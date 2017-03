La gastronomía colombiana se pone el delantal en Madrid

11 de marzo 2017 , 12:36 a.m.

11 de marzo 2017 , 12:36 a.m.

La gastronomía colombiana viaja a Madrid a conquistar paladares. Colombia in Residence se toma el hotel NH Collection Eurobuilding, con chefs que figuran en la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants: Juan Manuel Barrientos, Harry Sasson, Leonor Espinosa y los hermanos Jorge y Mark Rausch. Cada uno dispone de un período para demostrar que Colombia es sabor.

El 28 de febrero comenzó Barrientos, que trajo un pedazo de El Cielo a la capital europea. Ofreció un menú degustación compuesto por veinte pasos, entre los que estaban algunos de los platos insignes de su restaurante, otros creados en homenaje al escritor Gabriel García Márquez y algunos con toques españoles. El salón, acondicionado para la cocina colombiana, estuvo lleno hasta el último día, el 4 de marzo.



El turno de Sasson corresponde al comprendido entre el 7 y el 17 de marzo. “La gozamos”, dice el chef sobre su primera noche. “Había muchas personas colombianas, que recordaron su tierra querida, los sabores de su patria”, agrega. ¿Cómo no hacerlo? El menú comprende platos como arepa encocada o con carne desmechada, con el guiso criollo. Un viaje transoceánico en un mordisco.



“Con eventos como este, Colombia está dando a conocer su riqueza culinaria, favorecida por los distintos pisos térmicos”, explica Sasson. “Nuestra gastronomía es como nuestra geografía”. Y ahora cuenta con un ingrediente adicional muy interesante: “Adoptamos productos cultivados en zonas de erradicación: cacao, miel, palmitos frescos…”. Los palmitos frescos, precisamente, son muy apreciados porque antes eran escasos y ahora llegan a los restaurantes. “Para mí, constituyen la bandera del proceso de paz”, agrega Sasson.



El dueño de H. Sasson-Wok & Satay Bar cuenta que los colegas extranjeros que viajan a nuestro país quedan encantados con la cocina local. Asisten a eventos, como Alimentarte, y luego llegan a sus ciudades a contar lo que vieron. Ese intercambio de ideas, de conocimientos, es enriquecedor para todos.



Sasson y Leonor Espinosa, por ejemplo, asistirán a un congreso gastronómico en San Sebastián (norte de España) invitados por Andoni Luis Aduriz, del restaurante Mugaritz.



Espinosa, precisamente, tomará el testigo de Sasson, entre el 14 y el 18 de marzo. No es la primera vez que el sabor de Leo Cocina y Cava se disfruta en Madrid. La dueña del restaurante ha participado en congresos como Madrid Fusión.



El último turno corresponderá a los hermanos Jorge y Mark Rausch, entre el 21 y el 25 de marzo, que también han asistido a eventos similares en la capital española en años pasados.



De esta manera finalizará Colombia in Residence, impulsado por ProColombia. Los menús tienen un precio de 90 euros por persona (unos 300 mil pesos) y se sirven de martes a sábado, por la noche, y los días viernes al almuerzo.



Juanita Samper Ospina