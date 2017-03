Seis preocupaciones digitales de las parejas / Opinión

Las parejas me reportan a diario los muchos beneficios que les da la tecnología, que van desde facilitar la convivencia hasta aumentar el disfrute y el placer de estar juntos. Pero esta percepción positiva tiene otro lado que se vuelve, incluso, un motivo de consulta para los profesionales que trabajamos en el tema de las relaciones de pareja.

Tanta tecnología ha llevado a que las confrontaciones por el manejo de redes sociales, fotos y videos afecte instancias de su vida. Muchos se sienten molestos con la actividad en línea del otro, y eso genera frustración y descontento.



El manejo poco empático de celulares, redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones lleva a confrontaciones, distanciamientos y, en algunos casos, a la separación.



Son inquietudes que causan temores y que se deben solucionar reconociendo que existe un problema y tomando medidas que lleven a modular su efecto negativo en la dinámica de la relación. Dialogar abiertamente para exponer las inconformidades, aceptar que es legítimo sentirse inquietos y que no es fácil trasladar automáticamente los límites de la realidad a internet son un buen principio.

1. Cuidar la privacidad

¿Qué corresponde al fuero interno de la pareja, qué es susceptible de volverse público, qué tanto derecho tiene a conocer la información que el otro maneja en las redes? Es uno de los temas más sensibles en este mundo virtual y de las relaciones afectivas. Varias encuestas muestran que la mayoría no ve bien que el otro tenga acceso a sus cuentas de internet y redes sociales. Pero, igualmente, muchos de los encuestados confiesan haber espiado alguna vez a su pareja en las redes. Piensan que la restricción para publicar cosas, que incluye desde subir una foto que evidencie un compromiso afectivo y todo lo que esto conlleva, es una norma básica y que no es preciso ni siquiera discutir.

2. Evitar el aislamiento

Muchos se quejan de que el otro no pone cuidado porque está permanentemente mirando el celular o navegando o porque ha hecho un mundo en las redes sociales y parece no saber o no importarle lo que ocurre a su alrededor.

Esto es complicado cuando hay un desbalance tecnológico; es decir, uno es amante de la tecnología y el otro no, o ninguno puede desprenderse de su celular o computador, lo que genera cada vez más distancia.



Conseguir reservar un tiempo sagrado, por fuera del mundo virtual, y no abandonar otras actividades como pasear juntos, conversar, encontrarse con amigos, compartir la cena, ver una película o hacer alguna labor doméstica son unas de las luchas constantes en la convivencia.

3. No cumplir acuerdos

Muchas parejas hacen pactos para limitar el uso de los dispositivos electrónicos, pero no siempre resulta fácil cumplirlos. Con frecuencia, establecer horarios para revisar los correos, navegar en internet, hacer llamadas, desactivar las notificaciones al llegar a casa y no usar el teléfono a la hora de comer, no son acatados, y esto se convierte en foco de conflicto.

4. Virtual vs. real

Algunas parejas hacen la observación de que las expresiones de admiración, el reconocimiento de la importancia del otro en sus vidas o la expresión amable o amorosa de sentimientos solo se manifiesta a través de publicaciones en Facebook o mensajes y memes en WhatsApp. Como si estar comunicados e interactuar a través de las redes permitiera exaltar las cosas buenas de la pareja, pero no cara a cara. La preocupación lleva a preguntarse qué tan satisfechos se encuentran en realidad con el otro, y esto es susceptible de convertirse en un tema de frustración y confrontación.

5. Inseguridades en línea

Uno de los aspectos que más perturban tiene que ver con la confianza en el otro, lo que se traduce en inseguridad y celos y, sobre todo, en determinar la definición de los límites de la infidelidad, porque hoy, estos no son tan claros. Las confrontaciones por el manejo de las redes, fotos y videos son una problemática nueva que pone en aprietos a las parejas.



Estar alerta a las reacciones digitales del otro, algunas veces mas intensamente que otras, lleva a que se hagan preguntas abiertas o encubiertas como: “¿por qué no me contestaste si leíste lo que escribí? ¿Con quién estabas conectado? ¿Por qué te demoraste tanto viendo el mensaje y hasta ahora respondes? ¿Me dijiste que no estabas en ese sitio y apareces en la foto que subió tu amigo? ¿Por qué en tu estado apareces ‘soltero’? ¿Por qué cuándo nos despedimos sigues en línea hasta tarde?”.

6. Efectos para la salud

Existen otras preocupaciones menos cotidianas, pero cada vez más evidentes, como los efectos que la dependencia a estas tecnologías genera en la salud física y emocional. Es un hecho que la conexión descontrolada que lleva a chequear permanentemente las cuentas, publicar todo lo que les sucede o trabajar sin horario tiene un alto costo emocional, el cual puede expresarse en que cada vez más personas experimentan dosis altas de tensión, estrés y ansiedad.



Muchas parejas se esfuerzan por ser conscientes y capaces de sentir el exceso, para ver con claridad sus efectos cuando se desconectan. Con frecuencia, esto los lleva formular propuestas de hábitos saludables como una ‘dieta digital’equilibrada, con pausas y horas sin tecnología.





María Elena López

Psicóloga de familia