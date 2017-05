Cuatro concejales, entre los más ‘necesitados’ de Fundación

Aldemar Cantillo es concejal de Fundación y en la base de datos del Sisbén, con corte al 29 marzo del 2017, aparece con un puntaje de 6,63, lo que lo hace potencial beneficiario de varios subsidios del Estado para los colombianos con más necesidades socioeconómicas.



Si bien Cantillo puede aparecer en el Sisbén, lo sorprendente es que tenga un puntaje tan bajo. El concejal de Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) se defiende señalando que cuando le hicieron la encuesta no era concejal y vivía en la casa de su mamá, en un sector de estrato uno, con calles destapadas y sin alcantarillado. “Ahora vivo donde mi suegro, que es una casa más acondicionada”, asegura.

El servidor público también dice que nunca ha accedido a los beneficios que ofrece el Estado a través del Sisbén, porque, como edil, cotiza en el régimen contributivo de salud.



Su colega Mayra Luz Barrios (Partido Conservador) también aparece con 6,73 puntos, lo que indica que vive en condiciones de vulnerabilidad. Ella reside en una finca cerca del corregimiento Doña María y cuando tiene sesiones se queda en el pueblo, en la casa donde viven sus hijos.



Barrios asegura que hace cuatro o cinco años le hicieron la encuesta en su finca y que “hasta ahora” se entera de que tiene un “puntaje bajito”. “Si van a Doña María, de pronto me lo bajen más”, dice con ironía, y agrega que siempre ha vivido igual.



Pero Cantillo y Barrios no son los únicos concejales de Fundación que aparecen con menos de 50 puntos en la base de datos del Sisbén. En esa situación también están José Joaquín de la Cruz (Opción Ciudadana), con 25,36 puntos, y Servet Vence Montero (Cambio Radical), con 34,31.



“Eso no es justo. Hay personas que tienen el puntaje muy bajito y tienen mejor vida, pero otros lo tienen más alto y no tienen nada”, dice Alcira Ochoa, una habitante de Fundación que aparece con 43,1 puntos, aunque vive en arriendo, en una casa en obra negra y con piso en tierra, y sus ingresos mensuales no superan el salario mínimo, el único beneficio que dice tener es la salud subsidiada.



Al secretario de Planeación e Infraestructura de Fundación, Luis Meriño, no le extraña que un concejal aparezca con un puntaje bajo en el Sisbén, sin embargo, anunció una revisión de los casos. “No tenemos preferencias. Si por X o Y motivo tienen que salirse del Sisbén, téngalo por seguro que se van a sacar”, aseguró.



El funcionario explicó que esas irregularidades fueron detectadas en diciembre, tras una visita del DNP, y que los casos siguen apareciendo porque la información aún no ha sido actualizada.



Como resultado de dicha visita, a Cantillo le subieron el puntaje a 43,83, y De la Cruz y Vence, según Meriño, están en proceso de retiro. El primero, porque no vive en el mismo lugar donde le hicieron la encuesta, y la segunda, porque es pensionada y por tanto aparece en la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP). Pero para el DNP, estar en esa base no es causal de retiro.



A Barrios no le han podido realizar la verificación por las malas condiciones de la vía a Doña María. No obstante, Meriño precisó que quienes residen en zona rural tienen puntajes más bajos.



En el Sisbén de Fundación, a corte febrero, hay 73.650 personas, de las cuales 66.203 fueron validadas, 3.014 suspendidas y 4.433 retiradas por no cumplir los procesos de depuración y controles de calidad de la misma.



PAOLA BENJUMEA BRITO

Enviada especial de EL TIEMPO

Fundación (Magdalena).