Estudio dice que vacuna contra VPH es segura y evita lesiones malignas

De acuerdo con el estudio de revisión más grande que se ha realizado hasta el momento sobre la vacuna contra el virus del papiloma (VPH), esta es segura y no presenta reacciones adversas que limiten su aplicación.



El estudio fue realizado por la Colaboración Cochrane, organización de más de 10.000 investigadores de 90 países que aplica rigurosos y sistemáticos procesos de revisión a las intervenciones de salud.

En el estudio, que agrupó los resultados de 26 experimentos clínicos con 73.428 mujeres participantes, se encontró que los eventos adversos de las personas vacunadas no son diferentes de los que presentan las mujeres no vacunadas que sirvieron de control. Es decir, la vacuna no produce reacciones adversas, ni efectos colaterales diferentes a los que se producen normalmente en mujeres que no se han vacunado.



También se encontró que su aplicación disminuye los riesgos de presentar lesiones precancerosas en el cuello uterino.



Según el informe, dado conocer por la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, Centro Cochrane en Colombia, los estudios evaluados tienen elevada calidad científica y reunieron datos de mujeres de todos los continentes, entre los 25 y los 45 años.



El virus del papiloma se adquiere por contacto sexual, pero en la mayoría de las mujeres el sistema de defensas del cuerpo se encarga de eliminarlo. Sin embargo, cuando su presencia se hace persistente, causa daños a las células del cuello del útero que de no tratarse se transforman en cáncer. De hecho, el 70 por ciento de los tumores son causados por el virus.



Lo que el estudio demostró es que la vacuna prepara el sistema de defensa del organismo para evitar la infección y con ello la posibilidad de de que parezcan las lesiones que dan origen al cáncer.



Estos resultados ratifican -dentro de un contexto de evidencia científica- lo enunciado por el Instituto Nacional de Salud (INS), hace unos meses, en el sentido de que los hechos ocurridos en el municipio de El Carmen de Bolívar en un grupo de jóvenes que presentaron diferentes síntomas, no tienen nada que ver con la aplicación de la vacuna contra el VPH.

ELTIEMPO.COM