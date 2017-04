‘Falcao, entre los pocos que se recuperan de lesión grave’

La artroscopia es una técnica en la que se intervienen las articulaciones del cuerpo humano con el uso de cámaras miniatura, que ingresan dentro de los tejidos óseos y musculares, por medio de agujas. Estas herramientas permiten identificar el tipo de lesión para luego operar.

Esta técnica se utiliza en la mayoría de los casos en deportistas de alto rendimiento que han sufrido graves lesiones, pero también en accidentes laborales no deportivos, en los que los traumatismos sobre la articulación son menores.



Expertos del mundo se reúnen desde este jueves, en Cartagena, para conocer los últimos avances en esta ciencia, gracias a la cual estrellas del fútbol, como Falcao García, quien sufrió una lesión severa de ligamento cruzado que lo dejó por fuera del Mundial de Brasil 2014, han podido regresar a las canchas.

“Solo el 25 por ciento de deportistas de alto rendimiento que sufren lesiones complejas de ligamento cruzado logran recuperarse, y el 75 por ciento de los que retornan no vuelven a su estado de competitividad inicial”, señala el médico deportólogo y exdirectivo del Club América de Cali Germán Alberto Ochoa Perea, quien asegura que Falcao forma parte de ese 25 por ciento que, gracias a la artroscopia y a un gran programa de recuperación, recuperó todo su nivel.



Ochoa es uno de los invitados especiales al encuentro de Cartagena, al cual llegaron también expertos franceses y estadounidenses.



“Estamos ante una técnica quirúrgica moderna, mínimamente invasiva, para la cual se hacen cirugías mínimas a través de un sistema de cámaras y tecnología, todo muy depurado, con alta calidad de la imagen, en la que se puede visualizar, con alta nitidez, el interior de la articulación afectada. Y, como es poco invasiva, hay recuperación rápida”, explica Ochoa.



El médico deportólogo agrega que el otro plus de esta técnica, que como tal no es costosa, pero sí su andamiaje de tecnología, se pueden intervenir todas las articulaciones del ser humano.

Germán Alberto Ochoa Perea, médico deportólogo, es uno de los invitados al encuentro de expertos en Cartagena. Foto: Yomaira Grandett / EL TIEMPO

Una intervención de estas exige cámaras, fuentes de luz, equipos de radiofrecuencia y motorizados, así como tecnología y láser. “Además, hay instrumentos como tornillos biodegradables y otras tecnologías, pero el método como tal no es costoso; lo costoso son los elementos”, dice el médico e hijo del mítico director técnico Gabriel Ochoa Uribe.



Gracias a que Colombia está a la vanguardia en Latinoamérica en este tipo de intervenciones en deportistas de alto rendimiento, incluso superando a Brasil y Argentina, le mereció ser elegida como escenario del primer congreso internacional de esta técnica.



“Los que menos se lesionan son los deportistas élite; las mayores lesiones se presentan en deportistas aficionados, de fin de semana, que realizan una mala ejecución de ejercicios que lesionan las articulaciones en la mayoría de los casos”, asegura Ochoa.

Las ARP deben mejorar

No obstante los avances en este tipo de cirugías, el médico Ochoa lamenta que en Colombia, las administradoras de riesgos profesionales (ARP) “no faciliten” en algunas ocasiones esas intervenciones.



“A veces, las ARP son difíciles a la hora de asumir costos, y el llamado que hacemos es a que sean más ágiles”, señala Ochoa, quien insiste en que el jugador de fútbol de élite es un profesional que está expuesto a accidentes de trabajo, y las administradoras deben asumir los costos.



El experto colombiano señala también que es obligatorio que todos los equipos de fútbol tengan su ARP y acceso al servicio de salud especializado.



Como ejemplo cita un caso del año pasado, cuando se intervinieron con éxito seis lesiones de ligamento cruzado anterior en el club América de Cali. “Cifra escandalosa para un club profesional. Estamos tratando de bajar estas cifras”.



El encuentro de expertos cierra este sábado en la capital de Bolívar.



JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena