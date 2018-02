Frutas, carnes y lácteos, infaltables en una lonchera saludable

Evitar productos elaborados industrialmente, que en muchos casos tienen exceso de azúcar, sodio y grasa, perjudiciales para los niños, y más bien incluir alimentos hechos en casa es la recomendación que dan en RedPapaz y en la Secretaría de Salud de Bogotá para que los niños lleven una lochera saludable a sus jornadas en el colegio.

"Nuestros hijos consumen esos comestibles que les enviamos de lunes a viernes, por eso es muy importante que ellos se nutran de verdad. Algo que hemos aprendido es que los padres debemos evitar incluir bebidas y comestibles ultraprocesados, sobre todo aquellos que son altos en azucares, sodio y grasas", explicó Angélica María Claros, directora de Incidencias de RedPapaz.



No obstante, según explicaron en la Secretaría de Salud, hay que hacer la salvedad de que la lonchera es un complemento a la alimentación diaria de los niños o de los adolescentes. "Pero no reemplaza comidas como el desayuno o el almuerzo. Permiten complementar las necesidades nutricionales del estudiante durante el día, permitiéndole reponer la energía gastada durante las actividades diarias y mejorar su concentración durante el estudio. Deben aportan entre el 10 y 20% de las calorías totales diarias recomendadas", explicaron.



Por esta razón en RedPapaz recomiendan, tras una asesoría con la nutricionista Adriana Zuleta, que en las loncheras de los menores se incluyan alimentos formadores como los huevos, los quesos, o algún tipo de carne, pero que no sean embutidos como jamones o salchichas; alimentos reguladores como frutas y verduras; y energéticos como las arepas, las papas, pero no las de paquete, sino las naturales, y que se cocinen en casa.



