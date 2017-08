22 mil millones de pesos para el desarrollo tecnológico del turismo

Cerca de 22.000 millones de pesos destinará el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para que empresarios y emprendedores del sector turismo, del agro y de la salud se involucren prontamente en el desarrollo tecnológico de sus negocios, un pilar ineludible del mundo actual.



El ministro de esta cartera, David Luna, aseguró, durante el XXII Congreso Nacional de Agencias de Viaje en Barranquilla, que: “La digitalización de todos los negocios es una realidad. En este caso, el del turismo, que tiene un crecimiento exponencial en Colombia, es vital. Todos los turistas necesitan asesorías por parte de las agencias de viajes, no solo para comprar sus tiquetes y reversar sus hoteles, sino para tener diariamente durante su experiencia un acompañamiento”.

Esta propuesta la hace el Ministerio en un momento en que el turismo se ha convertido en el segundo renglón de la industria nacional con la generación de 5.600 millones de dólares de divisas (94 por ciento de la meta establecida por este gobierno para el 2018); y las agencias de viajes reportan un crecimiento del 7 por ciento anual en el país.



A su vez, Paula Cortés Calle, presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes de Colombia (Anato) invitó a las agencias de viajes a que se encaminen “hacia la trasformación empresarial a través de la innovación, la tecnología, el servicio al cliente, el desarrollo de las personas y la transformación permanente”.



Luna aseguró a los agentes de viaje reunidos esta semana en Barranquilla que ya están abiertas las convocatorias para que puedan presentar sus proyectos y desarrollar aplicaciones con la asesoría y el acompañamiento del ministerio. “Las mejores propuestas recibirán financiación, acompañamiento, desarrollos tecnológicos y conocimiento, para así construir sobre lo construido”, dijo.

MinTIC cuenta ya con experiencias de personas que están desarrollando en Caquetá, Putumayo y otras zonas del país procesos turísticos con tecnología, “gracias a la conectividad que se ha generado en el país. En el año 2010, teníamos 2 millones de conexiones a internet. Hoy tenemos un poco más de 28 millones de conexiones.



Teníamos apenas 200 municipios conectados con fibra óptica, hoy llegamos a 1.028 municipios. Y los que nos faltan están conectados a una red de alta velocidad, como por ejemplo el Chocó”.



Luna aseguró que el país cuenta hoy con 6.000 kioscos ‘Vive digital’ en sitios turísticos y que están instalando 800 zonas wifi gratis en las ciudades. Actualmente un destino como Caño Cristales, en el Meta, está conectado a internet, al igual que la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde están terminando de instalar kioscos digitales, lo que les genera más posibilidades de atraer turismo.



La confianza es la clave



Aunque 75 por ciento del país está conectado a internet, solo el 25 por ciento de los colombianos hace transacciones comerciales por la web, aseguró el ministro citando el estudio más importante que se ha hecho de comercio electrónico en Colombia y añadió que de cada cuatro colombianos solo uno utiliza el comercio electrónico; uno no lo utiliza porque no está conectado, y dos, estando conectados, no lo utilizan.



“La otra importante conclusión del estudio es que el poco interés en el comercio electrónico se debe a la falta de confianza en el manejo de los datos financieros o datos personales”, expuso Luna.



En este panorama, los agentes de viajes deben ser “generadores de confianza pues tienen la ventaja de estar físicamente en una esquina, una calle o una carrera”.



Del estudio Luna destacó el 21 por ciento de los colombianos no hacen compras online porque no ven el producto. Se hace entonces fundamental que los agentes estén conectados con sus clientes “para que ellos conozcan la calidad de los servicios que están prestando. La asesoría a través de las nuevas tecnologías debe generar confianza, esa es clave para el avance y el desarrollo”, subrayó el ministro.



Experiencias Online

Actualmente el sector turismo consume solo el 8 por ciento del software hecho para las tecnologías de la información en Colombia. “Esto demuestra una gran oportunidad para cruzar la oferta y la demanda y avanzar en procesos de tecnología”, dice MinTIC.



Hoy ya se han dado algunos pasos en esta línea, un ejemplo es Turkiis.com. Esta plataforma colombiana, que participó de la convocatoria y el apoyo de MinTIC, busca acabar con la desconfianza a la hora de comprar viajes por internet, seleccionando los mejores proveedores de la industria en Colombia e invitándolos a hacer parte de la plataforma.



Otro proyecto destacado por el ministro Luna en el Congreso de Anato fue Zeus, una firma cartagenera que desarrolló una herramienta para gestión de hoteles, que permite controlar todas las áreas operativas y administrativas de un hotel: reservas, recepción, ama de llaves, auditoría, mantenimiento, seguridad, alimentos y bebidas, nómina, contabilidad, inventarios, activos fijos, comparativos por periodos.

Natalia Noguera

Enviada especial de EL TIEMPO

Barranquilla.