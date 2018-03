No solamente era el genetista sabio y reverenciado de mis primeros años como estudiante de medicina y uno de los hombres más destacados en su campo en Iberoamérica. El Yunis que yo conocí también era uno de los mejores conversadores que he conocido y un costeño puro, sin pelos en la lengua y dotado, como pocos, de la fuerza irresistible de los argumentos de la ciencia.

Hablar con él, entrevistarlo, no solo requería tiempo y una agenda despejada. También, preparación. Porque Emilio Yunis no despreciaba ninguna idea, siempre y cuando estuviera rigurosamente sustentada. Invariablemente me recibía siempre en su oficina, que era la extensión de su carácter y su conocimiento enciclopédico, acomodado en su silla y con una jarra de tinto y un par de tazas a la mano.



Daba cierto susto verlo a la cara, porque en su expresión siempre había una mirada inquisitiva y una sonrisa enigmática, que bien podía ser de simple simpatía, de conmiseración hacia el iletrado que tenía en frente. O de admiración... Imposible saberlo de entrada. Lo que sí quedaba claro, después de la primera ronda de tintos, que él mismo servía, es que su intelecto brillante también lo había dotado con una generosidad inmensa y una paciencia infinita para explicar conceptos académicos en toda extensión, sin descuidar detalles, documentando todo y sin perder el hilo jamás.



Es la última imagen que tengo de él, la más cercana, porque en mi época universitaria era simple y llanamente inalcanzable. Ese hombre causaba impresión por donde pasaba, porque no era nada más el profesor Yunis, el de la clase de genética, sino también el que aparecía en los textos guía de los aprendices de médico, el que descubrió y describió enfermedades nuevas, que también bautizó.



Fue pionero en su campo. Creó la cátedra y la maestría de genética de la Universidad Nacional, fundó el Instituto de Genética de esa escuela –que se convirtió en referente continental–, fue de los primeros en utilizar el ADN como herramienta judicial y los marcadores genéticos como predictores de enfermedades. Se convirtió en la voz más autorizada de la genética clínica en el país y en referente.



Era un lector consumado de conocimiento y, como buen costeño, amante del béisbol y fanático de los Medias Rojas de Boston. Tenía debilidad por la música clásica, pero la sola evocación de un bolero o de un porro lo devolvía al segundo a sus raíces y a su Sincelejo natal. Le encantaban las orquídeas, que cultivaba y consentía en su casa de Chía con la pasión de un jardinero dedicado, ataviado de pies a cabeza para la labor, y con la concentración de un hombre acostumbrado a lidiar con lo exacto y lo diminuto.



Creó y amó a una familia de la que surgieron cuatro hijos varones, que le dieron nueve nietas frente a las cuales no era capaz de exhibir ni un ápice de seriedad. Pero ni ellas lograron nunca distraerlo de un trabajo intelectual que devoraba casi todas sus horas, de día y de noche.

Crítico agudo

Era un crítico muy agudo de la situación nacional y un convencido de que “este país no avanzará mientras siga siendo manejado por gente sin ilustración”, decía.



Muchas veces se estrelló con las lógicas burocráticas y administrativas del Estado, que lo sacaban de quicio “porque eran oscuras, enredosas y normatizadas”. Y en más de una ocasión, ese empeño suyo por hacer valer la razón lo llevó incluso a pelear ante estrados judiciales.



Estas, y muchas otras cosas tan colombianas que a su juicio no tenían sentido, lo llevaron a indagar exhaustivamente. Y, echando mano de la sociobiología, planteó sus hallazgos en el libro ‘¿Por qué somos así?’ Y, no contento con ello, publicó más tarde una nueva obra, ‘Somos así’, que recoge conclusiones sobre el tema.

Emilio Yunis era, en resumidas cuentas, un profesor a carta cabal, un formador y un académico hasta los huesos, y lapidario con todo aquello que no aprobaba o no le gustaba, y eso incluía a algunas personas. Muchos de aquellos contradictores que le lanzaban críticas evitaban enfrentarse a un debate con él: con el investigador, con el científico, con el genetista que no tragaba entero y que cuando dictaminaba que “eso es chimbo” era porque era así.



Me dolió mucho ver a esta mente inquieta y brillante retirada de su trabajo cotidiano, vencido por el peso inexorable de sus problemas de salud. La última vez que hablé con él, sobre la promesa y los alcances de la edición genética, lo sentí cansado. Lúcido, brillante y puntual como siempre, pero cansado. Pensé entonces en buscarlo luego para tomarme tres litros de café con él mientras construía una semblanza suya, pero esa charla, para mi dolor, nunca se dio.



Su legado, que es inmenso, no solo es el de los científicos brillantes y consagrados. También es el legado de los humanistas. Se va un gran colombiano, uno de los mejores. Qué falta le hará a este país.

Los hitos del científico

Seis razones que convirtieron a Emilio Yunis en una figura de la ciencia en el continente:



Fue el pionero de la genética humana, la genética clínica y la citogenética en el país. Sus trabajos se remontan a 1962, y en 1973 ganó el Premio Nacional de Medicina por sus aportes en el diagnóstico genético en síndromes de ambigüedad sexual, lo cual hasta entonces no se realizaba.



Fue el primero en poner a disposición el uso de las pruebas de ADN para identificación forense y paternidad. Una herramienta que hoy es ineludible en los sistemas judiciales del mundo. Creó el laboratorio del ICBF en este campo y desde 1991 utilizó pruebas de ADN y luego marcadores genéticos, que desde 1994 se usan en todo el globo.



Fundador del primer programa de posgrado en genética, hace 40 años, y posteriormente del Instituto de Genética de dicha escuela.



Fue el primer investigador que introdujo la genética molecular en el diagnóstico e investigación en Colombia, esto lo hizo en 1994, mucho antes de que esta herramienta se difundiera en el mundo.



Desarrolló la sociobiología, que desde una arista humanista permite utilizar la ciencia para entender el comportamiento de las personas en su entorno. Escribió dos libros al respecto.

Ganador de todos los premios de ciencia y medicina que se entregan en el país.

CARLOS F. FERNÁNDEZ

Asesor médico de EL TIEMPO

En Twitter: @SaludET