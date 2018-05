En verdad, prefiero ser un mantenido

¡Hola! Hoy vamos a hablar del sueño que todos tenemos de jóvenes y que es quizás uno de los más difíciles de concretar sin perder la cabeza (y más dinero del que pensamos): independizarnos.



Si eres de los que cree que mudarte de la casa de tus papás o de quienes te mantienen significa ‘pura farra’ e independencia asegurada, detente y piénsalo dos veces. Ni el dinero ni la buena convivencia con tu pareja o compañeros de apartamento son factores que siempre van a estar a tu favor.



Por eso, Alejandra te contará en este episodio de '¿Qué podría salir mal?' cómo le fue la primera vez que se mudó fuera de la casa de sus papás y empezó a mantenerse sola.

¿Te sirvió toda esa información? ¡Qué bien! En Colombia hay cada vez más personas viviendo solas o con amigos, compañeros o familiares lejanos y creemos que por eso es mejor prepararnos cada vez mejor para asumir nuestros gastos. Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2017 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entre el 2016 y el 2017 bajó un dos por ciento la cantidad de hogares de parejas con hijos (de 35,7 a 33,7 por ciento) y subió casi un uno por ciento el de los hogares de pareja sin hijos (de 9,4 a 10,3 por ciento).



Así estamos distribuidos en nuestros hogares una vez nos 'independizamos':

¿Te preocupa los colombianos estemos 'cada vez más solos'? Te recomendamos este informe de Juan Gossaín.



Y si te preguntas qué es ser independiente realmente, te dejamos una reflexión de un ensayo publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe:

Si la independencia se identifica con la autosuficiencia estricta de la toma de decisiones y su ejecución, hay que concluir que la independencia plena no existe nunca FACEBOOK

TWITTER

¡Tu historia podría ser un podcast!

Si quieres enviarnos un problema del día a día que no sabes cómo resolver o que en algún momento no supiste cómo enfrentar, escríbenos un correo a especialesmultimedia@eltiempo.com con un resumen de tu anécdota y nos pondremos en contacto contigo para que hablemos de tu testimonio. ¡Podrías ser nuestro próximo episodio!



Agradecemos cualquier comentario constructivo para mejorar este podcast. ¡Queremos hacerlo contigo! No dudes en dejarnos un comentario en redes sociales con el hashtag #QuéPodríaSalirMal.



Puedes escuchar este podcast cuando quieras: mientras vas de camino a algún lugar, en tu casa, a la hora del almuerzo o mientras piensas por qué gastaste tus ahorros del mes en ese paseo en el que lo pasaste tan mal. Puedes descargar este episodio en la plataforma Spreaker.



'¿Qué podría salir mal?' es dirigido y editado por Maru Lombardo. Puedes seguirla en su Twitter, @puntoyseacabo.



Simón Granja, periodista de Educación de EL TIEMPO, también conduce el programa. Puedes seguirlo en su Twitter, @simongrma.



La música de '¿Qué podría salir mal?' es de Audionetwork.



Mira más especiales multimedia de EL TIEMPO en este link.