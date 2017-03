Esto es lo que le podría pasar si se emborracha en un avión

El reciente escándalo protagonizado por una pasajera colombiana alicorada, a bordo de un vuelo de Avianca rumbo a Nueva York, hizo que muchos se preguntaran qué pasa si las personas se pasan de tragos a bordo. Y aunque este caso no pasó de ser un escándalo en redes sociales, no siempre se cuenta con la misma suerte. El capitán Julián Pinzón, director de Seguridad Aérea y Asuntos Técnicos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, explica lo que puede acarrear este comportamiento. Ver: Video de mujer alicorada en avión se hace viral en redes sociales

Si está ebrio antes...

El personal en tierra y los auxiliares de vuelo hacen las preguntas al pasajero: “¿ha consumido alcohol?”, “¿cuántos tragos ha bebido?” y dependiendo del comportamiento y la coherencia del pasajero avisan al capitán del vuelo, quien se cerciora de las condiciones del mismo. Y solo él decide si la persona ingresa o no a la aeronave. Se puede pedir una segunda opinión que puede ser al médico de sanidad portuaria o al de la compañía aérea.

Dentro del avión

Si el pasajero aborda ligeramente alicorado, bajo la respectiva autorización, la tripulación corrobora que no haya ingresado ninguna bebida y no le ofrecen ninguno de los tragos que brinda la aerolínea; de ser necesario, lo cambian de asiento para que no incomode a la persona que está a su lado. Pero las cosas cambian en clase ejecutiva o primera clase, pues allí hay bar abierto, obviamente bajo supervisión. De ser necesario, la tripulación puede cerrar el bar.

Si ocurre una agresión

En caso de que el pasajero en estado de embriaguez agreda verbal o físicamente a otra persona, los auxiliares de vuelo pueden poner en práctica alguno de los tres niveles de protocolo de emergencia que se deben aplicar según el nivel del altercado. El primero consiste en constatar si presenta un nivel de “comportamiento problemático, sospechoso o amenazante”. Y tratan de controlarlo haciéndole un llamado de atención y pidiéndole que, por favor, se quede sentado y quieto. En este nivel, puede seguir dentro del vuelo.



En el segundo protocolo se trata de corroborar si el pasajero se encuentra en “comportamiento con abuso físico”; es decir, si la persona ebria ha empujado o golpeado a otro pasajero o ha ocasionado daños al avión; de ser así, los tripulantes le informan al capitán del vuelo, quien da un anuncio pidiendo ayuda a los pasajeros para poder controlar a esa persona. Además, también puede determinar si se aterriza en un aeropuerto alterno para desembarcar al pasajero.



Y por último está el protocolo de amenaza de vida, en el cual un pasajero alicorado usa o muestra un arma, o amenaza con tener un arma; en este caso, los auxiliares le informan al capitán, el vuelo se declara en emergencia, aterriza en el primer aeropuerto cercano y hace el debido protocolo ya en tierra.

Implicaciones legales

Dependiendo del país donde se aterrice, la normativa cambia. En Colombia, cuando la aerolínea se declara en emergencia por algún altercado grave por cuenta de un pasajero en estado de embriaguez –como una agresión física– el avión debe aterrizar. La Policía baja a la persona y el capitán también debe descender para denunciarlo como persona natural.



“Pero como esto es un proceso muy largo para la aerolínea, suele suceder que no se termina interponiendo la denuncia y la persona solo queda en manos de las autoridades, que esperan a que se le pase el efecto y lo dejan ir. Esto sucede porque no hay una ley que los castigue”, explica.



En el caso de países como Estados Unidos, Alemania, Australia, Francia, la persona es detenida inmediatamente, agrega el experto. No necesitan que el piloto vaya a denunciar. El pasajero va a un juicio donde se decide si debe ir a la cárcel o no; y además, tiene que cubrir el sobrecosto de todos los gastos que le genere a la aerolínea.

Otras consecuencias...

Oscar Imitola, jefe de transporte aéreo de la Aeronáutica Civil, aclara las sanciones que conlleva el mal comportamiento de estas personas que se encuentre intoxicados por alcohol. Se sancionan a la persona siempre y cuando la aerolínea presente cargos. “La aerolínea debe hacer una denuncia a la Aeronáutica Civil y a las autoridades correspondientes. Si la aerolíneas no presenta la debida denuncia no se le hace nada al pasajero”.



Pero, si la aerolínea presenta la denuncia a la Aeronáutica Civil, el pasajero tendrá que asumir las sanciones. Según Imitola, “es muy importante dejar claro que el pasajero así como tiene unos derechos también tienes deberes y que el incumplimiento de esos deberes les puede generar posibles sanciones elevadas”.



Estas multas le pueden costar siete y medio (7.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por actos de perturbación a bordo de las aeronaves, en las salas de embarque, counters u otras instalaciones aeroportuarias, o también aliente a otros a que lo hagan.



También, Oscar Imitola, asegura que serán sancionados con multas equivalentes a 23 salarios mínimos legales mensuales vigentes a quienes incumpla o propicie el incumplimiento de las regulaciones existentes sobre operación o seguridad de la aviación civil, cuando la conducta no fuese sancionable de otro modo. 'además, tendrá que pagar los costos operacionales'.

Yuli Salazar

Especial para EL TIEMPO