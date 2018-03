Siete millones de colombianos padecen problemas de audición

Las infecciones crónicas, el mal uso de medicamentos y la exposición constante al ruido son los principales factores que causan la hipoacusia, es decir, la incapacidad de escuchar por uno o ambos oídos.



En Colombia, 7 millones de ciudadanos padecen problemas de audición, algo así como el 17 por ciento de la población total, según revela el Ministerio de Salud. Datos oficiales revelan que las personas entre los 27 y los 44 años, los mayores de 60 y la población de entre 45 y 49 años son los segmentos poblacionales que más presentan problemas de oído, audición o vértigo. Aunque estos males se pueden manifestar en cualquier etapa de la vida.

Ese fue uno de los llamados que se hicieron en la Semana de la Otología, espacio que tuvo lugar la semana pasada y donde se analizaron temas relacionados con afecciones de audición; se conocieron actualizaciones tecnológicas en diagnósticos y tratamientos de enfermedades relacionadas con el oído.



Según explica la fonoaudióloga Luz Adriana Rincón, los más pequeños son un segmento sensible a los males auditivos. Y aquellos que nacieron prematuros, con bajo peso o los que tuvieron dificultades durante el parto son más proclives a padecerlos. En el caso de los adultos mayores, después de los 55 años –explica–, la vulnerabilidad aumenta por el deterioro de las células sensoriales auditivas, lo que hace que se disminuya su capacidad para escuchar frecuencias agudas.



Si bien estas dos poblaciones son muy propensas, los adolescentes y adultos no se salvan de presentar inconvenientes para escuchar. Incluso, la pérdida de audición en los jóvenes ha prendido las alarmas, pues, conforme a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1,1 billones de jóvenes están poniendo en riesgo sus oídos al escuchar música con volúmenes que sobrepasan los 80 decibeles.



El panorama es más complejo si se tiene en cuenta que la pérdida de audición no tratada está vinculada al declive cognitivo y puede desembocar en trastornos mentales como depresión y demencia, recuerda el Ministerio de Salud.

Otros factores

Para Adelaida Plaza, médica otorrinolaringóloga, la vulnerabilidad ante la pérdida de audición no tiene que ver solo con la edad, sino también con las enfermedades que tengan las personas o las profesiones que desempeñen. En el país, por ejemplo, los ciudadanos con enfermedades autoinmunes o los más de 2 millones que sufren de diabetes tienen más probabilidades de perder la capacidad de escuchar.



Los motociclistas –que en Colombia son más de 7 millones–, el personal de las fábricas y los músicos también son poblaciones que, por su constante exposición al ruido, son vulnerables ante la hipoacusia.



“Los cantantes, sobre todo, pueden usar protectores auditivos que aíslan el ruido y tienen filtros para los sonidos de su música”, recomienda la doctora Plaza. Ahora bien, según la OMS, los casos de pérdida de audición adquirida, la cual se da por factores que no son genéticos, pueden aumentar si no se tienen en cuenta las prevenciones adecuadas; por eso no hay que dejar pasar por alto las recomendaciones que hacen los especialistas. Además de usar protectores, los audífonos también son una solución, dependiendo del grado de pérdida de audición que tenga la persona. Si el grado es bajo o medio, el problema se puede tratar con antinflamatorios e inyecciones; pero si la audición es casi nula, es aconsejable hacer una rehabilitación con audífonos o instalar un implante.



Fuente: Asociación Colombiana de Otología y Neurología. Fundación Eco de Padres a Padres. Ministerio de Salud.

¿Qué es audición sana?

Es poder escuchar de manera natural los sonidos del ambiente, habla y lenguaje.



Tener buenos hábitos, cuidar y proteger el oído y la audición.



Identificar los factores de riesgo de pérdida auditiva, adoptar conductas protectoras y estilos de vida saludable.



Conocer la importancia de asistir a controles periódicos con los especialistas del oído y la audición para su valoración.



Atender las medidas anticipatorias al daño en el curso de vida y recomendaciones de los servicios de salud.



Evitar la exposición a altos niveles de ruido y hacer uso de elementos de protección personal, cuando sea necesario.

Consejos para todos

Evite la exposición a ruidos fuertes.



No se automedique y asista al médico en caso de sentir dolor en el oído o vértigo.



Si pierde la audición en uno o ambos oídos repentinamente, es obligatorio que lo atienda un otorrinolaringólogo inmediatamente para tratar el problema. Si deja pasar más tiempo, el daño es irreversible.



Si tiene familiares con problemas de audición, lo mejor es que tenga en cuenta estas prevenciones y se haga chequeos médicos constantemente.



