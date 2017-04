Trece señales de alerta sobre una tendencia suicida

Un peligroso juego denominado 'la ballena azul' se ha viralizado en las redes sociales. Comenzó en Rusia, donde al parecer ha dejado 130 adolescentes muertos en los dos últimos años, y se ha expandido a otros como Brasil (con tres casos) y Colombia (posiblemente con otros tres).



Rusia es uno de los países con mayor tasa de suicidios de adolescentes en el mundo. Según un informe publicado por Unicef en el 2016, el nivel de depresión, ansiedad y agresión es hasta cuatro veces mayor en los adolescentes rusos, respecto a otros países europeos. También muestra que cerca del 45 % de mujeres y 27 % de hombres jóvenes en este país han pensado en esta posibilidad.

El juego, que consiste en cumplir 50 penitencias, donde la última es el suicidio, ha alertado sobre la forma en que se está hablando de esta práctica. Además, cuestiona cómo el Internet termina convirtiéndose en una herramienta para masificar los pensamientos suicidas.



Yahira Guzmán, jefe del área de salud mental de la Universidad de La Sabana, explica que al hablar de suicidio es “necesario referirse a este hecho como un evento que no debe ser glorificado”. Dice que es fundamental hablar del tema respaldándolo con información sobre la prevención y factores de riesgo, pero nunca de manera explícita ni con detalles.



“En las redes reproducen masivamente el contenido. Es importante hablar del suicidio, no como un tabú, pero tampoco como un evento positivo”, explica la psiquiatra.

En las redes reproducen masivamente el contenido. Es importante hablar del suicidio, no como un tabú, pero tampoco como un evento positivo FACEBOOK

TWITTER

Otros casos

Nuevos escenarios como Netflix, con la presentación de series como ‘Por 13 razones´ ('Thirteen reasons why'), también ha sido motivo de críticas. Para muchos, la forma en la que es abordada una problemática que afecta especialmente a los jóvenes no es la más adecuada.



La serie, que cuenta las 13 razones –una en cada capítulo- por las que una adolescente decide suicidarse, ha suscitado todo tipo de críticas. Kristen Douglas, director de la asociación australiana Headspace, señala que "la exposición dañina al suicidio conduce a un mayor riesgo y posible contagio del suicidio". Por su parte, Nic Sheff, guionista de la producción, argumentó en un texto publicado por 'Vanity Fair' que la producción busca “conseguir que la gente hable sobre aquello que pasa en sus propias vidas”.



Según el informe Forensis 2015 del Instituto Nacional de Medicina Legal, durante el 2015, el suicidio fue la cuarta causa de muerte violenta en Colombia: 2.068 personas decidieron quitarse la vida. Los jóvenes tuvieron el mayor número de casos. El 48,74 % de los suicidios ocurrió en edades entre los 15 y 34 años.

13 señales que podrían alertar sobre tendencia suicida

Sintomatología depresiva

Sentirse inferior que los demás

Pérdida del apetito

Insomnio

Pérdida de la esperanza

Sentimiento de culpabilidad ante los problemas

Encontrar en la muerte la solución a los problemas

Tener antecedentes suicidas

Consumo de sustancias psicoactivas

Ser víctima de bullying

Fracaso escolar

Relacionarse constantemente con personas con tendencias suicidas

Investigar y frecuentar información sobre el suicidio

Diagnósticos y consejos

La doctora Guzmán hace un énfasis especial en que no todas las señales se presentan de la misma forma, y que la posibilidad de evitar el suicidio en una persona depende de la prevención y la forma en que se trate a quienes ya han tenido algún síntoma que conduzca a este.



Las personas más vulnerables, especialmente los jóvenes, deben conocer del tema entendiendo que la imitación es el principal factor de riesgo. De ahí la importancia de no ser explícitos con las formas de suicidio o pensamientos al respecto.



“Creo que uno de los principales factores de que la gente esté hablando y acudiendo al suicidio es que se ha perdido la capacidad de reconocer el fracaso y salir de él. Ahora todos tienen problemas y acuden a la muerte como la solución, pero esta nunca va a ser la solución”, añade la psiquiatra.



Resaltar el valor de la vida es una de las mejores formas de prevenir y ayudar a quienes tienen tendencias suicidas. Es importante mostrarles a las personas que todos los problemas tienen soluciones y que morir no es, bajo ninguna circunstancia, la opción para salir de ellos.



El acompañamiento familiar es indispensable para evitar que los jóvenes caigan en juegos y experiencias que conduzcan al suicidio. Especialmente en los jóvenes, son los padres quienes pueden evitar que lleguen a pensar en el suicidio como una opción o que puedan superar las crisis que los conduzcan al mismo.



“En definitiva, los padres deben saber lo que sus hijos están consumiendo, en las redes sociales, en la televisión, en el Internet, en las relaciones interpersonales. Se trata de dialogar constructivamente”, concluye Guzmán.



ELTIEMPO.COM