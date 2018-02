Así es el periodismo de viajes, el mejor trabajo del mundo

El periodismo de viajes es considerado el mejor trabajo del mundo. Y con toda razón. Nada mejor que viajar por el mundo y que te paguen por eso. Pero aunque sea el trabajo soñado, no es nada sencillo. Unas bases periodísticas robustas, capacidad para investigar e interpretar los destinos que visitamos, resistencia física, disponibilidad de tiempo y una curiosidad a prueba de todo son requisitos fundamentales para quienes quieran incursionar en este campo.

“Viajar, y contarlo después, parece algo inseparable. Así lo han hecho todos o casi todos los viajeros en largo de la historia y entre ellos los periodistas viajeros, quien es en su casa tenían y tienen que hacerlo por obligación profesional. El viaje es vida aventura, descubrimiento, conocimiento, evolución. Es formar parte de esa ecuación en la que velocidad, espacio y tiempo juegan con nuestras anquilosadas mentes. Mostrándonos lo relativo que es aquello que percibimos como trascendente”.



Esas palabras son de Mariano Belenguer Janés, periodista especializado en viajes y profesor en la facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla de las asignaturas de Periodismo Científico y Periodismo de Viajes, y autor del libro: ‘Periodismo de viajes, análisis de una especialización periodística’.

La fotografía y la reportería en acción también son fundamentales en este trabajo. En la foto, un piquero de patas azules en las islas Galápagos (Ecuador) Foto: Fotos: José Alberto Mojica

“Viajo para aprender, para tratar de ser una mejor persona. Para tratar de darle respuesta a un montón de preguntas que podrían respondértelas en Wikipedia pero me parece mucho más interesante hacérselas a las personas con las que me tropiezo”, dice el también español Paco Nadal, periodista de viajes y bloguero del diario El País, y tal vez el periodista de viajes de habla hispana más connotado del momento.



Pero, aclara, lo suyo es un trabajo. No son vacaciones perpetuas. “Claro que es una vida fantástica. Es una vida que yo la he decidido. No era esto y forcé mi destino para hacer de mi hobby una profesión. Yo era químico y trabajaba en la industria química. Decidí cambiar para vivir viajando. No es una vida de perpetuas vacaciones, es un trabajo muy cansado, muy duro. Yo salgo a trabajar".



¿Cómo hacen Paco Nadal y otras tantas personas en Colombia y el mundo para vivir viajando y que les paguen por eso? ¿Cómo escribir una guía o una crónica viajera? ¿Cómo comunicar nuestros viajes e inspirar a otros a seguir nuestras aventuras?

Un curso con EL TIEMPO

Esos y otros temas se abordarán en la segunda temporada del curso ‘Periodismo de viajes, el mejor trabajo del mundo’, que dictará la Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO entre el 6 y el 13 de marzo próximos.



La jornada de capacitación, teórico-práctica, brindará las herramientas necesarias para escribir crónicas y guías de viajes, partiendo de las técnicas de reportería y el trabajo de campo; también explicará cómo funciona la industria del turismo y mostrará ejemplos de aquellas personas que han logrado el trabajo de sus sueños: que les paguen por viajar. Y presentará las distintas plataformas para comunicar los viajes y cómo se mueven las redes sociales y las plataformas digitales en este campo.



La capacitación está dirigida a periodistas, comunicadores y estudiantes de estas carreras; para literatos y otros profesionales interesados en aprender sobre este oficio. Lo más importante es que sean amantes de los viajes y que les interese adquirir conocimientos y herramientas para poder inspirar a otros a seguir sus aventuras.



Este curso, que tendrá una intensidad de 30 horas (entre semana de 6:00 p.m a 9:30 p.m y el sábado 10 de marzo de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.) estará a cargo de José Alberto Mojica, actual subeditor de la sección multimedia VIDA de esta EL TIEMPO. Mojica, con 17 años de experiencia periodística, es reportero de viajes y fue el responsable, durante varios años, de la revista y la sección VIAJAR del mismo diario.

Ciudad Perdida, en la Sierra Nevada de Santa Marta, es uno de los destinos documentados por el periodista de viajes José Alberto Mojica. Foto: José Alberto Mojica/EL TIEMPO

En el 2015 fue el gestor y coordinador del especial periodístico multimedia ‘Colombia, los destinos de la esperanza’, que reveló esas maravillas naturales que estuvieron ‘secuestradas’ durante muchos años por cuenta del conflicto armado y que hoy son destinos turísticos que están dinamizando la economía y el desarrollo de las comunidades. Un trabajo periodístico que ha sido merecedor de distintos reconocimientos.



Mojica ha escrito crónicas y guías viajeras en todo el mundo y ha cubierto Acontecimientos nacionales e internacionales como el terremoto de Haití y el rescate de los 33 mineros de Chile, y recientemente viajó con el papa Francisco desde Roma y cubrió, de primera mano, su visita por toda Colombia. Es autor del libro ‘Habemus santa’, sobre la santa colombiana Laura Montoya (Intermedio), y coautor del libro ‘Colombia, del cielo a la tierra’ (IM Editores).

​4 CONSEJOS PARA DOCUMENTAR LOS VIAJES DE TUS SUEÑOS