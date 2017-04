El criticado método de dieta de Pedro Grez

Uno de los libros más vendidos en 2016 fue ‘Los mitos me tienen gord@ y enferm@’, del chileno Pedro Grez. Detrás de la mediática dieta, contraria a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que recomienda comer grasas, está un diseñador industrial que fracasó con una charcutería, se estresó, engordó e inventó este método basado en datos de internet.

Pedro Grez, todavía se refiere a sí mismo como “gordo” u “obeso”, aunque, según dice, ha bajado 30 kilos desde que empezó con su singular régimen alimenticio.



Estudió ingeniería, arquitectura, se pasó a diseño industrial y se tituló de esa carrera. Al egresar trabajó en una fábrica de muebles y luego estuvo a cargo de los materiales de construcción de la empresa en Home Depot.



“Tuve la suerte de que me echaran. Si no hubiera sido así, probablemente no hubiera pasado nada de lo que he hecho. Yo siempre he sido quijotesco”.



Tras ser despedido, Grez dice que mandó 60 currículos y que nadie lo llamó. Mientras hacía un curso de pilotos conoció a su segunda esposa, una instructora de planeadores con quien tuvo dos hijos.



“Mis suegros me ofrecieron irme al sur a buscar trabajo. Yo les dije que tenía ahorros que se estaban comiendo, porque teníamos una súper buena casa, un ‘penthouse’ en Vitacura. Nunca dejé mi estilo de vida, yo era piloto de planeador, piloto de avión, jugaba golf. Llevaba una vida de rico y famoso."



Entonces, dice Grez, vio en la ‘Revista del campo’ una nota sobre los emús (un tipo de ave), y pensó en usar las hectáreas de su suegro en el sur para criarlos. Cuando el negocio fracasó, decidió hacer aceite de emú, que, según explica, se puede usar en el tratamiento de quemaduras.



“Estábamos en eso cuando la competencia nos sacó del mercado, e hicimos una fábrica disruptiva: jamones con carnes distintas al cerdo, como vacuno, ciervo, llama y wagyu”.



Entre el estrés de levantar un nuevo negocio y la vida en el sur, cuenta, subió de peso. Con un metro y 85 centímetros de estatura, llegó a pesar 120 kilos. Se hizo un chequeo médico y sus indicadores de salud estaban fuera de rango.



“Hice una dieta en que te miden la sangre y te dicen a qué le tienes alergia. Otra en que te dicen genéticamente qué tienes que comer. La del metabolismo acelerado, tomé pastillas con receta retenida, tomé cosas naturales. También hice la de Herbalife. Y no me pasaba nada. Entonces, empecé a buscar una dieta, con la información que encontraba en internet. Saqué el azúcar que se transforma en grasa corporal, y cuando eliminas algo tienes que reemplazarlo con otra cosa, y lo que hice fue cambiarlo con alimentos grasos, que no suben el azúcar a la sangre”.



‘Los mitos me tienen gord@ y enferm@’ se lanzó el 2 de noviembre pasado en la Feria del Libro de Chile y por dos meses consecutivos fue el título de no ficción más comprado de ese país.



Sin embargo, su método ha sido fuertemente criticado y la nutricionista clínica de la Universidad de Chile, Dawn Cooper, asegura que “la gente que hace esta dieta puede tener problemas renales o cálculos en la vesícula. Hay muchos errores en lo que plantea."



“Él dice que en la mañana hay que tomar café y la cafeína estimula la insulina, la que para él es la mala de la película. Hay un error desde el punto de vista de la fisiología. La dieta de Grez se hizo famosa porque bajan muy rápido de peso y la gente con tal de bajar, les da lo mismo qué hacer. Nadie está pensando en el daño que esto puede producir en, por ejemplo, alguien de 120 kilos que come seis huevos y tocino; además que los fiambres tienen nitrito y esos son agentes cancerígenos”, concluye Cooper.

¿No le da miedo que lo demanden?



Sería difícil comprobar que alguien sigue al pie de la letra el método. ¿Cómo pueden validar eso? Yo solo estoy contando mi experiencia, hice esto, me pasó esto. No doy recomendaciones médicas; si alguien tiene dudas, tiene que ir a un doctor, pero lamentablemente ellos no están actualizados y les van a decir que no sigan esta dieta.



Una de las reglas en el libro es que si estás haciendo el método Grez, “no le cuentes a nadie”.



Esto no es para todos, es una invitación para los que quieran tomarla . Yo sé que mi dieta está bien, porque la comprobé y he leído mucho sobre el consumo de grasas. Soy disruptivo y eso no lo aceptan.



Samuel Durán, presidente del Colegio de Nutricionistas Universitarios, el 11 de noviembre se refirió al tema en una carta dirigida a TVN, canal en el que Grez tuvo gran visibilidad.



“El Sr. Pedro Grez, quien con su discurso desincentiva constantemente las recomendaciones actuales y basadas en ciencias de los organismos mandantes como es la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el propio Ministerio de Salud de Chile (Minsal), prácticamente está haciendo un llamado a reducir el consumo de frutas y estimulando el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas, situación que no se condice con la realidad nacional. Solamente contribuye a una población desinformada en donde diariamente muere una persona con obesidad por hora, según los propios datos del Minsal”.



“Esta agresividad hacia la dieta es curiosa –afirma Grez–. Hay gente que quiere que todo siga igual. No quieren que la gente sepa que la grasa que comen no es la grasa que almacenan. Si le dices a alguien que estás comiendo en la mañana huevos con tocino y mantequilla, te van a decir que vas a morir de un ataque, porque ellos no tienen la información. La dieta del Minsal y la OMS dice que hay que comer carnes magras, verduras, granos integrales y fruta. Y para todos es lo mismo, cuando todos somos distintos”.



¿Por qué su método no es universal?



Porque yo le digo a la gente que se tienen que investigar a ellos mismos. Algunos pueden comer carbohidratos todas las noches, otros solo una vez al mes; pero eso lo tienen que determinar viendo sus reacciones. Son recomendaciones generales, cada uno se mide según su cuerpo.



Las críticas al método Grez se han repetido en los últimos días. La doctora Ada Cuevas, jefa del departamento de Nutrición de la Clínica Las Condes, igual difiere de la metodología de Pedro Grez: “No es apropiado que alguien que no tiene información profesional documentable en el área de la fisiología y metabolismo haga recomendaciones nutricionales que se contraponen a lo científicamente demostrado con estudios diseñados a largo plazo. Cualquier persona adulta es libre de alimentarse a sí misma como lo considere ‘adecuado u óptimo’, pero totalmente distinto es transmitirlo a la población general, donde las personas son muy vulnerables a tener consecuencias graves en su salud”.



¿No le parece extraño que la comunidad de nutricionistas se oponga a su método?



Me parece absolutamente razonable. En la escuela de nutrición enseñan métodos de los 70 y la información que yo entrego se practica hace dos años en el mundo. Que la gente se cierre al statu quo no me sorprende. Es cuestión de tiempo que la gente se acostumbre.



Tras el éxito de su libro, ‘Los mitos me tienen gord@ y enferm@’, Pedro Grez planea abrir este año un centro para atender a pacientes y crear una fundación que analice los resultados de las dietas.



Asimismo sostiene: “Hay nutricionistas y médicos que quieren trabajar conmigo. Ellos no van a aparecer en la tele porque el que le pone el pecho a las balas y recibe las críticas soy yo...



“El éxito de los libros sirve para avanzar más rápido y dar un mensaje más fuerte. Quiero viajar por todo Chile con esto, pagado por mí, porque ninguna industria me financia. Quiero llenar gimnasios municipales con gente diabética y que ojalá después de tres semanas puedan vivir mejor. Mi meta es llegar a un millón de chilenos. Si lo logro, voy a tocar a cuatro millones, porque en cada casa en que una mujer compra el libro, voy a llegar a cuatro personas, asumiendo que esa gente hay en promedio. Yo soy un quijote, y no me van a parar”, finaliza Grez.



CARLA MANDIOLA

EL MERCURIO (Chile) - GDA