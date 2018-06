Los trucos que le ayudarán a volver el ejercicio una rutina

“Siempre he cuidado mi peso, pero sabía que tenía que hacer algo de ejercicio, por salud”, dice Andrea Muñoz (38). Con eso en mente, un día salió a correr para ver si podía hacerlo, y lo logró. “Necesitaba un incentivo extra para no dejarlo después de un mes, así es que invertí. Me compré unos buenos tenis y ropa para correr, y creo que fue eso, más los pequeños avances, lo que me hizo seguir”, confiesa. Hoy, Andrea corre entre tres y cuatro veces por semana y lo que empezó como una tarea se ha vuelto una placentera rutina.

Lo más probable es que ahora esté pensando en todas las veces que alguien de su círculo, o usted mismo, trató de hacer lo mismo y fracasó. Pues bien, la buena noticia es que usted o ese amigo están lejos de ser un caso excepcional, porque solo a una pequeña minoría el asunto les resulta fácil.



Hacer del ejercicio una parte más de la rutina diaria, como bañarse o almorzar, es algo difícil, pero no imposible.



“Más que comenzar, el reto es mantenerlo en el tiempo y convertirlo en rutina”, dice Rodrigo Muñoz, jefe del Centro de Tratamiento de la Obesidad Red Salud UC Christus (Chile). “Se requiere compromiso, tiempo y esfuerzo”, agrega. Algo que cuesta internalizar.



Dado que ejercitarse es un plan de mediano o largo plazo, las experiencias placenteras inmediatas son sus grandes antagonistas, dice Jaime Silva, psicólogo de Clínica Alemana (Chile). “Cuando se experimenta mucho estrés por causas laborales, familiares o económicas, al llegar a casa las personas buscan una gratificación con la comida –o una copa– y eso choca con la posibilidad de salir a correr”, ejemplifica. Por el contrario, cuando se está pasando por periodos positivos se siente mayor control sobre la vida y los compromisos de largo plazo son más fáciles de cumplir.



El problema es que esos periodos positivos no son constantes, por lo que el esfuerzo necesario por parte del individuo para mantener la rutina del ejercicio es cosa seria. La lucha acá, dice el especialista, es lograr convertir a la actividad física en un momento relajante en vez de una obligación más.



Por ello es vital buscar motivaciones y alimentarlas constantemente. Por ejemplo, saber en detalle qué podría pasarnos si no nos pasamos a un estilo de vida más saludable.



Un segundo factor relevante es el apoyo de familiares y amigos, es decir, de todo el contexto social. El refuerzo positivo constante es fundamental para no flaquear. Y por eso entrenar con un amigo o grupo estable suele ser muy recomendable.



Un tercer punto es la facilidad de acceso y de tiempo para realizar ejercicio. Si el esfuerzo requerido –en desplazamientos y en costo, entre otros– es muy grande, es menos probable que la persona lo incorpore definitivamente a su rutina.

Los progresos estimulan

El ejercicio físico debe ser algo como mínimo tres veces a la semana. “Cuando se hace solo una vez es traumático para el cuerpo y deja de ser beneficioso”, explica José Luis Valdés, académico del Departamento de Neurociencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Lo mismo pasa cuando no se hace de manera planificada o gradual.



Por eso es tan importante asesorarse por profesionales y no solo cuando hay patologías de por medio. Porque el ser realistas, tanto en las metas como en las capacidades personales, es otro de los factores cruciales para no frustrarse y abandonar al mes. Pero también, porque ese experto lo conducirá por un camino que lo llevará más rápidamente a obtener resultados y no hay nada más motivante que eso para mantenerse en la rutina de ejercitarse varias veces a la semana.



Otro punto clave es el autoconocimiento. “Mientras más alta es la capacidad de percepción de lo que pasa con uno, más alta es la posibilidad de que el ejercicio sea beneficioso, porque la persona sabe qué puede lograr” y comprende mejor los beneficios que está recibiendo a cambio de su esfuerzo, explica José Luis Valdés. En este sentido, agrega, es muy útil desarrollar la habilidad que entrega la meditación, en el sentido de ser consciente del cuerpo y la mente.

Pareciera que todo es cuesta arriba, pero los especialistas recuerdan que hacer ejercicio no solo se trata de tener un reflejo más esbelto en el espejo, sino también de salud. De salud física y mental, de sentirse con más energía y dormir mejor. De ayudar al sistema nervioso central, mejorar la irrigación sanguínea del cerebro y generar nuevas conexiones sinápticas. “Es la forma más potente de cuidar el cerebro”, dice José Luis Valdés.



Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, descubrió que las personas que sienten que hacen más ejercicio que sus contemporáneos viven más, incluso si objetivamente no se mueven más que el resto. La explicación está en que esto los incentiva a seguir haciendo ejercicio; y como tienen una visión positiva del ejercicio, optimizan sus beneficios.



No existe una receta o manera única de incorporar el ejercicio a la vida. Como dice Rodrigo Muñoz: “Para pensar en el largo plazo, cada uno tiene que buscar las estrategias que mejor se adecuen a su personalidad y a su contexto”. Pero está claro que es posible y que lograrlo está en nuestras manos.



LORENA GUZMÁN H.

EL MERCURIO (Chile) - GDA

En Twitter: @ElMercurio_cl