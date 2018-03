Los seguros de viajes le apuestan a la tecnología

Alexia Keglevich, CEO global de Assist Card, empresa de asistencia integral al viajero, visitó Colombia en la pasada Vitrina de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), habló sobre el desafío permanente del sector de los seguros de viajes y aseguró que lo peor que puede pasar es que se conviertan en un commodity. En entrevista con VIAJAR cuenta cuáles son los retos y las oportunidades de su empresa.

¿Qué novedades hay en el sector de los seguros de viajes?



Este año, en Assist Card lanzamos Telemed. En el lugar donde el viajero esté, y con solo un teléfono inteligente, puede comunicarse con un médico mediante videoconferencia en su idioma. Antes llamaba y tenía que esperar la llegada del especialista. Lanzamos el servicio hace cuatro meses, y ya el 15 por ciento de las consultas se hacen por medio de videoconferencia. Fuimos los primeros.



También tenemos una aplicación mediante la cual se puede pedir servicio, sin pasar por una llamada telefónica. Si la persona quiere llamar y hablar con un ser humano, puede hacerlo. Pero si no, tiene todos los servicios a un clic.



Otras dos innovaciones son una guía de viajes con realidad aumentada que ofrece a los viajeros sinopsis de los destinos y un servicio de traducción simultánea a múltiples idiomas.



¿Qué pasa con los casos que no se pueden resolver con Telemed?



Telemed atiende casos simples. Y si la persona necesita medicamentos, tendrá una segunda consulta. En general, tratamos de que con la primera consulta se resuelva el 80 por ciento del problema. Si necesita fórmula médica, la persona va a las farmacias adheridas al sistema Assist Card y retira el medicamento.



¿Qué servicio solicitan más los viajeros?



Definitivamente, el médico y, en segundo lugar, las maletas. Aun con la tecnología que hay, se siguen perdiendo maletas por el mundo. Tenemos un beneficio que aún no está disponible en Colombia, y es el rastreo de maletas con dispositivos adentro. A través del teléfono celular se puede seguir la maleta y se sabe en dónde está exactamente en el momento de abordar el avión.



Y, por último, la pérdida de documentos en el exterior, que puede ser una pesadilla para cualquiera.



¿Cómo se mueve el mercado colombiano en asistencia viajera?



Pasamos de tener 1’800.000 colombianos en el exterior hace 10 años a 3’000.000 hoy. El turismo emisivo y el internacional han tenido un crecimiento del 75 por ciento en los últimos años. Hay más de 8 millones de colombianos haciendo turismo. Eso habla bien de la economía del país.



¿Quiénes son sus clientes ?



En Colombia tenemos muchos viajeros corporativos, también gran cantidad de estudiantes que van a universidades en otros países y tienen oportunidades fuera de la región; para ellos, este tipo de asistencia es indispensable.



VIAJAR