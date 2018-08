La granola natural y artesanal seduce más paladares

No es nueva, pero la tendencia fitness, de comida saludable, de consumir productos naturales y artesanales, ha puesto a la granola otra vez en primer plano, ayudada de la mejor vitrina para mostrar un estilo de vida: Instagram.



Aunque no hay una receta única, sí hay unos ingredientes básicos que debe tener la granola: semillas, nueces y frutos secos, aunque ahora muchos productores que le agregan cereales, principalmente avena, y también frutas deshidratadas.

Cuando se habla de semillas, caben varias: de girasol, calabaza, chía, linaza, solas o mezcladas. Y, en cuanto a los frutos secos, están las nueces, almendras, avellanas, pistachos, macadamia...



Las primeras aportan vitaminas, proteínas, minerales, enzimas y aceites esenciales en estado crudo, y los segundos, además de estos, tienen antioxidantes.



Que sean productos naturales es el mayor encanto de la granola, por eso la mezclan con miel, que puede ser de agave, de maple o de abejas, para darle un toque dulce. Y hacerla en casa o comprar la que es artesanal (se le da una pasada por el horno o una sartén para dorar los ingredientes), hecha por jóvenes emprendedores que siguen el mismo estilo de vida saludable, es como un carné de entrada a un mismo club. Más en estos tiempos, cuando cada vez hacemos más caso a aquello de leer las etiquetas de los productos para saber qué estamos comiendo.



“La diferencia entre una granola artesanal y una industrial es que esta está endulzada con azúcar refinada, tiene colorantes, conservantes y su base es un cereal inflado”, explica Daniel Peñalosa, creadora de Bom Banana. Ella comenzó con este emprendimiento al buscar alternativas dulces y saludables que pudiera comer su abuela con diabetes.



Felipe Morales, creador junto con Juan Sebastián Rivera de Go Nuts, también se lanzó al mundo de las granolas artesanales buscando alternativas energéticas y saludables para sus jornadas de bicimontañismo. “Ya no podíamos seguir comiéndonos tres huevos con tocineta y tostadas para tener mucha energía, pero lo que veíamos en el mercado estaba lleno de azúcar y otros ingredientes ‘secretos’ de los que desconfiamos, entonces decidimos buscar recetas y hacer las nuestras”.



Dos años después, estos diseñadores industriales se lanzaron con su marca ante el interés de sus amigos y conocidos por este producto casero.



“La gente cada vez es más consciente de lo que come y quiere saber de dónde viene y cómo están hechos los productos. Ahora se fijan más en la información nutricional. Nosotros podemos poner en nuestras cajas que nuestro producto es ciento por ciento natural, con cero conservantes y saborizantes y la cantidad de cada ingrediente por si alguien la quiere hacer en su casa, porque no hay nada escondido”, cuenta Morales.



Y explica que los ingredientes pueden variar según los gustos: “Para los que les gusta el dulce, usamos dátiles. A otros les gusta más acidita, entonces tenemos con frutos rojos (moras, fresas y arándanos), y con chocolate semiamargo para los más golosos”. La mayoría de la gente consume la granola al desayuno con leches vegetales o yogur, agregándole también fruta fresca, “pero también le puedes agregar a una ensalada, poniéndole un toque de sal y orégano, por ejemplo”, recomienda Daniel.



Para la nutricionista Vanessa Mateus, hay que saber mezclar proporcionalmente los ingredientes. “Por ejemplo, no hay que ponerle mucha fruta deshidratada porque esta tiene mucha azúcar concentrada, que se sumaría a la del toque de miel de agave, más el coco deshidratado, por ejemplo. Bien proporcionada, una taza de granola con bebida vegetal (de almendra o soya) o yogur con semillas de chía y un poco de fruta fresca es un desayuno completo con proteína, carbohidrato y grasa saludable”.

Una combinación que aporta fibra y grasa saludables

La nutricionista Dahiana Castillo explica los aportes que hacen los ingredientes de una granola.



“Las nueces, en general, aportan grasas saludables, que ayudan a mantener tu salud cerebral y un buen ambiente hormonal”.



Las semillas aportan fibra; algunas, también grasa saludable, como las de girasol, que ayudan al tránsito intestinal “y a mantener niveles estables de glucosa en sangre. Aportan al beneficio cardiovascular y a controlar el peso”, agrega.



Los carbohidratos de lenta absorción, como la avena, “que tiene betaglucano, ayudan a bajar los niveles de colesterol en sangre y a mantener la glucosa estable en sangre”.



La granola puede ser una sola comida recomendable al desayuno, más que en otra comida, mezclada con frutas naturales, “preferiblemente rojas, como la fresa, arándanos y frambuesas, y bebidas vegetales de soya o almendra”.



REDACCIÓN VIDA MODERNA

natdia@eltiempo.com