Para ser padre, lo mejor es no usar calzoncillos ajustados

Los hombres que quieren ser padres deberían deshacerse de sus calzoncillos ajustados y usar bóxeres, que privilegian la producción de espermatozoides, afirmaron científicos.

Un estudio publicado por la revista Human Reproduction confirma, con mayor rigor que otros realizadas anteriormente, algo que ya se sospechaba: mientras los testículos más respiran, mejor funcionan. "Los hombres que usan bóxeres tienen concentraciones de espermatozoides más altas que los que usan calzoncillos ajustados", resume la revista en un comunicado.



Los científicos llegaron a esta conclusión gracias a un estudio realizado entre 656 hombres entre 2000 y 2017 en Estados Unidos. Este estudio "es el primero en hacer hincapié no solo en la calidad del esperma, como se ha hecho tradicionalmente, sino en entender los datos sobre una multitud de indicadores del funcionamiento testicular, como las hormonas de la reproducción y los daños en el ADN del esperma", señala Human Reproduction.



Los adeptos a los bóxeres tenían 33% más espermatozoides móviles que los que usaban calzoncillos más ajustados, según el estudio.



Además de evitar el uso de ropa interior ajustada, los expertos recomiendan a los hombres no usar pantalones demasiado ajustados, no pasar mucho tiempo sentados ni tomar baños demasiado calientes.

AFP