Seis pasos para ayudar a cuidar los océanos

26 de junio 2018 , 11:17 a.m.

26 de junio 2018 , 11:17 a.m.

Seguramente se le ha pasado por la mente inventarse alguna idea para poder ayudar a disminuir la suciedad de los mares, previniendo que este problema, que afecta al mundo entero, siga avanzando y ocasionando que cientos de miles de animales marinos mueran debido a la extrema contaminación que se genera por el plástico que llega a ellos.



Por esta razón, Adidas y la Fundación Parley han creado una campaña de concientización a través del deporte y la creación de zapatos hechos con el plástico recogido de los océanos. (Conozca aquí lo que EL TIEMPO habló con los líderes de este proyecto)

¿Cómo unirse al movimiento #RunForTheOceans?

Cada kilómetro que corra con su usuario en la aplicación Runtastic a partir del 8 de junio y hasta el 8 de julio de 2018, generará que la marca alemana done $1 USD al programa de educación ambiental en las islas Maldivas para que los más pequeños sean los protectores de los océanos. La meta es conseguir 1 millón de kilómetros recorridos.



1. Descargue la aplicación Runtastic

2. Regístrese e inicie sesión

3. Únase al grupo ´Corre por los océanos´

4. Seleccione la opción ´Progreso´

5. Luego ´Participar´ y ´Actividad´

6. Finalmente de clic en ´Iniciar una actividad´





Además de correr y apoyar este proyecto que busca entregar un mensaje para que el mundo entero sea más responsable con el medio ambiente, también es posible adquirir los tenis hechos aproximadamente con once botellas de plástico interceptadas de las playas y los océanos en https://www.adidas.co/parley Estas dos acciones se están tomando con el objetivo de proteger un ecosistema amenazado por el alto consumo y mal uso de los materiales no biodegradables.

Foto:

Foto: