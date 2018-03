Candidatos presidenciales discutieron sobre los retos del turismo 

En la segunda jornada de la Asamblea Nacional de Cotelco número 64, realizada en Neiva, los candidatos presidenciales Germán Vargas Lleras, Humberto de la Calle e Iván Duque conversaron con Gustavo Toro, presidente de la agremiación, sobre las necesidades de los hoteleros.

La creación de un ministerio de turismo que administre los recursos de la hotelería y se dedique enteramente a los procesos, trámites y administración propios del sector, es una de las más grandes preocupaciones de los empresarios. De hecho, lo ha sido desde hace varios años.

Durante el foro Visión 2030, basado en una investigación que realizó Cotelco con la Universidad Externado de Colombia, Toro indicó que “se necesita una estructura que atienda las necesidades y la realidad de los hoteleros y también una reorganización del Fondo Nacional de Turismo”.

En este mismo sentido, los empresarios también piden que el manejo del Fontur quede en sus manos, que los recursos parafiscales sean administrados por ellos y que se les incluya en la creación de normas que los involucran directamente.

Toro aprovechó también para poner sobre la mesa el tema de la informalidad y destacó que “el gobierno colombiano no entiende que los empresarios están en desventaja frente a esa informalidad, auspiciada por una plataforma que no tiene sede en Colombia”. Para la agremiación hotelera, se protege la plataforma y no a los empresarios.

Otro tema de discusión fue la sobretasa de energía y el cobro por derechos de autor que Sayco Acinpro le ha exigido a los empresarios hoteleros por emitir programas o canciones de radio dentro de las habitaciones.

El encuentro, al que no pudieron asistir Sergio Fajardo y Gustavo Petro por problemas de agenda, culminó con la alusión que hizo el presidente gremial sobre la reconversión de destinos, es decir, de cómo adecuar los lugares del país para que se conviertan en destinos de talla internacional, con todas las condiciones necesarias para ofrecer un turismo de calidad, en un momento brillante para la industria.