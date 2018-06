Superintendencia continúa vigilancia especial sobre Medimás

El superintendente nacional de Salud, Luis Fernando Cruz Araujo, respondió este viernes a la petición que en las últimas horas hicieron la Procuraduría y la Contraloría, en el sentido de intervenir a Medimás EPS por fallas en el servicio que denunciaron.

Cruz Araujo afirmó, en primer lugar, que comparte la preocupación de los entes de control y que la información que estos presentaron se originó en la propia Superintendencia. A continuación aseguró que la entidad ha realizado un seguimiento estricto y permanente al comportamiento de la EPS Medimás, teniendo en cuenta el alto impacto que esto supone en el sistema de salud colombiano.



Cruz Araujo indicó que se han extremado las medidas de vigilancia que se le hacen a la EPS y que, entre otras, la Superintendencia removió al revisor fiscal y nombró un contralor con esas funciones, quien, en un plazo muy corto, deberá rendir un informe preliminar de los hallazgos que advierta, que se convertirán en el insumo para la toma de decisiones que de allí se desprendan.



“Esperamos, de la mano de la Procuraduría, la información para saber si las decisiones que hemos tomado son suficientes y si no, para tomar las decisiones a las que haya lugar en beneficio de los pacientes”, puntualizó Cruz.



Es importante resaltar que actualmente Medimás se encuentra bajo medida de vigilancia especial interpuesta por la Supersalud en octubre del año pasado, recordó el funcionario.



“Los usuarios son los más importantes. Hoy hay 4’230.000 afiliados a quienes hemos defendido en sus derechos. En esa línea hemos abierto dos investigaciones y hemos impuesto una multa de más de mil millones de pesos. Esta Superintendencia prorrogó la medida de vigilancia especial y la extremó. La gente tiene el derecho a escoger su EPS y estamos acompañando los casos que comprometen la vida”, acotó.



Minutos después de las declaraciones del superintendente, la EPS dio a conocer su posición frente a la petición de los entes de control. Néstor Arenas, presidente de la empresa, respondió que han acatado las disposiciones de la Superintendencia de Salud y que medidas preventivas como la vigilancia especial de la que son sujetos desde el año pasado “es una garantía adecuada del manejo de los recursos para asegurar la prestación de servicio a los usuarios”.



Néstor Arenas explicó, igualmente, que parte de la información revelada por la Procuraduría y la Contraloría tuvo en cuenta solo los indicadores del año pasado y no la mejoría en los servicios que, asegura, se ha presentado este año.



Arenas también respondió a una supuesta violación de la ley de integración vertical advertida desde la Administradora de Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (Adres) que se estaría presentado, afirmando que “Medimás EPS no es propietario de las clínicas de Esimed y no tiene una red de prestación de servicios propia y por eso no se configura una violación a dicha ley”.



Según afirmaron Procuraduría y Contraloría ayer, la empresa prestadora de salud no ha podido garantizar el servicio pleno para sus más de 4 millones de afiliados, en especial en casos de alta complejidad, muchos de ellos dirigidos a población vulnerable. De acuerdo con los entes de control, la EPS tan solo cubre un 43 por ciento de pacientes de diálisis, 53 por ciento de laboratorio clínico, 58 por ciento de radioterapia y 23 por ciento de inmunología.



Igualmente, señalaron que sus administradores han puesto barreras de acceso a los servicios que han desencadenado la instauración de al menos 2.900 tutelas de pacientes solo entre noviembre de 2017 y marzo pasado. “Medimás no va a seguir jugando con la salud de los colombianos, por eso llegó el momento de adoptar medidas definitivas que obliguen a esa EPS a cumplir la ley”, advirtieron en un pronunciamiento conjunto el procurador Fernando Carrillo y el contralor Edgardo Maya.



Redacción Salud