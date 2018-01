Renuncia Norman Julio Muñoz, Superintendente Nacional de Salud

Norman Julio Muñoz, superintendente Nacional de Salud que se encontraba suspendido de su cargo por la Procuraduría General de la Nación desde octubre del año pasado, renunció este miércoles ante el presidente Juan Manuel Santos.

Su suspensión se dio por presuntas fallas en la autorización en el inicio de Medimás como EPS. “La Procuraduría General de la Nación suspendió de manera provisional por tres meses al Superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz, por permitir y/o autorizar el inicio de operaciones a Medimás EPS sin que contara con una red de prestadores de servicio en el país”, dijo entonces el ente de control.



“Así mismo, por no haber iniciado procedimientos en contra de la EPS por las reiteradas denuncias de incumplimiento que hubieran podido dar lugar a la intervención forzosa administrativa, toma de posesión, revocatoria o suspensión del certificado de autorización o de habilitación de funcionamiento”.



La medida, añade la Procuraduría, buscaba evitar que el Superintendente en el ejercicio de su cargo “siga reiterando la falta”.



Muñoz, quien se destacó como un funcionario netamente técnico, aseguró que no desea que su situación actual afecte a la entidad que lideró por más de tres años y por eso prefiere apartarse del cargo.



No obstante, afirmó que se siente tranquilo con la decisión, la cual se da de manera voluntaria. Y aclara que se retira con la seguridad de haber tomado todas las decisiones de forma ética y transparente.



“En el periodo que estuve en el cargo se resolvieron algunos de los problemas más complejos del sistema y me voy tranquilo, con la seguridad de haber trabajado sin faltar a mis principios éticos y morales”, dijo el exfuncionario en conversación con EL TIEMPO.



Lo remplazará en su cargo Luis Fernando Cruz Araújo, quien se encontraba en calidad de encargado. Será nombrado en propiedad en los próximos días.



Cruz Araújo es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en derecho financiero y especialista en negociación y relaciones internacionales.



Cuenta con más de 27 años de experiencia en diversos cargos en el sector financiero, tanto en entidades públicas como privadas.

SALUD