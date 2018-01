Las 10 tendencias ‘fitness’ más fuertes en el 2018

Con base en una encuesta hecha a más de 4.000 profesionales de la actividad física en 42 países de todo el mundo, incluida Colombia, el Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM, por su sigla en inglés) estableció cuáles serán las tendencias que más fuerza tendrán en el 2018 en lo que a entrenamiento personal se refiere.



El puesto número uno lo ocupa el Hiit, o entrenamiento de intervalo de alta intensidad, que consiste en series cortas e intensas de ejercicio seguidas de un breve período de descanso o recuperación. Por lo general, las sesiones duran media hora, o menos.

Francisca Torres, una instructora chilena especializada en Hiit, explica que se trata de una disciplina que mezcla el trabajo de cardio con la carga de peso del propio cuerpo. “Inicialmente siempre hay un movimiento articular, después se comienza con un cardio que aumenta la frecuencia cardíaca y la gente queda cansada, y después vienen 20 segundos de ejercicio muscular –por ejemplo, flexiones de brazos, sentadillas, etc.– y 10 segundos de intensidad media-baja o descanso. Tu corazón está todo el rato jugando con la frecuencia cardíaca, y es impresionante la quema de grasa”, explicó Torres al diario ‘El Mercurio’, de Santiago de Chile.



La instructora asegura que la popularidad de este tipo de trabajo se debe a que es “ejercicio eficiente en poco tiempo (...) Puedes hacer un Hiit intenso de hasta 15 minutos”. Y, desde luego, por su elevada quema de grasa.



En el segundo lugar de la encuesta aparece el entrenamiento en grupo, que curiosamente es relativamente nuevo en el ‘top’ 10 de esta lista. Y las razones son obvias: diversos estudios –incluido uno publicado por EL TIEMPO en esta sección hace poco– han confirmado que entrenar con otras personas tiene efectos directos en una mayor motivación y disciplina, lo cual conduce a mejores resultados e, incluso, a una mayor rebaja de los niveles de estrés.



La tercera posición es para la tecnología deportiva: el uso de relojes inteligentes con GPS, monitores de frecuencia cardíaca, rastreadores de actividad y medidores de la evolución de nuestro entrenamiento de todo tipo está en auge. Se calcula que sus ventas pueden llegar a 1,5 billones de dólares, y esta industria apenas comienza a desarrollarse.

Usando el peso corporal

La calistenia, o entrenarse usando el propio peso del cuerpo, figura en el cuarto lugar. Apareció por primera vez en la encuesta de tendencias del 2013, fue número 2 en 2017 y se ha hecho muy popular en los gimnasios de todo el mundo, pues demanda casi cero equipos. Las personas han estado utilizando su propio peso corporal durante siglos como una forma de entrenamiento de resistencia; de hecho, el concepto calistenia proviene del griego: ‘kallos’ (belleza) y ‘sthenos’ (fortaleza).



El entrenamiento de fuerza ocupa la quinta posición. Aunque ha venido retrocediendo algunos puestos en los últimos años, sigue siendo muy popular y necesario. Por ejemplo, muchos corredores desconocen que fortalecer tronco y espalda es indispensable para la práctica del ‘running’. Se hace básicamente con pesas, pero no solo con ellas, y es muy popular entre los jóvenes, aunque los adultos lo practican cada vez más en busca de un buen equilibrio en su estado físico.

Entrenadores certificados

La sexta posición no deja de ser llamativa, pues es ocupada por la necesidad de entrenadores certificados. Todo indica que a medida que la gente se toma más en serio el estar en forma y profundiza sus conocimientos al respecto, también exige más conocimientos y nivel en quienes se dedican a ser entrenadores.



“A medida que el mercado de profesionales del acondicionamiento físico se hace más concurrido y competitivo, el interés en algún grado de regulación, ya sea dentro de la industria o de fuentes externas (es decir, el gobierno), parece estar en expansión”, resalta el informe del Colegio Americano de Medicina del Deporte.



Aunque salió de los primeros 20 puestos en el 2009, el incombustible yoga ha vuelto con fuerza y ocupa la séptima posición. El informe resalta que “la popularidad sostenida del yoga parece deberse a su capacidad para reinventarse y renovarse cada año, por lo que siempre es una forma atractiva de ejercicio”. Y, efectivamente, hay muchas variantes de esta práctica milenaria.



Sigue el entrenamiento personalizado, que no debería sorprender a nadie, pues está demostrado que un plan de trabajo y un acompañamiento personalizado son el mejor camino posible a la obtención rápida de resultados.



La posición nueve la ocupa una tendencia muy interesante: el entrenamiento para adultos mayores. El informe resalta que es un mercado en crecimiento debido a que la gente se jubila más sana que en las generaciones anteriores. Pero, sin duda, la cuestión tiene que ver con que cada vez son más quienes entienden que la calidad de su vejez e, incluso, su esperanza de vida están estrechamente relacionada con la condición física. “Los profesionales de la salud y el acondicionamiento físico deben considerar desarrollar programas para personas en edad de jubilación y llenar el tiempo durante el día, cuando la mayoría de los gimnasios están infrautilizados”, subraya el reporte.



Cierra este ‘top’ el llamado entrenamiento funcional, que es el uso del entrenamiento de fuerza para mejorar el equilibrio, la coordinación, la potencia, la fuerza, la flexibilidad, la agilidad y la resistencia de cara no solo al deporte, sino a poder estar más vitales en las actividades de la vida diaria. Es multitarea y multifacético, moviliza varias cadenas musculares simultáneamente y trabaja todas las capacidades motrices.



Fuentes: El Mercurio, de Santiago de Chile (GDA), y Encuesta Mundial sobre Tendencias de Fitness 2018, hecha por el Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM, por su sigla en inglés).



REDACCIÓN DOMINGO

EL TIEMPO