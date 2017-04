¿Por qué fracasan algunas ‘lipos’?

Aunque no existe un índice de fracaso o tasa de reincidencia, es sabido que no son pocos los casos de personas que acudieron a la liposucción para ponerle punto final a su exceso de grasa en regiones específicas del cuerpo, pero que al cabo de un tiempo vieron esa pesadilla de regreso.



Según el cirujano Ernesto Barbosa, secretario ejecutivo de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, tampoco son contados los pacientes que ven en este procedimiento una opción rápida y efectiva para quitarse, literalmente, un peso de encima. Y por eso se someten a él en varias oportunidades, olvidando los riesgos de una intervención de este tipo.

Una barranquillera de 35 años –que pidió no revelar su identidad– contó que se ha sometido a dos liposucciones. La primera, cuando tenía 24. Dice que se la practicó, a pesar de ser delgada, para quitarse unos ‘gorditos’, para tener un cuerpo más definido. En esa ocasión, asegura, logró seguir hábitos saludables de alimentación y ejercicio, y sintió que había sido una buena decisión.



Dos años después quedó embarazada y, tras el parto, sufrió de sobrepeso. Pensó que una segunda liposucción podría ayudarle a recuperar la figura y acudió al procedimiento nuevamente. El resultado no fue el esperado, tanto por el sitio que eligió para hacerlo como por su conducta en el posoperatorio: comía en exceso y alimentos poco saludables.



“Hoy estoy gordita y sigo con mi lucha. Lo que les puedo aconsejar a las personas que quieran hacerse una ‘lipo’ es que sepan de verdad quién los va a operar, que sea un cirujano reconocido y el procedimiento sea en un sitio adecuado. También que comiencen un régimen alimenticio saludable. Incluso antes de la operación, pues esos hábitos son difíciles de adquirir”, sostiene.



El doctor Barbosa atribuye directamente el éxito o fracaso de una liposucción a tres factores: que la operación sea practicada por las manos idóneas, que el paciente cumpla un buen posoperatorio y, básicamente, que adopte nuevos estilos de vida. Y precisa que la necesidad de encontrar un cirujano capacitado redunda en una intervención pulcra, que no termine, por ejemplo, con perforaciones de vísceras o en el abdomen.



Ese procedimiento, enfatiza, se debe realizar en clínicas u hospitales que cuenten con las autorizaciones necesarias de las secretarías de salud, y con profesionales idóneos.

El papel del paciente

Para Lina Triana, cirujana plástica y vicepresidenta de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica (Isaps, su sigla en inglés), en el posoperatorio la responsabilidad cae directamente en el terreno del paciente, quien debe entender la necesidad de cambiar sus hábitos de vida –sí o sí– hacia rutinas saludables de alimentación y actividad física. “Se debe tener un equilibrio entre lo que se come y lo que el cuerpo gasta. Cuando ese balance se pierde, una persona vuelve a engordar”, explica.



Triana asegura que, según su propia experiencia, la liposucción llega a ser en algunos pacientes el aliciente para llevar un día a día organizado en materia alimenticia. Y explica que ese cambio a una dieta balanceada no debe ser para aguantar hambre, sino para comer saludable.



Por supuesto, el éxito de una liposucción depende de combinar el buen efecto del procedimiento con actividad física.



Triana agrega que el inicio del ejercicio tras la cirugía depende de cada paciente y de lo que su propio cuerpo le permita, aunque aconseja que este sea al menos 15 días después. No cumplir con ese cambio drástico significaría una recuperación del tejido adiposo en cuestión de meses, recalca.

La acumulación

Iván Darío Escobar, endocrinólogo y expresidente de la Fundación Colombiana de Obesidad, puntualiza, justamente, que la grasa que se extrae en una liposucción no es más que la acumulación de calorías que el organismo procesa luego de consumir en exceso grasas y azucares.



Y aunque las grasas trans y saturadas tienden a ubicarse en el abdomen –generando obesidad abdominal–, hay condicionamientos genéticos que influyen en que una persona sea, por ejemplo, barrigona, apunta el experto.



“No es muy claro por qué algunas personas tienden a acumular más grasa en algunas regiones específicas del cuerpo, pero sí es cierto que la genética domina. Y si el papá fue barrigón, es probable que el hijo también, si no se cuida”, explica.



También aclara que esta acumulación comienza a ser una amenaza para la salud cuando supera los límites del índice de grasa corporal, que se obtiene al dividir el peso en kilos de la persona sobre su altura al cuadrado. Cuando la cifra se ubica entre 25 y 29,9, se habla de sobrepeso. Cuando está por encima de 30, se trata de obesidad, indica Escobar.

Cuándo practicar la ‘lipo’

Cirujanos plásticos consultados coincidieron en que no todas las personas se deben practicar una liposucción, pues hay requisitos de tipo fisiológico que las limitan.



Uno de ellos es el propio índice de grasa corporal. Quienes estén por encima de 30 en este indicador –es decir, en estado de obesidad– se deben abstener de considerarla.



Y no basta con eso. La persona interesada debe estar sana, según afirma el médico cirujano Álvaro Torres, especialista en medicina estética. En ese sentido, a pacientes con enfermedades o antecedentes de diabetes, hipertensión o enfermedades crónicas no se les debe practicar estas cirugías.



Además, hay que tener en cuenta –sostiene Torres– que este no es un procedimiento que erradique los problemas propios de una vida llena de excesos y la pérdida de peso, que puede ser transitoria, y no influye en otros indicadores de tipo cardiometabólico.



“Es una cirugía más para perfeccionar que para dejar de ser gordo”, añadió.

Una tendencia en aumento

Por acceso, costos, demanda y número de especialistas, Colombia ha sabido ubicarse en la lista de países con más cirugías plásticas del mundo. En el 2015, según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica (Isaps, su sigla en inglés), fue la sexta nación con más procedimientos, con 314.783; muy lejos, sin embargo, de Estados Unidos (1’414.335) y Brasil (1’224.300), primero y segundo respectivamente.



Y en ese listado la liposucción sigue siendo la segunda cirugía de tipo estético que más se practica en el mundo, después del aumento del tamaño de los senos. De acuerdo con esas cifras, en el 2015 en el planeta se realizaron 1’394.588 procedimientos de ‘lipo’. En Colombia, se llevaron a cabo 51.623.



Por su parte, cifras reveladas esta semana por la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos (Asps, su sigla en inglés) confirmaron que en el 2016 se realizaron en Estados Unidos 1,8 millones de procedimientos cosméticos y el segundo tipo más practicado fueron las liposucciones, con 235.237 cirugías y un aumento del 6 por ciento frente al 2015.

Consejos para el posoperatorio

1. Haga ejercicio regularmente



Los estiramientos, como los que se hacen en los gimnasios, son fundamentales dos veces al día para que la piel se adhiera de manera correcta. La liposucción no es una incapacidad, así que se puede hacer ejercicio luego de los 15 días, según lo permita el cuerpo.



2. Use la faja



Esta prenda posquirúrgica permite que el paciente no se hinche tanto, pues hace que no se acumule líquido, y ayuda en la recuperación.



3. Hágase los masajes



Estos sirven para hacer drenaje linfático y para la fase durante la cual la piel se adhiere a los músculos.



4. Tenga una buena dieta



Aprenda a comer y a identificar los ingredientes de sus platos. Evite los alimentos ricos en azúcar y en harinas y trate de que sus comidas sean fraccionadas, no tres, sino cinco en el día, priorizando el consumo de vegetales y proteínas.



RONNY SUÁREZ

Redactor de EL TIEMPO