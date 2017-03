A renovar Registro Nacional de Turismo

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit) anunció este domingo que se realizarán inspecciones a los prestadores turísticos desde esta semana, cuando vence el plazo para actualizar el Registro Nacional de Turismo (RNT).



Sin este registro actualizado, informó el Ministerio, legalmente los prestadores no podrán operar.



El tema que concentra la atención del sector del turismo, no obstante, es el de las ‘Normas Técnicas Sectoriales del Turismo Sostenible’, que todos los actores turísticos tienen que implementar a partir de este año para renovar el RNT.



Todos los alojamientos, las agencias de viajes, los establecimientos gastronómicos, los bares, las empresas de transporte terrestre, así como las sedes para eventos y convenciones que trabajen o hagan parte del sector turístico, están obligados a cumplir con esta normatividad, aunque de momento no tienen que contratar una empresa privada que selle la acreditación, especifica el Ministerio.



EL TIEMPO ha conocido que un porcentaje considerable de los establecimientos turísticos, en algunas de las ciudades más visitadas del país, aún no ha adelantado el proceso de implementación de sostenibilidad.



Sin embargo, el Mincit ha expresado en diferentes espacios que el plazo para hacerlo no tendrá una nueva prórroga.



Desde Cartagena, la ministra María Claudia Lacouture anunció: “A partir del primero de abril la cartera a mi cargo empezará, con las autoridades locales, a realizar inspecciones a los prestadores de servicios turísticos que se encuentren en la informalidad”.



Las sanciones administrativas para quienes no se encuentran inscritos en el RNT van de cinco a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.



