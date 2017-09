‘Hoy no hay tiempo para ser felices’: Swami Paramtej

Una vez terminó su licenciatura en inglés en Delhi (India), Swami Paramtej viajó a Londres donde logró convertirse en un exitoso empresario del sector del turismo. Sin embargo, su destino estaba marcado para coger otro camino.

Según él, desde los 10 años tenía claro que quería dedicarse a servir a los otros. Swami cambió su rumbo y hoy, a sus 44 años, es instructor de meditación y yoga y discípulo de Sri Sri Ravi Shankar, creador de la fundación humanitaria El Arte de Vivir.



Swami ya le ha dado la vuelta al mundo varias veces buscando cumplir su camino, ayudar. La mejor forma que encontró para hacerlo es enseñándoles a jóvenes, empresarios, líderes y profesionales a desarrollar su máximo potencial para que vivan felices. “Las personas deben aprender a conocerse desde adentro para saber cómo manejar las situaciones difíciles que se presentan en la vida”, aseguró.



En esta ocasión es el turno de Colombia para recibir las enseñanzas de Swami. Estará hasta el 11 de septiembre como parte de una gira que está haciendo por Latinoamérica.



Una de sus principales premisas: no preocupaciones. El estrés –dice– no es más que la conducta regular de mirar a los demás, y uno de sus retos es ayudarle a la gente a dejar esas tensiones atrás.



¿Qué es la felicidad?



Es un estado de la mente que experimentas cuando tienes la energía alta. Eso que sientes es felicidad.



¿Puede ser enseñada?



Sí, puedes aprender a ser feliz. En el momento que aprendes a incrementar tu energía encuentras la felicidad. Indirectamente lo puedes aprender porque en última instancia es un estado de la mente.



¿Cree que hoy en día la gente es feliz?



Yo diría que la gente ahora está más estresada, antes el caso era diferente, hace 30 o 40 años atrás. Pero ahora las cosas son diferentes. Actualmente las personas tienen muchas actividades y poco tiempo para ser felices.



El estrés es lo opuesto a la felicidad...



Es un obstáculo para la felicidad. Y una de sus causas es la energía baja. Tienes tantas cosas para alcanzar en muy poco tiempo con muy poca energía. Esa es una de las razones para el estrés.



¿Cuál es la clave para evitar el estrés?



Si le preguntas a la gente si puede reducir sus tareas en el día te van a decir que no. Solo tenemos 24 horas. Pero sí pueden incrementar su energía. Esto es lo que hacemos en El Arte de Vivir: ayudar a la gente a ser más enérgica, tener sensación de felicidad, y al mismo tiempo detener estas restricciones y esa baja energía que está en la mente. Vivir sin estrés, y vivir con felicidad con mucha energía.



¿Cómo hago para incrementar mi energía?



Por medio de la respiración. Tenemos unas hermosas técnicas.

Solo respiramos un 30 por ciento de la capacidad de nuestro cuerpo. Y cuando aprendes la técnica para respirar mejor tienes más energía automáticamente.

Hay técnicas para expandir la capacidad pulmonar, y para limpiar el cuerpo y la mente. Son simples, pero muy profundas.



¿Ser feliz es ser exitoso?



Depende de qué significa éxito. Para algunos puede ser tener mucho dinero.

¿Le llamas éxito a las veces que tienes mucha plata en el banco y no puedes dormir? ¿Muchos alimentos pero no puedes comer ¿Eso es éxito?



Puedes ir a los mejores lugares, a los más privilegiados, pero no tienes con quién compartir o alguien que se preocupe por ti ¿A eso lo llamarías éxito?



Si fuera así, todas las personas millonarias serían muy felices. Hay muchas cosas más importantes en la vida.



Todo tiene una importancia, todo tiene su lugar. La relaciones, la salud y la plata tienen su espacio, pero pensar que el dinero es la única forma de tener felicidad no es el camino correcto.



¿Cree que los colegios les están enseñando a los niños a ser felices?



En las escuelas solo están dando información pero no están perfeccionando su inteligencia. La educación sobre la energía y las emociones son muy importantes porque eso puede fortalecer o quebrar a las personas.



Esta es una de las materias que la gente debería aprender. De otra forma les estamos dando a los niños solo información y no la esencia de lo que es la vida.



Todas las cosas que suceden mal es porque las personas no saben manejar bien sus emociones.



REDACCIÓN VIDA DE HOY