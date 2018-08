Testosterona, la culpable de los gustos ostentosos

Esa hormona sexual masculina llamada testosterona, que desempeña importantes funciones en el organismo del hombre y es indispensable en la reproducción sexual, al elevarse no solamente produce cambios físicos en el organismo, también hace que los hombres adquieran los productos más costosos.

Así lo demostró el estudio más grande de su tipo, dirigido por Gideon Nave, profesor asistente de mercadotecnia de la Universidad de Pensilvania, que encontró un factor biológico en la elección de los productos, al confirmar que una dosis de testosterona en los hombres aumentó su preferencia por productos de mayor estatus.



Con experiencia en neurociencia y como miembro de la iniciativa de neurociencia de Wharton, Gideon Nave utiliza las herramientas de la biología y el marketing para comprender cómo las personas toman decisiones. Para poder desarrollar la investigación, los hombres del grupo de estudio fueron sometidos a una subida de testosterona artificial (por medio de geles). Pero los expertos recuerdan que se trata de una hormona que se produce también de manera natural y que se puede aumentar con cosas tan variadas como que el equipo del que se es hincha gane, un ascenso en el trabajo o casarse.



“Encontramos un efecto consistente en las preferencias”, dice Nave. “Los hallazgos deben ser replicados, pero utilizamos un tamaño de participantes que es cuatro o cinco veces más grande que otros estudios de este tipo. Pero tenemos más evidencia que nunca de que la testosterona está afectando las preferencias masculinas”, señaló el investigador.



Al parecer, esta sustancia impacta en el cerebro y, al estar relacionada con los factores del apareamiento y los rasgos masculinos dominantes, promueve elementos simbólicos para proyectar poder y dominación.



“Los hombres compran marcas caras porque les proporcionan solidez social y proyectan mayor control sobre los recursos, y relacionan, a nivel subconsciente, que les irá mejor para encontrar pareja”, dice la psicóloga Antonia González.



Lo que no se había determinado es que detrás de las decisiones de compra de los hombres se encontraran elementos biológicos y funcionales de tipo hormonal, como lo demostró este estudio. En ese sentido, los investigadores manifestaron que las marcas más reconocidas y de mayor nivel fueron las que más inclinaban la decisión de quienes habían recibido la dosis de testosterona, al compararlas con las preferidas por el grupo al que no se le administró.



Pero no solo eran las preferidas cuando se les pedía que eligieran un artículo para una hipotética compra; además, tenían una mejor opinión de sus anuncios cuando se les pedía que valoraran la publicidad. “Es decir, los efectos van más allá de la adquisición del bien, sino que se proyecta también a nivel simbólico”, añade González.



Si bien el estudio midió las preferencias de los participantes y las actitudes positivas que tenían sobre los productos, y sirve como base para conocer el comportamiento de los consumidores varones, los resultados también podrían hacerse extensivos a las mujeres, “para definir si es la hormona o si se requiere de una estructura cerebral determinada para lograr estos efectos”, agrega la psicóloga.

El estudio

La investigación analizó a 243 hombres entre 18 y 55 años, que se repartieron en dos grupos; a unos les aplicaron geles de testosterona y a los otros les proporcionaron un placebo. En la primera prueba, a los participantes les mostraron dos logotipos de marcas de ropa distintas, pero con calidad de material similar. Al mirar los resultados, los participantes que recibieron testosterona fueron significativamente más propensos a preferir la marca de mayor estatus. En la segunda prueba, los participantes recibieron descripciones de productos, como relojes, cafeteras y lentes de sol, que hablaban de cualidades y utilidad y en otros casos solo se exhibían marcas costosas.



Se les preguntó cuál era su opinión respecto a los productos. Aquí, también, los hombres que recibieron una dosis de testosterona tenían más probabilidades de expresar sentimientos positivos de los productos descritos como “para mejorar el estatus social”, aunque no hubo diferencia entre ninguno de los dos grupos cuando los productos se describieron en función de su utilidad.

Una mirada a la hormona

Según el endocrinólogo Hernán Yupanki, la testosterona es la hormona masculina responsable de las funciones y características sexuales, incluyendo el tono de voz, el vello facial y masa muscular, y está directamente relacionada con las funciones eréctiles, el tamaño del pene y el deseo sexual.



“Esta hormona también está involucrada en la producción de glóbulos rojos y esperma, y puede disminuir a medida que el hombre envejece”, agregó.Por eso, es fundamental consultarle al médico para que se revisen los niveles de testosterona.

Otros efectos de la testosterona elevada

Cambios en el ánimo y el humor con tendencia a la agresividad.



Aumenta el riesgo de padecer cáncer de próstata y enfermedades cardiovasculares.

Dificultad para orinar.



Disminución de la producción de espermatozoides hasta el punto de causar infertilidad.



Crecimiento excesivo del vello corporal más rápido y grueso que de costumbre.



Aumento de la producción de grasa provocando acné, piel y cuero cabelludo grasos y aumento de la circunferencia abdominal.

Cómo mantenerla en su punto

Peso adecuado.



Dieta baja en grasas y carbohidratos y con alto contenido en fibra.



Ejercicio.



No café, cigarrillo ni alcohol.



Dormir 7 horas al día.



Bajar el estrés.



CARLOS FRANCISCO FERNÁNDEZ

Asesor médico de EL TIEMPO