¿Vodka para celebrar a la rusa o a la polaca?

Si hoy se quisiera zanjar la disputa de cientos de años sobre el origen ruso o polaco del vodka con una votación en Colombia, sin duda ganaría Polonia, porque gracias a la fiebre futbolera, desde el jueves pasado ese país cuenta con por lo menos 40 millones de colombianos a favor.

Pero como estas discordias se dirimen con documentos y pruebas –cuanto más antiguos, mejor–, y no con agradecimientos goleadores, el debate sigue abierto. Lo cierto es que muchas marcas reconocidas como las mejores provienen de países de la ex Unión Soviética.



Julián Jiménez, advanced certificate de Wine & Spirit Education Trust, asegura: “Saber exactamente de dónde viene y quién lo registro es complicado. Es como lo que pasa con el pisco y los chilenos y los peruanos. Siempre va a haber quien encuentre un texto más antiguo que dé pistas sobre el origen a favor de uno u otro país”.

Lo cierto es que está constatado que el vodka ya se consumía en el Moscú del siglo XV, mientras que el gorzalka o vodka polaco no llegó a producirse hasta bien entrado el siglo XVI. Sin embargo, los polacos alegan que desde el siglo VI lo elaboraban para uso medicinal algunos nobles, monjes y boticarios cuyas fórmulas, desgraciadamente, no han sido encontradas.



Así de fuerte es este destilado que en el proceso de producción puede llegar hasta los 96 grados de alcohol, el cual es reducido a 40 (y 60 de agua). Aun así, sigue siendo una de las bebidas con más grado alcohólico.



La idea de que se hace de papa también es debatida. Aunque sí se utiliza, y queda una que otra marca que lo hace, la materia prima más usada para su elaboración son cereales como trigo y centeno, la caña de azúcar, uvas y otros frutos, incluso remolacha.



Diego Duque, coordinador de Absolut de Pernod Ricard, explica que “el vodka es un destilado que se puede hacer con cualquier producto fermentable que contenga azúcar”. Esa materia prima puede que le imprima un toque particular, que es captado por paladares o narices expertas, porque en general, las características del vodka es que es incoloro, insaboro e inoloro.



La otra clave es el agua que se usa: la mayoría de productores la extraen de manantiales de altísima pureza. “El vodka está concebido como una bebida muy pura –agrega Duque–. Con él se hace la analogía que es como un lienzo en blanco para la coctelería moderna, porque le permite a los bartenders crear variedad de recetas con infinidad de ingredientes”.



Juan David Zapata, el mejor bartender de Colombia 2018, quien participará en el World Class en Berlín, asegura que “este licor es perfecto para una noche de coctelería con amigos. Con él se crearon cocteles muy famosos como el cosmopolitan, el destornillador y el Bloody Mary. Es muy fácil de mezclar”.

Cocteles para celebrar

Black Russian: Este potente coctel vuelve a escena junto al auge de la coctelería con café.



Ingredientes:

60 ml de vodka.

30 ml de licor de café.



Preparación: Se construye directo en un vaso corto con abundantes rocas de hielo, no se decora.

Santa Helena: Este coctel es una creación de Juan David Zapata, bartender ganador de World Class 2018 en Colombia, y lo diseñó aprovechando las frutas colombianas.



Ingredientes:



45 ml de vodka.

30 ml de zumo de lulo.

2 hojas de hierbabuena.

15 ml de miel de abejas.



Preparación: agitar los ingredientes fuertemente en la coctelera y servir colado en una copa martini. Decorar con lulo deshidratado.

Bloody Mary: El origen de este coctel se lo atribuyen varios barman de Nueva York, y lo que sí está más claro es de dónde surge su nombre: se inspira en la famosa reina María I de Inglaterra, a la que se la apodaba ‘Bloody Mary’ por la sangrienta guerra que mantuvo con los anglicanos.



Ingredientes:



50 ml de vodka.

15 ml de limón.

80 ml de jugo de tomate.

Pisca de sal y pimienta.

Gotas de picante al gusto.

Decorar con rama de apio y rodaja de limón.



Preparación: agregar todos los ingredientes a un vaso largo con hielo y mezclar.

Moscow Mule: Coctel clásico, creado en 1941 en Estados Unidos, y que vuelve a estar de moda en todo el planeta con el Mundial de Fútbol. Refrescante y ligero, para todo público y cualquier partido.



Ingredientes:



60 ml de vodka.

15 ml de zumo de limón.

15 ml de almíbar.

140 ml de cerveza de jengibre.



Preparación: idealmente se hace en un jarro de cobre y con un asa, pero funciona también en vasos cónicos o de trago largo. Llenar el vaso con hielo y agregar el resto de los ingredientes. Decorar con una rama de hierbabuena o una rodaja de lima.