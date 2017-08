Durante visita del papa, aerolíneas permitirán cambio de itinerarios

Debido al viaje apostólico del papa a Colombia, que tendrá lugar entre el 6 y el 10 de septiembre, la Aeronáutica Civil y las aerolíneas emitieron varias recomendaciones para los viajeros que se movilicen en estas fechas.



Quienes tengan programados vuelos nacionales desde los aeropuertos de Bogotá, Medellín, Villavicencio y Cartagena (ciudades en las que estará el Papa) deberán llegar con dos horas de anticipación, y con cuatro horas, si viajan a destinos internacionales. Así mismo, la Aeronáutica Civil recomienda que lleven el pasabordo impreso, que realicen el check in con anterioridad y que, en lo posible, tomen transporte público para evitar congestión vehicular.

En estas ciudades, se tienen previstos cierres viales que pueden retrasar la llegada de los viajeros a los aeropuertos. Teniendo esto en cuenta, Avianca exonerará de penalización económica a quienes tengan vuelos reservados y con tiquete confirmado en vuelos desde y hacia Bogotá (del 6 al 10 septiembre); desde y hacia Villavicencio (el 8 de septiembre); desde y hacia Medellín (el 9 de septiembre) y desde y hacia Cartagena (el 10 de septiembre).



En esta misma línea, Latam Airlines ha ofrecido dos opciones para cambiar los tiquetes sin penalización: adelantar hasta siete días el viaje o postergarlo hasta 15 días después de la fecha original. Los cambios están sujetos a la disponibilidad de los asientos.



Por su parte, Satena informó que el 9 de septiembre no tendrá vuelos desde y hacia Medellín. También señaló que los vuelos desde y hacia la capital antioqueña que se realicen entre el 1° y el 11 de septiembre no tendrán habilitado el servicio de web check in.

En las ciudades

El 6 de septiembre, la Policía Nacional estará en la avenida Mutis con transversal 93, en Bogotá, desde las 2 p. m. hasta las 6:30 p. m. Habrá paso restringido hacia el aeropuerto y solo podrán ingresar los viajeros, sin acompañantes.



La entrada al aeropuerto El Dorado se hará por la avenida Mutis, el sector de Álamos, giro en el aeropuerto El Dorado, carrera 100 y la avenida de la Esperanza. Las 13 estaciones de TransMilenio ubicadas en la calle 26 estarán cerradas desde la 1 p. m. hasta las 6:30 p. m. Satena recomienda que quienes tengan vuelos programados entre las 2 p. m.y las 6 p. m. lleguen a la 1 p. m.



En Villavicencio habrá restricciones vehiculares desde el 7 de septiembre. El 8 es día sin carro, sin moto y sin bici.



El 9 de septiembre, en Medellín, el Papa aterrizará en el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, y desde allí será trasladado hasta el aeropuerto Olaya Herrera. Habrá controles en sitios cercanos.



Todos los pasajeros deben consultar el estado de su vuelo.



REDACCIÓN VIAJAR