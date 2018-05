Toronto está de moda

03 de mayo 2018 , 12:00 a.m.

03 de mayo 2018 , 12:00 a.m.

Visitar las cataratas del Niágara y subir a la CN Tower para observar la ciudad desde una altura de 356 metros sobre la calle, son planes que esperan a quienes escogen a Toronto como su destino de vacaciones.



Estas y otras actividades, entre ellas conciertos, festivales e incluso la proyección de películas gratuitas al aire libre, son especialmente atractivas durante el verano en la capital financiera de Canadá; cuando la temperatura promedio durante el día ronda los 25 grados centígrados.



Toronto, donde el 51 por ciento de sus 2,79 millones de habitantes no nacieron en Canadá, es hogar de personas con más de 230 orígenes étnicos y que hablan al menos 180 idiomas y dialectos. Esa, la diversidad, es uno de sus sellos característicos.



Entre las principales fortalezas de Toronto, se encuentra la multiculturalidad, que se refleja, entre otras cosas, en su oferta gastronómica: en el ‘blogTO’, especializado en dar noticias culturales de la ciudad, existen reseñas de 4.101 restaurantes en los que se sirve comida de todo el planeta. Así que salir a probar platos indios, coreanos, etíopes, vietnamitas o persas, es uno de los planes ineludibles para quienes llegan a esta ciudad.



Igualmente, los festivales musicales se convierten en Toronto en un imán para turistas de todas partes que llegan a ver a varios de los artistas más cotizados del momento.



Algunos de estos eventos son TD Toronto Jazz Festival, que se realizará del 22 de junio al 1 de julio; y el Bud Light Dreams Festival, programado para los días 23 y 24 de junio. Este último, diseñado para el disfrute de conocedores de la música electrónica, se llevará a cabo a la orilla del lago Ontario. También se destaca Beaches International Jazz Festival, del 6 al 29 de julio, que en esta ocasión, conmemorará 30 años de impulsar el jazz.



Un perfil distinto es el del Toronto Summer Music Festival, del 12 de julio al 4 de agosto. Enfocado en la música clásica, tendrá como protagonistas a artistas reconocidos que participarán en conciertos gratuitos, charlas, talleres y clases magistrales. Este año, para celebrar 100 años del final de la Primera Guerra Mundial, el festival explorará algunas de las piezas musicales más hermosas e inspiradoras que se escribieron durante el conflicto.

Festivales de sabores

Por su parte, la gastronomía no se limita a los restaurantes, sino que también se disfruta en festivales culinarios a los que tienen acceso los visitantes. Uno de ellos es Tastemaker Toronto, que se llevará a cabo el 18 y el 19 de mayo en el histórico Kiln Building, en Evergreen Brick Works. Este lugar se transformará en un paraíso para los aficionados a la buena mesa, que durante dos días, se deleitarán con creaciones emblemáticas de los mejores restaurantes de la ciudad.



De otro lado, Summerlicious, del 6 al 22 de julio, ofrecerá la posibilidad de escoger comidas de tres tiempos, preparadas por algunos de los principales chefs de Toronto en alrededor de 200 establecimientos. Para acompañar esta cantidad de sabores, el plan consiste en refrescarse con cervezas artesanales de alta calidad, elaboradas en la provincia de Ontario y en todo el mundo. Esto será posible en el Toronto’s Festival of Beer – del 26 al 29 de julio –.

El respeto por la diversidad

Un aspecto muy apreciado en Toronto es el respeto frente a las diferentes opiniones y maneras de ver la vida. En ese sentido, un punto clave es la apertura frente a la diversidad sexual, algo que transforma a la ciudad en un destino muy amigable para quienes hacen parte de la comunidad LGBT.



Por eso, allí los habitantes exhiben orgullo en uno de sus festivales más apreciados: Toronto Pride, al que asisten cerca de un millón de personas. Este evento es tan importante para Canadá que el desfile del año pasado estuvo encabezado por el primer ministro, Justin Trudeau. El festival, que se ha convertido en un evento artístico y cultural del país, será en junio el cierre del llamado Pride Month (mes del orgullo).

Un viaje a las cataratas

La diversidad en Toronto también tiene que ver con los paisajes. Mientras los habitantes que se pasean por sus calles conforman una mezcla de personas provenientes de todos los rincones del planeta, no muy lejos del centro de la ciudad se aprecia un espectáculo natural que asombra.



Se trata del que ofrecen las cataratas del Niágara, en las que se vierten dos tercios del agua dulce de Norteamérica: en promedio, 110.000 metros cúbicos de agua por minuto. En este lugar, al que se llega desde Toronto luego de un viaje de una hora y media por carretera hacia el sur, la naturaleza protagoniza un show al que cada año asisten 12 millones de turistas.



Llegan, especialmente, al lado canadiense a ver ‘La herradura’, la más fotografiada de las tres caídas, donde el agua avanza a 65 kilómetros por hora y cae desde 53 metros de altura. La experiencia de ver las cataratas se puede vivir en el ‘Maid of the Mist’, un barco que se acerca a pocos cientos de metros de las cataratas; pero también, desde un helicóptero que las sobrevuela. El recorrido dura 12 minutos y permite observar desde arriba las tres caídas de agua: ‘La herradura’, en Canadá, y ‘Velo de novia’ y ‘La estadounidense’, del lado de Estados Unidos.

Un destino ideal para comprar

Toronto ha ganado reputación entre los viajeros latinoamericanos como destino de compras debido no solamente a que en Canadá el dinero rinde más que en su vecino del sur, Estados Unidos, sino también a que allí se cuenta con una oferta muy variada.



En Toronto abundan tiendas de diseñadores de lujo, de objetos vintage, de decoración para el hogar y de moda. Incluso, hay mercados de las pulgas; es posible entrar a almacenes dedicados a elementos relacionados con bodas, y por supuesto, se pueden visitar centros comerciales como Eaton Centre, Yorkville Village, Yorkdale Shopping Centre, Vaughan Mills, Dixie Outlet Mall y Toronto Premium Outlets.



Otra experiencia memorable es la de caminar por los pasillos del mercado de Saint Lawrence, una bodega de ladrillo que está en pie desde inicios del siglo XIX. Allí, alrededor de 120 proveedores venden productos comestibles que incluyen frutos del mar, pan, café, verduras y carnes de camello y jabalí salvaje, entre otras.



En este lugar se destaca la panadería Carousel Bakery, donde se consigue un sándwich de tocino que ha atraído a personajes reconocidos de la talla del chef viajero Anthony Bourdain. Este es otro de los sitios que hacen de Toronto un destino que cada vez más se pone de moda.

¡Participe por dos tiquetes ida y regreso a Canadá!

Los días 26 de abril, 3, 10 y 17 de mayo, encontrará en eltiempo.com 4 contenidos acerca de los destinos más atractivos de CANADÁ. Para poder participar, los usuarios deberán responder correctamente las 4 trivias que estarán dentro de los artículos, dejar sus datos completos y aceptar los términos y condiciones de la actividad.



La persona que complete las 4 trivias con el mejor puntaje, será el beneficiado con este regalo de Air Canada y El Tiempo que consiste en dos tiquetes en la ruta Bogotá - Canadá - Bogotá. Vea términos y condiciones aquí.



¡Mucha suerte!