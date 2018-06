Lo que debe saber sobre las salas de lactancia materna

A partir de enero del 2019, todas las entidades públicas, las secretarías de salud y las empresas privadas con capitales iguales o superiores a 1.500 salarios mínimos legales vigentes o con más de 50 empleadas, a lo largo del territorio nacional, deberán tener adecuadas salas dedicadas, exclusivamente, a que sus colaboradoras en periodo de lactancia puedan extraer leche materna, almacenarla y luego llevarla a casa.



De esta medida se podrían beneficiar al menos 125.000 mujeres trabajadoras cada año. Se trata, en ese sentido, de una de las acciones con las que se pretende mejorar el indicador de lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida de los bebés, que en Colombia ha caído preocupantemente.

Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin 2015) más reciente (presentada en diciembre pasado), solo el 36 por ciento de bebés recibieron leche materna como alimento exclusivo; en el estudio anterior (del año 2010), el porcentaje estaba en 42 puntos. Y el dato es mucho más preocupante comparado con el 2005. En otras palabras, ese dato muestra que hoy son menos (al menos seis de cada diez) los recién nacidos que no están aprovechando los beneficios en salud que otorga la leche materna, el mejor y único alimento que una madre puede ofrecer a su hijo tan pronto nace. No solo por su contenido nutricional, sino también por su contribución emocional.



Para rematar, la Ensin 2015 también reveló que la recomendación de que la lactancia materna esté presente en la dieta del bebé junto a la alimentación complementaria hasta los 2 años de edad solo se cumple en el 50 por ciento de los casos. Según Elisa Cadena Gaona, subdirectora de salud nutricional del Ministerio de Salud, una de las razones para la caída en estos indicadores han sido las limitaciones y obstáculos que tienen que enfrentar las mamás que regresan a su actividad laboral luego de la licencia de maternidad de cuatro meses.



El propio Ministerio de Salud, en la resolución, reconoce que “gran parte de las mujeres trabajadoras tienen serias dificultades en sus lugares de trabajo para realizar las prácticas adecuadas de lactancia materna, entre ellas, condiciones no ideales y la distancia entre el lugar de residencia y el sitio de trabajo”.

Las especificaciones

Todo quedó contemplado en la resolución 2423 que acaba de expedir el Ministerio de Salud para reglamentar las especificaciones técnicas de higiene, salubridad y dotación mínima que deben tener las denominadas salas amigas de la familia lactante, establecidas en la ley 1823 del 2017. Dichas salas, según la resolución, deben acondicionarse en espacios aislados, con ventilación e idealmente alejados de los baños, para evitar contaminación cruzada.



Además, deben tener una o varias sillas, mesón y nevera para almacenar la leche. Las empresas deben garantizar, igualmente, que las madres lactantes puedan acudir a ellas según sus necesidades: una vez por la mañana y otra por la tarde, por lo menos, en un proceso que puede tomar entre 20 y 40 minutos, según Cadena. Asimismo, se deben ofrecer capacitaciones a los empleados y colaboradores para dar a conocer no solo la accesibilidad a estas zonas, sino los beneficios de la lactancia materna exclusiva.



La funcionaria afirma que la resolución no contempla una sanción para las empresas y entidades que no cumplan con la adecuación de estos espacios, pero las que sí lo hagan recibirán beneficios tributarios, que deben ser fijados próximamente por el Ministerio de Hacienda.

Cuatro beneficios de la lactancia, según el Ministerio de Salud

Diversos estudios evidencian que la lactancia materna salva vidas, evita la morbilidad y la mortalidad, promueve el desarrollo físico y cognitivo óptimo, reduce el riesgo de contraer algunas enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación en la edad adulta y aporta grandes beneficios en la salud de las madres, lo que repercute en beneficios económicos para la familia, el sistema de salud, empleadores y el país.



La leche materna tiene una disponibilidad permanente: cuanto más se amamanta, más suficiencia y estabilidad hay en su suministro. En términos de acceso, no exige ningún gasto a la familia, su consumo es el deseable, es oportuno y, sin duda alguna, se encuentra en las mejores condiciones de calidad e inocuidad posibles.



Su contenido nutricional e inmunológico está demostrado científicamente y corresponde exactamente a las necesidades de los seres humanos. Ninguna leche industrial infantil puede compararse con la leche materna en el cumplimiento y garantía de seguridad alimentaria y nutricional en los niños y niñas menores de 6 meses y en el primer año de edad, además del vínculo emocional que genera entre la madre y el niño.



Contar con una alimentación adecuada influye positivamente en el desarrollo inmunológico de los niños y niñas, en su capacidad de respuesta a las enfermedades, en la frecuencia y gravedad de las mismas. La leche materna, además, beneficia a la madre desde el momento del parto, porque ayuda a la expulsión de la placenta, reduce el riesgo de hemorragias posparto, evita la mastitis y disminuye el riesgo de cáncer de mama y de ovario.



