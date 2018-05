Todo lo que tiene que saber sobre las grasas

Las grasas son una fuente muy importante de energía para el organismo y, además, tienen la muy importante tarea de colaborar en otras funciones, como la de transportar vitaminas y otros elementos liposolubles útiles para el cuerpo.



Con esta primera aclaración, explica la nutricionista Nohora Bayona, hay que entender que las grasas son amigables para la vida si se consumen como debe ser y no unos enemigos, como muchos creen.

Las grasas que llegan al cuerpo provienen de alimentos de origen animal y vegetal; sin embargo, aclara Bayona, no todas ellas son saludables, tanto así que el consumo en exceso de algunas de ellas puede desencadenar problemas de salud.



Lucía Correa, vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas (Acodin), advierte que las grasas están formadas fundamentalmente por los triglicéridos y que estos, a su vez, están conformados por estructuras más sencillas, conocidas como ácidos grasos. Pero estos ácidos grasos son diferentes, y los hay saturados, insaturados y trans. “Su presencia determina el tipo de grasa que se forma”, dice Correa.



Para entenderlo fácilmente, los ácidos grasos saturados son aquellos cuya molécula está repleta de hidrógenos. De ahí su nombre. Son los más comunes en las grasas de origen animal, tienden a ser sólidos a temperatura ambiente y por sus características son los que se pegan a las arterias, para formar placas que las tapan.



En esencia, son los que forman las llamadas grasas saturadas, y entre ellas el colesterol malo es una de las que más exigen cuidado.



Identificar los alimentos ricos en ácidos grasos saturados es indispensable para moderar su consumo y así prevenir el aumento del colesterol malo y las enfermedades asociadas, explica la nutricionista Nohora Bayona.



Basta saber, añade la experta, que las carnes rojas —en especial la de cerdo—, el jamón y los embutidos, la leche entera, la manteca, los crustáceos y las cremas de leche son ricos en ellos. Y aclara que aunque la mayoría de los ácidos grasos saturados vienen de los animales, algunos productos vegetales —como los aceites de coco y de palma— también los tienen.



Las dos especialistas citadas insisten en que no hay que confundir colesterol con ácidos grasos saturados porque, si bien estos últimos pueden aumentar el colesterol malo, no todos lo hacen.

Ácidos grasos insaturados

Son aquellos que tienen dobles enlaces en su molécula, por lo que les faltan varios átomos de hidrógeno (no están llenos, de ahí su nombre).



Son esenciales para el cuerpo, dice Correa; sin embargo, el organismo no los fabrica, por eso hay que consumirlos, ya que son grasas saludables.



Estas grasas insaturadas se encuentran en alimentos vegetales como nueces y semillas, en los aceites de oliva, girasol, soya, maíz, salmón y todos aquellos que tienen contenido de omega 3 y omega 6.



¿Y qué decir de las grasas amigables? Las también llamadas grasas poliinsaturadas ayudan a disminuir el colesterol malo, que puede bloquear las arterias. Y son esenciales para el crecimiento de las células y el funcionamiento del cerebro. Como el cuerpo no los produce, es importante suministrarlas con los alimentos.



Por otro lado, las tan sonadas grasas trans son un tipo de grasa que se forma cuando se le agrega hidrógeno al aceite líquido para volverlo sólido. Este proceso se llama hidrogenación y se utiliza —explica la nutricionista Lucía Correa— para hacer más duradera la grasa.



La nutricionista Clara Elisa Contreras advierte que así se obtienen las grasas industriales, para dar perdurabilidad y mejorar el sabor y la textura de los productos: “La mayoría proviene de alimentos procesados, preparados con este tipo de grasas”.



El problema es que este tipo de grasas —añade la experta— es que elevan el colesterol malo y los triglicéridos en el cuerpo de manera peligrosa. Y por eso hay que evitarlas.

¿Entonces cuántas grasas hay que comer?

La Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas aclara que el cuerpo necesita algo de grasa para obtener energía y poder cumplir con otras funciones. Y, en general, se recomienda que entre el 25 y el 30 por ciento de las calorías diarias que requiere el organismo sean aportadas por las grasas.



Para esto hay que saber que cada gramo de grasa aporta 9 calorías. Pero hay que tener cuidado porque todas las grasas (malas y buenas) liberan la misma cantidad de energía. Por tal razón hay que preferir las grasas insaturadas en la dieta.



Vamos con un ejemplo. Si un adulto requiere 2.000 calorías al día y el 25 por ciento deben ser aportadas por las grasas, quiere decir que 500 máximo deben provenir de ellas.



Si cada gramo de grasa libera 9 calorías, quiere decir que la persona tiene que consumir 55 gramos de grasas al día. Pero, cuidado: se debe procurar que estos 55 gramos estén conformados en su mayoría por grasas o aceites vegetales ricos en omega 3 o en omega 6 y que la menor cantidad provenga de alimentos como carnes rojas, leches enteras, cremas, crustáceos o demás.

Estos son los ajustes que propone la OMS

La Organización Mundial de las Salud (OMS) acaba de proponer reducir el consumo individual de ácidos grasos saturados, para que aporten menos del 10 por ciento de la ingesta total de energía, y el de grasas trans, a menos del 1 por ciento. En otras palabras, para la persona que requiere 2.000 calorías al día, el 10 por ciento de ellas –es decir, 200– son la cantidad máxima que se puede originar de grasas saturadas.



Si se tiene en cuenta que cada gramo de grasa libera 9 calorías (200/9), eso quiere decir que la persona puede consumir máximo 22,2 gramos de grasa pura contenida en alimentos como carnes rojas, cerdo, tocino, leche entera y mariscos. ¿Y las trans? Máximo el 1 por ciento de la energía requerida diariamente puede provenir de ellas. Si la necesidad diaria son 2.000 calorías, 20 de ellas (2,22 gramos) deben venir de grasas contenidas en bizcochos, alimentos empacados, comidas congeladas y productos procesados.



