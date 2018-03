Sancionan a hospital por muerte de niña que ingirió pólvora

El Hospital San José de Pueblo Viejo, en el Magdalena, fue sancionado económicamente (234 millones de pesos) por no atender adecuadamente a una niña de cuatro años que falleció por intoxicación por pólvora en diciembre pasado, según determinó una investigación de la Superintendencia de Salud.

En rueda de prensa, el superintendente de Salud, Luis Fernando Cruz, y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Karen Abudinen, afirmaron que las pesquisas se llevaron a cabo en tiempo récord y confirmaron que hubo fallas en el proceso de admisión y triage relacionadas con la ausencia de registro y seguimiento a Melanie, que había ingresado al servicio de urgencias tras ingerir fósforo blanco, compuesto químico usado en la elaboración de pólvora.



“No se evidenció la activación de los protocolos correspondientes para la atención de intoxicaciones ocasionadas con pólvora, lo que ocasionó que no se priorizara la atención requerida y, en consecuencia, se produjera el fallecimiento de la menor de edad”, dice el comunicado de la Superintendencia.



Todo ocurrió en los primeros días de diciembre pasado. De acuerdo con un informe de Bienestar Familiar, la niña jugaba afuera de la casa cuando se sintió mal y fue llevada al centro médico del municipio de Pueblo Viejo.



“Allí fue tratada según sus síntomas y enviada a la casa. Ya en la casa, al parecer la niña no tuvo molestias en su segundo día después del incidente. Al tercer día volvió a presentar síntomas, por lo que fue llevada al hospital del municipio de Ciénaga y de allí fue remitida a un hospital en Santa Marta donde fue atendida. Por la gravedad de las lesiones, falleció”, dice el documento.



“Se encontraron debilidades en el procedimiento de atención de urgencias que no se pueden volver a presentar en ninguna entidad”, dijo Cruz.



“El Hospital San José de Pueblo Viejo desconoció la aplicación de guías, protocolos, clasificación y priorización tratándose de una menor de edad, cuyos familiares además refirieron síntomas manifiestos de una situación grave”, indicó el superintendente Cruz.



Por los hechos, los padres de la menor también fueron denunciados ante la Fiscalía.