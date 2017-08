Sinéad O'Connor, un caso crítico de depresión y bipolaridad

La reconocida cantante Sinéad O'Connor, famosa por ser ganadora de un Grammy en 1991, ha sido tendencia en redes sociales durante los últimos días debido a un video que publicó en su cuenta de Facebook en el que reconoce lo difícil que es tener un problema de salud mental, especialmente cuando se convive con la soledad.

O’Connor inicia la grabación contando que su mayor interés es compartir lo que siente con millones de personas que pueden estar pasando por la misma situación y aunque luce agotada, entre lágrimas asegura que solo ha contado con la compañía de su médico durante este difícil proceso. Un especialista que según ella es “el hombre más dulce del mundo” y que además le dice con frecuencia, “eres mi heroína”.



A pesar de las intenciones de la artista, muchas personas han reaccionado en la web con comentarios en contra, ya que según usuarios, este video se asemeja más una incitación al suicidio que un apoyo significativo a quienes están pasando por condiciones similares. A su vez, recalcan que la mujer ha hecho insinuaciones sobre quitarse la vida en reiteradas ocasiones, con lo cual sus recientes publicaciones ya no son convincentes.



Entre los comentarios se encuentran frases como "deje ya su psicología barata y céntrese en sí misma", "este problema se debe a la cantidad que medicamentos y drogas que ha ingerido en toda su vida" y "¿Por qué le hace publicidad a este tipo de cosas? Es preferible que lo sufra en silencio".

De acuerdo con el psiquiatra Rodrigo Córdoba, las enfermedades mentales surgen por alteraciones en los procesos de razonamiento y no hay una causa definida para estos. Además, comenta que cada trastorno es producto del juego entre factores genéticos que ocurren cuando hay una alteración entre la manera de ser de una persona y el entorno en el que está.

Este especialista también confirma que "las personas, en esta condición, lastimosamente son vergonzantes una vez tienen padecimientos mentales o emocionales" y sugiere que este tipo de videos pueden generan diferentes tipos de reacciones en las personas. Unos, "pueden ser motivados a buscar ayuda e investigar, algunos pueden recrear situaciones similares a la de la cantante o incluso, un grupo, puede llegar a exacerbar los síntomas".



Por otro lado, la irlandesa de 50 años, cuenta que lo más desalentador de su trastorno son los periodos prolongados que pasa sola, ya que según ella nadie tiene interés en cuidarla o sobre su misma vida, a pesar de que ha entregado mucho amor a la gente con su profesión; además, atribuye que parte de su depresión se debe a la apatía de las personas tras enterarse de sus tendencias suicidas.



“Este año la OMS llamó la atención sobre la depresión como una de las enfermedades que generan mayor discapacidad y su relación con más de 800 mil suicidios en el mundo al año”, cometa Córdoba. De acuerdo con esta información, es necesario considerar la pertinencia de este tipo de videos navegando en la web, especialmente cuando existe un público vulnerable emocionalmente.

Yahira Guzmán, psiquiatra y candidata a doctorado en Investigación Médica Aplicada sugiere que "hay una pauta que da la OMS para que esos temas, que están relacionados con depresiones o suicidio, en lugar de ayudar cuando son personas famosas pueden generar preocupaciones en población susceptible que los lleve a terminar con su vida; a esto se le denomina efecto wether trayendo consigo desenlaces fatales."

Contexto

O’Connor es madre de cuatro niños, Jake Reynolds, Roisin Waters, Shane Lunny y Yeshua Francis Neil, cada uno de una relación diferente y aunque en el 2000 la cantante afirmó que era lesbiana, años más tarde se retractó en una entrevista hecha para el periódico The Independent donde dijo que “estaba tratando de hacer sentir bien a otra persona” y que se había hecho mucho daño a sí misma.



En 2003 médicos diagnosticaron que Sinéad O'Connor sufría de trastorno bipolar debido a su personalidad desequilibrada. Razón por la cual, el 29 de noviembre de 2015 fue rescatada por la policía luego de que ella alarmara a todos sus seguidores en Facebook al afirmar que estaba lista para acabar con su vida por causa de una sobredosis.



Un año después sorprendió a sus fans con un hecho similar. Esta vez, la intérprete amenazó con quitarse la vida mediante una publicación hecha en la misma red social; en ella, aseguraba que su muerte por suicidio era inevitable. En 2016 dio de qué hablar cuando la policía la encontró en Wilmette, cerca de Chicago porque con el paso de los días no se conocía su paradero.

Claves para prevenir situaciones de riesgo

Es necesario hacer una evaluación sobre los síntomas que puede estar padeciendo. Por ejemplo, si usted se identifica con O'Connor, lleva más de un mes experimentando tristesa o depresión, duerme y come mal y le ha perdido el gusto a la vida, no dude en ponerse en contacto con psicólogos clínicos y psiquiatras quienes podrán orientarlo de manera detallada e iniciar un proceso con ellos.



En Bogotá, puede comunicarse con el 123, la Línea Púrpura (018000112137) o acudir a las Casas de Igualdad que hay en cada localidad. En el resto del país, estas son algunas líneas de atención: 155 (especializada en mujeres), 141 (ICBF), 01 8000 113 113 (línea antisuicidio).



Desde los familiares y personas cercanas, es fundamental hacer un seguimiento de los pacientes que han intentado suicidarse. Además, se debe reducir el acceso a medios para suicidarse como pesticidas, medicamentos y armas.



"Es importante saber que solo un escaso número de suicidios se producen sin aviso. La mayoría da avisos evidentes de sus intenciones. Por consiguiente, deben tomarse en serio todas las amenazas de autolesión. Además, la mayoría de las personas que intentan suicidarse son ambivalentes y no buscan exclusivamente la muerte", dice la OMS.

