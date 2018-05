Lo que todos deben saber acerca de la vacuna contra el papiloma

La semana pasada, un análisis riguroso de 26 estudios en los que participaron más de 73.000 mujeres de los cinco continentes demostró que la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) es segura y tiene un alto grado de efectividad en la prevención de lesiones precancerosas en el cuello uterino.



Como ya había hecho el Instituto Nacional de Salud en el 2015, este estudio, elaborado por la Colaboración Cochrane (organización que incluye más de 10.000 investigadores de 90 países), descarta la relación de la vacuna contra el VPH con parálisis, desmayos y otras alteraciones del sistema nervioso, lo que ha servido como argumento sólido para reforzar la vacunación para prevenir el cáncer de cuello uterino, que en Colombia causa la muerte de 2.300 mujeres cada año.

Con el fin de difundir este conocimiento se presentan las preguntas más frecuentes que se hacen sobre esta vacuna, que se aplica de manera gratuita en el país a niñas desde los 9 años. Cabe decir que esta ha sido centro de debates en diferentes naciones, incluida Colombia, a raíz de los síntomas presentados por más de 500 niñas en el municipio de El Carmen de Bolívar y que se relacionaron con la vacunación.

Video Así fue el estudio que derribó los mitos sobre la vacuna del VPH

¿Qué es la vacuna contra el virus del papiloma humano?



Es un preparado de muy alta tecnología que se aplica para fortalecer las defensas del cuerpo y evitar la infección del virus del papiloma humano.



¿Qué es el virus del papiloma?



Es un virus que tiene cerca de 100 tipos y puede infectar la piel y las mucosas de la región genital. Se ha demostrado que algunos de ellos lesionan las células del cuello uterino y producen transformaciones que derivan en cáncer.



¿Entonces la vacuna se aplica para que no dé cáncer?



La vacuna se aplica para que al cuerpo no llegue el virus que ocasiona el cáncer. En esencia es para prevenir un posible cáncer en el cuello uterino, que en el país causa la muerte de más de 2.300 mujeres cada año.



¿Cómo llega el virus al cuerpo?



El virus que desencadena el cáncer del cuello uterino llega al cuerpo a través de las relaciones sexuales. Por esa razón se recomienda aplicar la vacuna, preferiblemente, antes de que se inicie la vida sexual activa.



¿Quiénes deben vacunarse?



Todas las mujeres, ojalá antes de que tengan relaciones sexuales. En otras palabras, lo ideal es aplicar la vacuna desde la niñez para alcanzar una protección más efectiva.



¿A qué edad se debe aplicar?



En Colombia la vacuna se aplica de manera gratuita a mujeres entre los 9 y los 22 años.



¿Cuántas dosis son necesarias?



Entre los 9 y los 18 años hay dos dosis, que deben aplicarse máximo con 5 meses de diferencia. Por encima de esa edad, se requieren tres dosis, aplicadas con intervalos de dos meses. Si estos plazos entre dosis no se cumplen, hay que empezar de nuevo el esquema.



Si las niñas de 9 años no tienen relaciones sexuales, ¿por qué se vacunan?



Es la edad más temprana a la cual se pueden vacunar; lo ideal es hacerlo antes de que inicien actividad sexual, porque en esa condición la efectividad de la vacuna es del 99 por ciento, pues el virus no ha llegado al cuerpo.



¿Se puede aplicar en hombres?



Se pueden vacunar, pero, por razones de costo y efectividad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda hacerlo en niñas.



¿Hasta qué edad se puede aplicar la vacuna?



Está aprobada para que se pueda aplicar en mujeres hasta los 45 años. Sin embargo, mientras mayor edad, menor efectividad.



¿Necesita refuerzos?



No. Si el esquema se cumplió dentro de los plazos, no se requiere ningún tipo de refuerzo.



Si ya se han tenido relaciones sexuales, ¿la persona se puede vacunar?



Sí, aunque la efectividad de la vacuna es un poco menor.



¿Se puede aplicar si la citología muestra un resultado positivo para el VPH?



La vacuna previene, pero no cura la infección que ya se tiene; sin embargo, en este caso lo ideal es conocer el tipo de virus que está presente porque la vacuna puede protegerla contra otros. En estos casos, la efectividad de la vacuna puede disminuir.



¿Afecta la vida sexual?



No se afecta en ningún sentido.



¿La vacuna contra el VPH es segura?



Todos los estudios hechos demuestran que la vacuna es segura, y su aplicación no representa riesgos mayores para quien la recibe.



¿Es verdad que presenta muchas reacciones adversas?



Las investigaciones ratifican el perfil de seguridad de la vacuna y no la han relacionado con enfermedades específicas. Como es natural, en el sitio de la aplicación se pueden presentar enrojecimiento, dolor y molestia, que desaparecen en poco tiempo.



¿Y las parálisis, desmayos y otros problemas que se le atribuyen a la vacuna?



De manera rigurosa se ha comprobado que estos síntomas no están relacionados directamente con la vacuna contra el VPH.



¿Qué precauciones hay que tener antes de la aplicación?



Ninguna, solo informar al vacunador si se tiene alguna enfermedad inmunosupresora, porque el esquema de vacunación debe ser de tres dosis.



¿Cuáles son las contraindicaciones para la vacuna contra VPH?



Alguna reacción adversa a una dosis anterior de la vacuna o presencia de alergias a algún componente de la vacuna.



¿Las mujeres embarazadas se pueden vacunar?



No. Esta vacuna está contraindicada en el embarazo. Aunque no se han demostrado alteraciones en el feto, la recomendación es prevenir y abstenerse de recibirla.



¿Dónde la aplican?



En las jornadas de vacunación que realizan el Ministerio de Salud y las secretarías de Salud. También se puede preguntar por ella en las entidades públicas de salud.

CARLOS F. FERNÁNDEZ

Asesor médico de EL TIEMPO

En Twitter: @SaludET