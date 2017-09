Que no le pase a usted: viajeros cuentan fiascos en compras 'online'

Problemas en los vuelos, contratiempos con los tiquetes, pasaportes vencidos... son solo algunos de los factores que pueden salir mal a la hora de planear un viaje. Estos viajeros frecuentes comparten sus testimonios sobre percances que han sufrido en compras online y dan sus recomendaciones para que no le pase a usted.

Mario Zamudio: lo barato sale caro.

“En enero del año pasado, reservé un hostal en Lisboa (Portugal) a través de una página web no muy conocida. El precio era atractivo, pues una habitación con cama doble costaba 8 euros la noche, aproximadamente. Las fotos no estaban mal, aunque claramente no era un hotel cinco estrellas. La sorpresa, cuando llegué, fue mayúscula.

La esquina donde quedaba el hostal estaba llena de basura, el ascensor no servía porque estaba literalmente repleto de bolsas con todo tipo de residuos, las escaleras se caían de lo viejas y olía terrible. Además, no tenía espacio para cocinar ni posibilidad de desayuno (cosa que prometía en la publicidad en internet), el seguro de la puerta no funcionaba, la cama y las cobijas estaban sucias y el baño era asqueroso. Aunque pasé un gran tiempo en esa ciudad, hice lo posible por alargar mis días para no tener que ir a ese sitio a dormir”.

Gilda Riveros: el lío de comprar tiquetes con escalas

“Este año viajé a la India. No hice la compra de un solo tiquete para llegar a Delhi, sino que compré un ‘lechero’; es decir, salí de Bogotá hacia Estambul, haciendo escala en Caracas y en Roma. El plan era volar de Turquía a India con un tiquete que compré por separado. Cuando llegué a Caracas me pidieron visa de tránsito para Italia. No me dejaron montar en el avión. Pasé esa noche en el aeropuerto de Venezuela tratando de resolver el problema e intenté comunicarme con Qatar Airways para cambiar el vuelo que tenía programado de Estambul a Delhi mientras arreglaba el problema,

pero fue imposible. Me regresé a Bogotá y fui a la embajada de Italia a preguntar por la visa de tránsito. Nos dieron la visa al día siguiente.



Es necesario cerciorarse desde antes de comprar los tiquetes cuando se compran por internet. Si una agencia lo hace, te asesora. Tuve que comprar otro tiquete a Caracas y pagar la penalización del que salía de Roma a Estambul. Pasé por angustia e incertidumbre. Al final, la embajada nos dijo que no necesitábamos la visa y que piden visa de tránsito a quienes no tienen visa americana… pero qué iba a saber”.

Mauricio Villegas: tenga en cuenta los aeropuertos

“Para cumplir el trámite de visa a Asia es necesario tener hoteles y viajes comprados. Mi amigo y yo hicimos estas compras por internet. Desde Phuket (Tailandia) debíamos tomar un vuelo hacia Bangkok, que llegaba a las 8:30 a. m. De allí, partíamos hacia Birmania en el vuelo de las 10:00 a. m. Lo que no consideramos fue que en la capital de Tailandia hay dos aeropuertos, que están a hora y media de distancia. Faltando dos semanas para llegar, mi amigo se dio cuenta de que así las cosas, no alcanzaríamos a tomar el avión. La única opción que tuvimos fue cancelar el viaje y comprar otro tiquete. Perdimos 150 dólares”.

Óscar López: compre servicios certificados

“Hace dos años viajamos a Cancún. Mi esposa encontró una promoción con la empresa Best Price Vacation. Se contactó por correo y nos dieron instrucciones para el pago. Compramos un paquete de 4 noches, todo incluido, para seis personas. Sin tiquetes. Llegamos a Cancún y no había carro esperándonos. Preguntamos por la empresa y no encontramos nada. en el hotel dijeron que las reservas estaban, pero que el pago no se hizo efectivo. en días anteriores mi esposa había hablado con el supuesto agente por Whatsapp, así que lo contactamos de nuevo. Insistía en que había hecho el pago.



Luego de decirle que estábamos con mi abuelo en silla de ruedas, pagó dos noches de las cuatro pactadas, pero nos ‘tumbó’ el resto. No volvió a aparecer. Perdimos 7 millones de pesos. Es necesario verificar que los contratos se hagan con empresas serias”.

Pilar Garzón: verifique las fechas de vencimiento del pasaporte

“Me gusta comprar por internet porque no tengo que desplazarme, pero he tenido contratiempos. Uno de ellos, fue con el pasaporte de mi esposo. Debíamos tomar un vuelo internacional y su pasaporte tenía un mes de vigencia, pero para viajar son necesarios mínimo 3 meses. Cuando uno compra el pasaje entrega sus datos, pero nunca dicen que debe verificarse la fecha de vencimiento.



Otro problema que tuve fue en un viaje a Estados Unidos. Mi pasaporte se vencía en el 2020, pero no era biométrico. Cuando llegué al aeropuerto lo presenté y no me dejaron viajar. Esto implicó correr la fecha de viaje y pagar la multa por no volar ese día. De inmediato hicimos la diligencia del pasaporte. Si eso saliera previamente en información, sería ideal”.