de acción que se estructuró para el desarrollo de un turismo sostenible incluye el fortalecimiento institucional, mayor formalización, más y mejor conectividad aérea y terrestre, articulación y ejecución de los programas nacionales y el desarrollo empresarial para la optimización turística de destinos y productos, entre otras.



¿Han sido efectivas las estrategias para combatir a los operadores no formalizados?

​

La formalización de los operadores de servicios turísticos es una prioridad para el Gobierno. En la medida en que logremos la formalización de todos los operadores, tendremos una oferta turística más competitiva y sostenible, que involucre y genere riqueza en las comunidades donde se desarrolla.



Las acciones del Gobierno Nacional contra la informalidad en el turismo arrojan, en el último año, un resultado total de 1.271 establecimientos cerrados por prestar servicios turísticos por fuera de la normativa existente. Estas acciones, las acompañamos con pedagogía y con la simplificación de trámites, para hacerle la vida más fácil a los operadores.



A partir de este año, los operadores turísticos pudieron renovar su RNT a través de la web, adjuntando todo el soporte de su operación. Estamos dando pasos para ajustarnos a las prácticas que ya tienen los destinos más apetecidos a nivel mundial.



¿Qué debería tener en cuenta el próximo gobierno para mantener el desarrollo turístico?



Colombia vive una nueva era y el mundo se interesa cada vez más en nuestro territorio. Tenemos que seguir trabajando juntos, sector público y privado, de la mano con las comunidades locales, para consolidar al país como un destino turístico de talla mundial.



El próximo gobierno debería consolidar la percepción de seguridad que hemos construido, por ejemplo, a través del incremento de efectivos de la Policía de Turismo. También, debería destinar más recursos al sector, seguir avanzando en formalización, capacitación y calidad, en prácticas de turismo responsable, generar más incentivos focalizados para la inversión y tramitar normas como la ley de piscinas y la de salud y seguridad en el trabajo, que han sido demandadas por nuestros empresarios.



¿Qué proyectos y pendientes dejará a su sucesor o sucesora?



Están en desarrollo 19 proyectos de turismo comunitario enfocados en procesos de emprendimientos participativos, generación de empleo e ingresos en comunidades vulnerables y la consolidación de los destinos. Estos proyectos deben seguir y ojalá sean más.



Cinco playas se encuentran en proceso para obtener la primera Bandera Azul, la certificación de calidad sobre aguas de baño, Información y educación ambiental, gestión ambiental y seguridad, servicios e Instalaciones, establecidos por la Foundation for Environmental Education. Más playas deberían trabajar por esta certificación.



También, dejamos en marcha el programa 'Turismo y paz', una estrategia para transformar 132 municipios afectados por el conflicto en destinos turísticos donde convergen diversos grupos poblacionales: mujeres cabeza de familia, jóvenes, comunidades étnicas, víctimas y sus organizaciones, excombatientes, residentes, población rural y población desplazada. No podemos dejar de apoyarlos y volver el turismo una opción real para su inserción económica y para transformar sus proyectos de vida.

REDACCIÓN VIAJAR