Viajar en avión ya no tiene por qué ser costoso

Las aerolíneas tradicionales se enfrentan a dos situaciones que están cambiando las reglas del mercado: la primera, la fuerte incursión de empresas aéreas de bajo costo, una tendencia global que en Colombia se manifiesta con gran fuerza, y la segunda, un cambio en la mentalidad de los pasajeros, que cada vez más buscan comprar tiquetes con condiciones y precios ajustados a la medida.



Ambas condiciones están marcando el presente y el futuro de la industria en todo el mundo, y les exige a las denominadas aerolíneas ‘tradicionales’ adaptarse para volverse realmente competitivas y satisfacer las demandas del consumidor actual.



Ante esta situación, LATAM Airlines ha decidido presentar en Colombia un modelo de venta para la operación doméstica que le permite a esta aerolínea ofrecer tarifas diferenciadas, con características que responden a las exigencias de sus clientes y que rompen los esquemas convencionales, con una comunicación clara de sus condiciones y sin sorpresas para el viajero.



“Lo que hemos hecho es adoptar algunos conceptos propios del bajo costo, pero sin convertirnos en una empresa de este tipo. Esto es muy importante aclararlo y que las personas lo sepan. Las herramientas que hemos implementado nos van a ayudar a competir de mejor manera para seguir teniendo una importante participación en el mercado”, explica María Lara, directora de asuntos corporativos de LATAM Airlines Colombia.



La ejecutiva también señala que las aerolíneas convencionales cobran por servicios que el pasajero puede usar o no. “Por eso, con este modelo le permitimos al pasajero decidir qué quiere comprar y qué no. Nuestra propuesta consiste en cuatro tipos de paquetes que se ajustan realmente a las necesidades de los viajeros, sin que tengan que pagar más por algo que no van a consumir”, dice Lara.



Los cuatro tipos de tarifas, denominados Promo, Light, Plus y Top, están vigentes en nuestro país desde el pasado 17 de junio y les van a permitir a los colombianos escoger la que más se acomode a sus requerimientos, con condiciones claras y sin letra menuda.

Pague por lo que necesita

El nuevo modelo de LATAM Airlines en nuestro país se presenta con diferentes beneficios asociados y precios diferenciados.



Así, los viajeros pueden escoger entre los siguientes paquetes:



Tarifa Light: para quienes quieren viajar liviano, sin mayores exigencias, solamente con el equipaje de mano o sin maletas y pagando solo por los extras que el pasajero exija. En esta tarifa también se incluye la asignación aleatoria de asiento.



Tarifa Plus: dirigida al viajero que sabe lo que quiere y prefiere transportarse con los beneficios de siempre, es decir, maleta de mano, equipaje en bodega y selección de asiento disponible. Además, puede escoger su asiento favorito y hacer cambios y devoluciones pagando para ello un excedente.



Tarifa Top: es la más alta, pero ofrece una mayor flexibilidad y más beneficios, traducidos, por ejemplo, en cambio de tiquete, devolución del mismo sin costo, equipaje de mano y dos maletas en bodega, entre otros.



Pero LATAM Airlines no se queda ahí y ofrece una cuarta posibilidad, denominada Promo, la más económica de todas, pero que se activa en temporadas especiales.

“Con estos paquetes rompemos paradigmas y les decimos a los pasajeros que pueden pagar por tiquetes a la medida de sus necesidades, con la seguridad de que no se les va a cobrar por servicios que no les interesa adquirir y que los beneficios de las tarifas que adquieren son reales”, manifiesta directora de asuntos corporativos de LATAM Airlines Colombia.



Por otra parte, los usuarios de LATAM Pass, el programa de fidelización de la aerolínea, seguirán acumulando kilómetros en las tres tarifas, excepto en Promo, de acuerdo con el paquete adquirido, un beneficio que no ofrecen las empresas de bajo costo.



También vale la pena aclarar que este modelo se aplica únicamente a los destinos nacionales en los que opera LATAM Airlines Colombia, es decir, Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Santa Marta, San Andrés, Pereira, Barranquilla, Bucaramanga, Leticia, Montería, Valledupar, Cúcuta y Yopal.

Volar con más ventajas

Sumados al nuevo modelo, LATAM Airlines también destaca los diferentes beneficios que está poniendo al alcance de los viajeros colombianos, como el entretenimiento a bordo, que le permite al pasajero conectarse a una red inalámbrica y disfrutar de una completa selección de series, películas y programas que puede disfrutar durante el vuelo.



También ha creado un nuevo concepto de consumo de alimentos a bordo, denominado “Mercado LATAM”, con más de cincuenta productos muy variados y de gran calidad, y a precios competitivos, que le va a permitir al pasajero comprar lo que quiera y disfrutarlo durante el trayecto o llevárselo consigo.