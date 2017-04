Un grupo técnico fijará la producción anual de marihuana medicinal

Colombia ya tiene una norma que reglamenta la producción y comercialización de marihuana medicinal y sus derivados. Se trata del decreto 613 del 10 de abril del Minsalud, que exige licencias a las empresas interesadas y crea un grupo técnico que fijará los volúmenes de producción.

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, explica que la norma pone reglas claras para un mercado que está 'ad portas' de ver la luz en Colombia, luego de que la Ley 1787 del 2016 autorizara el uso medicinal y científico de la marihuana.

La norma aclara que las empresas podrán aplicar para cuatro tipos de licencias: semillas, cultivo de cannabis psicoactivo, cultivos no psicoactivos y fabricación de derivados (para uso nacional, investigación científica o exportación), las cuales serán otorgadas por cinco años por los ministerios de Justicia y de Salud.



La reglamentación también incluye elementos relacionados con la marihuana que no tienen efectos psicoactivos, como es el uso del cáñamo con contenidos de tetrahidrocanabbinol (componente que actúa en el sistema nervioso) por debajo del 1 por ciento, lo que abre la puerta para el uso con fines no mentales ni psicotrópicos.



Igualmente, se establece que no será posible exportar la materia prima, es decir, la flor de cannabis sin procesar. Esto, con el propósito de promover las actividades de mayor valor agregado a esta naciente industria.



El decreto crea además el Grupo Técnico de Grupos, integrado por los ministerios de Justicia y de Salud, del ICA, del Invima y del Fondo Nacional de Estupefacientes, que deberá repartir las cuotas de producción anual, de acuerdo con las exigencias de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife).



El decreto señala que los pequeños cultivadores podrán demostrar su condición de poseedores de buena fe del predio donde se desarrollen las actividades, tendrán asesoría técnica, recibirán cupos de manera prioritaria y surtirán el 10 por ciento de la materia prima usada por las grandes compañías.



En el país hay cuatro empresas que tienen licencia: Econabis, Ecomedics, Cannalivio y Pideka; Pharmacielo (una colombocanadiense) y Cannavida (canadiense).



SALUD