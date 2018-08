¿Qué es y cómo se trata el vitiligo?

01 de agosto 2018 , 07:02 a.m.

01 de agosto 2018 , 07:02 a.m.

La actriz y presentadora Alejandra Azcárate le reveló el pasado fin de semana a sus seguidores que padece graves problemas en la piel y después de exámenes médicos fue diagnosticada con la enfermedad del vitiligo. Este artículo se publicó originalmente en junio del 2017 por La Nación de Argentina.



***



Cada 25 de junio, promovido por la Organización Mundial de la Salud, es el Día Mundial del Vitiligo y se recurre a esta fecha para generar conciencia sobre una enfermedad de la que aún no se conoce el origen y que afecta al 2 por ciento de la población mundial.

¿Qué es el Vitiligo? Se trata de una patología cutánea, un trastorno en la pigmentación que padecen personas como el cantante Charly García, por ejemplo.



Mariana de los Ríos, médica dermatóloga, explicó que es una enfermedad adquirida, no contagiosa, y crónica, cuya evolución no puede predecirse y que tiene como consecuencia la aparición de manchas blancas en la piel por destrucción de las células que producen la pigmentación que se llaman melanocitos. La aparición de estas manchas se puede dar en cualquier etapa de la vida, aunque con mayor incidencia entre los 10 y 30 años. También afecta más a mujeres que a hombres.



Aún se desconoce el origen y, en muchos casos, se presenta asociada a enfermedades autoinmunes y endocrinológicas (sobre todo de tipo tiroideas). En otros casos se vincula a factores emocionales y situaciones de estrés.



Los pacientes con Vitiligo presentan en general múltiples manchas, de distinto tamaño y distribución que aparecen más frecuentemente en las áreas de mayor pigmentación y exposición al roce como puede ser la cara, axilas, mucosas (labios, genitales y encías), manos pies, codos, tobillos y rodillas. Se trata de una enfermedad que tiende a progresar y que, sólo en un bajo porcentaje, produce una re-pigmentación espontánea, sobre todo en niños.



El vitiligo puede ser clasificado en dos formas:



No segmentario: Desorden de pigmentación crónico, adquirido, caracterizado por máculas y parches blancos, frecuentemente simétricos, que generalmente aumentan progresivamente de tamaño.



Vitiligo segmentario: Afecta parcial o totalmente un segmento cutáneo.

El cantante argentino Charly García es uno de los famosos que padecen de vitiligo. Foto: El cantante argentino Charly García es uno de los famosos que padecen de vitiligo.

Al no conocerse una causa específica y tratarse, por el contrario, de una enfermedad asociada a múltiples factores: genéticos, emocionales o ambientales, plantea un gran desafío para el médico al momento del diagnóstico, tratamiento y acompañamiento del paciente.



De los Ríos aclaró que el vitiligo no es una enfermedad que represente riesgo de vida pero sí afecta la normal socialización de los pacientes que, en muchos casos, se sienten discriminados, observados, excluidos. Es por esto que trabajar con un equipo multidisciplinario de dermatología, endocrinología y acompañamiento emocional, es recomendable al momento de encarar el tratamiento.



En la actualidad los tratamientos más utilizados son los corticoides tópicos, inhibidores de la calcineurina y la fototerapia. Es fundamental, además, comprender la importancia de cuidar la piel del sol todos los días del año con un factor solar mínimo de 30 entendiendo que, quienes poseen vitiligo, tienen más posibilidades de sufrir quemaduras solares en las zonas despigmentadas.



Con los tratamientos se busca estabilizar el proceso de despigmentación; lograr la recuperación del pigmento en las lesiones y obtener resultados cosméticamente aceptables. La mayoría de los tratamientos no quirúrgicos son de naturaleza inmunosupresora, inmunomoduladora y estimulantes de la producción de melanina. Requieren de su empleo prolongado para alcanzar resultados razonables.

LA NACIÓN (ARGENTINA) - GDA