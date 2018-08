15 signos que podrían confirmar que su pareja lo está engañando

Descubrir que su pareja le está siendo infiel nunca es una tarea fácil, pero la mayoría de las personas preferiría saber la verdad antes que tener la duda. Así es que, como en las películas, algunas personas recurren a expertos para descubrir los engaños.



Por eso el periódico The Independent habló con un investigador privado, que se dedica a descubrir relaciones ocultas, para conocer todas las señales que indican que alguien está ocultando algo, o a alguien. Tom Martin, un exagente federal, contó que los infieles siempre siguen los mismos patrones de acuerdo con su experiencia como investigador privado.

Después de haber visto signos idénticos en los últimos 40 años, Martin, el presidente de Martin Investigative Services en Newport Beach, California, escribió el libro 'Viendo la vida a través de los ojos privados', donde enumera las 15 pistas más reveladoras que pueden indicar infidelidad.



Y aunque parecen bastante obvias, dice que detectar uno o dos de ellas no es motivo para preocuparse. Sin embargo, si detecta cuatro o más, es prácticamente una admisión de la culpabilidad de su pareja. Los signos más comunes y obvios son aquellos como pasar más horas en el trabajo, viajes de negocios, menos sexo o actitud defensiva.



Un nuevo compromiso con el gimnasio o la ropa nueva también pueden ser una señal de que su compañero está trabajando para mejorarse a sí mismo, pero posiblemente con otra persona en mente. El notar solo uno o dos de los signos en la lista puede no significar que su compañero sea necesariamente culpable, ya que todas las relaciones se transforman, pero “si tiene tres o cuatro, tiene un problema”, nos dijo.



Sin embargo, uno de los signos más importantes, uno que no debe ignorar, es la intuición, según Martin, ya que las personas generalmente pueden decir cuándo un ser querido no es 100 por ciento sincero o está actuando de forma distinta.



Incluso si su pareja no muestra ninguno de los signos típicos, no deseche sus pálpitos. Ahora, en la era de la tecnología, Martin afirma que la mayoría de las personas pueden confirmar sus propios miedos, y ya no necesitan tanto de la ayuda de los investigadores privados para hacer el seguimiento y exploración.



Según el investigador, las señales son todas iguales, pero atrapar a alguien hoy en día es tan fácil como descolgar un teléfono o iniciar sesión en una cuenta de iCloud.



Basta con ver al otro escabullirse sigilosamente por una llamada telefónica a altas horas de la noche u ocultar un mensaje de texto para sospechar y halar la pista hasta lograr la verdad.



Sin embargo, Martin advierte que no hay que entrar en pánico en estas situaciones o sacar conclusiones precipitadas, ya que puede “poner en peligro una relación valiosa sobre lo que pueden ser ansiedades infundadas”.



Si sospecha que su pareja lo está engañando, busque cuatro o más de los signos, si no los encuentra puede tranquilizarse (o llamar a los expertos).

Fíjese en...

Cambio de hábitos.

Salir de la casa temprano y regresar tarde.

Viajes de negocios espontáneos.

Ausencias por vacaciones o eventos familiares.

Gastos inexplicables.

Cuentas secretas de redes sociales.

Unirse a un gimnasio.

Arreglo personal adicional.

Llamadas perdidas de un número desconocido.

Mensajes de texto codificados o secretos.

Menos sexo.

Evasividad o defensiva.

Mentiras obvias.

Malgenio todo el tiempo.

Odio a las visitas sorpresa (su llegada inesperada puede llegar en un momento inoportuno para un tramposo).

LA NACIÓN

Argentina