Estos son los riesgos de usar las populares mascarillas de carbón

El dicho “para ser bella hay que ver estrellas”, parece haberse hecho realidad en la práctica, a través de una de las últimas tendencias de belleza en redes sociales: la mascarilla de carbón, que ha generado decenas de videos virales en los que se ve a mujeres sufriendo hasta el punto de llorar cuando intentan retirar el producto de sus rostros.



Supuestamente están creadas para eliminar los puntos negros y otras impurezas y dejar la piel increíblemente tersa, a base de su fórmula peel-off. Es decir, que se elimina arrancando la mascarilla, tal como se utilizan esas tiras para los puntos negros que se pegan en la nariz, solo que en este caso se aplica en toda la cara.

Su principal componente es el carbón activado, que es inocuo para la piel, salvo que se mezcle con ingredientes como el pegamento: utilizado entre algunas blogueras que han intentado realizar su versión casera de la mascarilla de carbón. Y que, al igual que varias versiones de este tipo de máscara que se comercializan por internet, arrasan con todo: células muertas, vellos y hasta con la primera capa de la piel.



“Cuando la máscara es removida, retira la capa más externa de la piel y sus aceites, los que sirven como barrera para proteger la piel del medio ambiente. Esto, además de arrancar los vellos, causa un dolor significativo. Es lo mismo que depilar con cera el rostro”, comentó a Health.com Melissa Piliang, una dermatóloga de la Clínica Cleveland, respecto a las mascarillas de carbón.



Piliang no es la única que piensa así. Rachel Corbett, una periodista australiana quiso comprobar la efectividad de esta moda de belleza y compró una mascarilla de carbón por internet. Tras un doloroso proceso de arrancarla de su cara, vio cómo el producto terminó sacando todos sus vellos faciales.

Lmfao sometimes in life you just need to laugh at yourself .... #thisShithurt #itWorkedTho #butWowwwww #thereshouldbeawarninglabel #lol #haditonWaytolong @shillsblackheadmask #charcoalmask @_karen78_ the things you make me do 😐 Una publicación compartida de 🏘Realtor In Florida (@melinda.cabrera) el 21 de Abr de 2017 a la(s) 12:39 PDT



“Naturalmente, después de esta experiencia, ha sido difícil ver la corriente continua de reviews de mujeres aun diciendo: ‘¡Oh, por Dios! ¡Mi piel se siente tan suave!’. Claro que está suave si te acabas de sacar todos los vellos”, comentó a News.com.au.

Alergias o cicatrices



En Chile, la dermatóloga de Vidaintegra, Ester Santander, explica que si bien las mascarillas de carbón activo no suelen usarse entre los profesionales, esta no debiera hacer daño ni mucho menos provocar dolor.



“El carbón activado ayuda a sacar la grasa y no pasa nada. Pero si se combina con pegamento u otros tóxicos, puede provocar a largo plazo irritaciones graves”, dijo.



“Va a quitar la primera capa y puede generar cicatrices de color, especialmente si la persona que la usa es morena. Si se tiene la piel clara y delicada, puede provocar irritación o alergia”, explicó.

Según comentó, la diferencia entre lo que se ve en los videos de redes sociales y los tratamientos de peeling químico -descamación provocada por ciertos ácidos-, es que estos últimos no generan un trauma. “Son con un ph adecuado y según el tipo de piel, elegimos el tipo de producto y el tiempo de exposición”, señaló.



¿Qué recomienda? Para los puntos negros, Santander menciona aquellos productos que contienen ácido salicílico para combatir los puntos negros. Y en cuando a las pieles grasas, aconseja utilizar máscaras de pepino, aloe vera o una mascarilla de yogurt y miel.



ANGELA TAPIA FARIÑA- EMOL- GDA