Visitas a destinos internacionales aumentaron en más de 70 millones

Una economía global en mejor estado, el surgimiento de nuevos destinos y una industria de viajes en continua innovación y muy conectada con los nuevos viajeros han hecho que en el planeta las cifras de estos aumenten: 1.127 millones de llegadas internacionales se registraron entre enero y octubre de este 2017.

Este número representa un aumento de viajeros del 7 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, 70 millones más de visitas.



Estas cifras corresponden al último Barómetro Anual de la Organización Mundial del Turismo (OMT), publicado a mediados de diciembre, y que muestra el crecimiento del sector turístico en el mundo.



El informe contempla todas las regiones y destaca que Europa mediterránea, África del Norte y Oriente Medio tuvieron el mayor crecimiento. En el caso de las Américas, la de mayor aumento de turistas fue Suramérica con 7 por ciento.

En franco ascenso

“Estos buenos resultados, los mejores que hemos visto en años, reflejan la demanda sostenida de viajes en todo el mundo, en sintonía con una economía global en mejor estado y el repunte de destinos que sufrieron descensos en años anteriores”, dijo el secretario general de la OMT, Taleb Rifai.



La industria ha crecido de forma sostenida durante los últimos ocho años. Se prevé, incluso, que para el 2030 existirán 1.800 millones de viajeros internacionales. Esto va en consonancia con el crecimiento económico mundial, que alcanzó el 3 por ciento, según el Informe Mundial sobre la Situación y Perspectivas Económicas de la ONU para 2018.



El acceso a la tecnología ha sido clave para el crecimiento, gracias a que la información está a un clic de distancia: “El viajero vacacional visita de 30 a 40 webs antes de comprar”, explicó León Herce, vicepresidente de Amadeus.



“El nuevo viajero millennial es muy exigente: conoce los destinos, las herramientas online. Y están siempre listos para el viaje”, dice Herce.



Según un estudio de Travelport, los turistas acceden a 16 tipos de aplicaciones por viaje en promedio y el 75 por ciento lee reseñas online. Solo en Colombia, el 58 por ciento de viajeros busca y reserva su viaje por medio de un teléfono inteligente.

Colombia, en la misma línea

Colombia no es indiferente a la tendencia de crecimiento mundial. Después del anuncio de la firma de los acuerdos de paz, el turismo se fortaleció, según han indicado el presidente Juan Manuel Santos y la viceministra de Turismo, Sandra Howard.



Las cifras los soportan: hasta octubre de este año, el país recibió más de 5 millones de visitantes, de los cuales ProColombia calcula que más de 2,8 corresponden a turistas. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el sector ha dejado 5.688 millones de dólares en divisas.



“Estos avances en la industria de viajes y turismo nacional no solo impactan positivamente la imagen del país, posicionándonos como un destino de primer orden. También están cambiando la vida de comunidades que han visto en el turismo una fuente de ingresos y de inserción en la vida económica del país”, indicó el Ministerio.



Este proceso de cambio impulsó nuevos destinos en el país que permanecían ocultos por el conflicto armado. Zonas como Putumayo y Caquetá son ahora departamentos con ríos, cascadas y selvas que esperan recibir a los 6 millones de visitantes que el Gobierno tiene proyectados para el próximo año.



Actualmente se están promocionando 27 departamentos. “Gracias al posconflicto se está fortaleciendo la oferta de servicios de turismo en nueve regiones nuevas (Bolívar, Córdoba, Caquetá, Putumayo, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare y Guainía), en los productos de naturaleza y aventura”, indicó ProColombia.



Sobre esta bonanza, Paula Cortés Calle, presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), dice que “en los últimos meses se han empezado a abrir oportunidades que antes veíamos lejanas. Ahora es posible que los colombianos conozcamos realmente la riqueza que tenemos y que los extranjeros se conviertan en influenciadores para que más viajeros se animen a venir a Colombia”.



Se espera, además, que en el 2018 llegue “turismo que genere más impacto económico”, indicó el Ministerio. En este sentido, hay una apuesta por los segmentos corporativos o de negocios, el avistamiento de aves y el turismo de naturaleza.

La otra cara: terrorismo, Trump y el exceso

Uno de los temas más discutidos durante los dos últimos años es la seguridad. Se dice que el terrorismo ha puesto en duda a los viajeros. Sin embargo, esto no parece impactar a destinos como Francia, que sigue siendo el país más visitado del mundo, o Barcelona, que se encuentra estable tras el ataque de agosto pasado.



Según un informe presentado por el Consejo de Turismo y Ciudad de la capital catalana, después del ataque hubo una tasa de cancelación del 20 por ciento de las reservas, en un plazo de tres días. Pero un mes después, el turismo en la ciudad estaba normalizado.



“No existe ningún lugar en el mundo inmune al terrorismo”, dijo Taleb Rifai, secretario general de la OMT, pero esta no puede ser una excusa para prohibir viajes.

De ser así, “estaríamos sometiéndonos a la agenda de los terroristas”, indicó durante la vigesimosegunda asamblea general de la Organización Mundial del Turismo, celebrada en China.



En contraposición al crecimiento está Estados Unidos, en donde el panorama turístico no parece óptimo. Desde que Donald Trump alcanzó la presidencia, el país ha reportado una disminución en llegadas internacionales del 3,9 por ciento, según cifras de la oficina nacional de turismo.



Chris Thompson, presidente de Brand USA (empresa promotora de la imagen turística del país), asegura que esto es un tema de “percepción” de los viajeros con respecto al endurecimiento de las restricciones para entrar al país, pues los trámites para visas siguen igual. Con el objetivo de transformar esta idea, lanzaron una campaña para que los viajeros del mundo se sientan bienvenidos.



Otra tendencia que se ha presentado este año es la ‘turismofobia’. Por ejemplo, en Barcelona (España) los residentes se han manifestado contra los viajeros que han afectado a su ciudad, con borracheras y ruido excesivo.



Sobre esto, Rifai indicó: “El aumento de turistas no es el enemigo, la clave está en gestionar el crecimiento de manera sostenible, responsable e inteligente y en utilizar el poder del crecimiento a nuestro favor”.



NATALIA NOGUERA

REDACTORA DE EL TIEMPO