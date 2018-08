¿Qué opinan las farmacéuticas sobre ajustes a precios de medicamentos?

Con la circular 07 del 2018, el Ministerio de Salud dio a conocer la última etapa del proceso de regulación de precios de medicamentos que, valga decirlo, fue una de las principales batallas que libró el ministro saliente, Alejandro Gaviria, por las constantes observaciones por parte de la industria farmacéutica.

En esta circular firmada por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, en la que está presente además el Ministerio de Comercio, se puso límite de precios a 902 presentaciones comerciales de fármacos y a 64 presentaciones comerciales de anticonceptivos. Por los primeros se generará un ahorro anual de 366.000 millones de pesos, y por los segundos, 70.000 millones de pesos al año.



Según dio a conocer Gaviria este lunes, la decisión reducirá en un 50 por ciento, en promedio, el precio de los productos objeto de la regulación. Y en el caso de esta última circular, contiene una mayor proporción de medicamentos que son adquiridos por los usuarios en las droguerías y no por medio de las EPS o los centros hospitalarios.



Gaviria recordó que fue un proceso largo y en el que se tuvieron en cuenta las posiciones de la industria.

Una batalla de cinco años

Antes del proceso regulatorio de 2018, se tenían ajustadas 1.089 presentaciones comerciales gracias a tres rondas –la primera de ellas en el 2013- que significaron una reducción de precios del 41,69 por ciento, según el Ministerio de Salud.



Alejandro Gaviria explicó la mañana de este lunes que, básicamente, para calcular los nuevos valores se compararon los precios en Colombia de medicamentos monopólicos (o de alta concentración en el mercado) con los de 17 países diferentes; si están por encima del promedio, se aplica la regulación.



De esa forma, se obtuvieron los siguientes ahorros:



2013: $ 186,381’949,983

2014: $1’046,743’336,301

2015: $1’146,249’519,220

2016: $956,763’250,573

2017: $946,901’112,408

2018: $293’810,234

Acumulado: $ 4’283,332’978,721



Ese ahorro se calcula a partir del precio regulado en la circular en la cual fue incluido el medicamento, el precio que se tenía antes de ser incluido en el proceso regulatorio y las unidades vendidas en el periodo de tiempo estimado.



Al año en curso se sumarán los 366.000 millones de pesos de medicamentos y los 70.000 millones de anticonceptivos.

Pero, ¿cuál es la posición de las farmacéuticas?

En este proceso, la industria farmacéutica ha expresado constantemente reparos, no tanto por la política pública de reducción de precios sino por las metodologías aplicadas.



Este lunes por ejemplo, José Luis Méndez, presidente ejecutivo de Asinfar, gremio que reúne a la mayoría de laboratorios farmacéuticos nacionales, dijo que los comentarios formulados al Ministerio “han apuntado a pedir mayor claridad sobre la aplicación de la política al canal institucional, como lo considera la metodología, tanto en la valoración de los precios de referencia internacional (PRI) como la definición de los precios de referencia nacional (PRN)”.



“Es necesario que exista esa claridad y transparencia en su aplicación. No se pueden dejar cabos sueltos a interpretaciones que distorsionen la dinámica del canal comercial, porque así el beneficiado nunca va a ser el paciente, y menos aún el sistema de salud”, apuntó.



Gustavo Morales, presidente de Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación (Afidro), gremio que reúne a la mayoría de las farmacéuticas multinacionales, afirmó que “el control directo de precios de medicamentos es un mecanismo esencial para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud, y en esta ocasión se hizo respetando la metodología, los criterios y los tiempos establecidos en las reglas”, en referencia a que esta medida entrará en vigor el primero de enero próximo.



“Es muy positivo. Quizá haya llegado la hora de evaluar la pertinencia de controlar los precios en las droguerías, que hoy no controla nadie”, señaló.

Lo que dicen los pacientes

Como en las rondas anteriores, la regulación cayó bien en otros actores del sector salud. César Burgos, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (que agrupa a los médicos especialistas del país), destaca que en este listado se incluya una cantidad significativa de fármacos adquiridos por los usuarios en las droguerías y no a través de las EPS o los hospitales.



"Esto es de un impacto supremo para el bienestar y el bolsillo de la gente porque se pone en cintura toda la cadena de distribución de estos insumos, algo que no se había hecho hasta ahora", dice.



"Esperamos que el nuevo gobierno fortalezca esta política favorable para todos, pero que no está libre de grandes obstáculos", remata Burgos.



Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, afirma que desde su tribuna celebran la regulación de precios, “justa, necesaria y pertinente”. Sin embargo, agrega, “como no hay dicha completa, nos llama la atención que a pesar de los ahorros muchos de los medicamentos sujetos de regulación son POS y las EPS no cumplen con el suministro”.



Y Néstor Álvarez, representante de pacientes de alto costo, consideró que el control de precios a medicamentos ayuda a proteger a muchos pacientes que tienen que comprar sus medicamentos por incumplimiento de las EPS y, en ese sentido, espera que el próximo Gobierno continúe controlando y disminuyendo precios.



REDACCIÓN SALUD@SaludET