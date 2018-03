Aviatur abrirá hotel en Barú

“Los viajeros cambiaron, y nosotros cambiamos con ellos”, dice Samy Bessudo, presidente de Aviatur desde hace cuatro años. Con esta idea en mente y novedades para este año, la agencia de viajes lanzó la campaña ‘Los ojos del viajero’, con la pretensión de recordar y contar a sus clientes que están para ellos antes, durante y después de sus travesías por Colombia y el mundo.

“Hay muchos tipos de viajeros, y cada uno ve un destino desde sus ojos. Queremos acompañar a esos diferentes viajeros en su experiencia de viaje de una manera más personalizada, independientemente del canal por el cual compre”, explica Bessudo.



Aviatur tiene una plataforma multicanal que cubre aproximadamente tres millones de usuarios al año. Ofrece atención 24 horas, 7 días a la semana, en 300 oficinas a nivel nacional. Cuenta con 4.500 colaboradores que están atentos de la planeación, ejecución y evaluación de todos los viajes. Y la renovación de la agencia consiste precisamente en fortalecer una gestión enfocada en una comunicación directa y personalizada con sus clientes.



“Muchas veces, los viajeros tienen una experiencia en la que, independientemente de si compran online o en una agencia, adquieren sus servicios, y eso fue todo. Nosotros queremos estar en todos los momentos del viaje. Desde la asesoría (ayudarles a pensar a dónde ir y a elegir ese destino) hasta que regresen de vacaciones y ya piensen en su siguiente destino. Queremos anticiparnos y que el cliente se sienta acompañado”, dice el presidente de la agencia.



Aviatur sabe que existen viajeros corporativos, vacacionales, aventureros, deportistas, románticos, entre otros. Y está preparada para ofrecer a cada uno el plan que se adapte a sus deseos y necesidades. Además, busca que cada uno tenga una respuesta directa aprovechando el sitio web, las redes sociales y la aplicación móvil.



“Esto implica un gran reto para las agencias de viajes; saber qué quiere un viajero, pero además ofrecerle un acompañamiento total, en el que sepa que debe adquirir un seguro médico y en el que no se sienta solo. Eso nos lleva a ser mucho más profesionales y exigentes debido a la multiplicidad de viajeros que hay”, dice Bessudo.



La campaña de comunicación será lanzada a través de televisión, prensa, radio y medios digitales. La pretensión es mantenerla vigente durante todo el año y bajo la estrategia de always on, es decir, encendida todo el tiempo.

Un hotel en el Caribe

En junio de este año, Aviatur abrirá el hotel Las Islas, ubicado en Barú frente a las islas del Rosario. El proyecto está formado por 54 búngalos (23 sobre el mar y 22 a 40 metros de altura, entre los árboles), además de tres restaurantes, cuatro bares, una cafetería, piscina de agua dulce, centro de deportes náuticos, spa, gimnasio y tienda de artesanías.



“Vamos a tener un proyecto de renombre mundial, con nada que envidiarle a ningún otro hotel del Caribe”, dijo Bessudo, y agregó que se abrirá entre la última semana de mayo y la primera de junio.



El hotel Las Islas contará además con un helipuerto y ofrecerá servicios adicionales de recorridos entre manglares, clases de cocina, tours por las zonas que están alrededor y planes de avistamiento de aves, caminatas y esnórquel y buceo.



VIAJAR