Procuraduría y Contraloría piden intervención forzosa de Medimás

La Procuraduría y la Contraloría le acaban de solicitar de manera perentoria a la Superintendencia Nacional de Salud que ordene la intervención forzosa de la EPS Medimás, debido a las múltiples irregularidades e incumplimientos que ha hallado en la prestación del servicio y por los riesgos que esto representa para sus pacientes.



"Medimás no va a seguir jugando con la salud de los colombianos, por eso llegó el momento de adoptar medidas definitivas que obliguen a esa EPS a cumplir la ley", advirtieron en un pronunciamiento conjunto el procurador Fernando Carrillo y el contralor Edgardo Maya.

Según revelaron, la empresa prestadora de salud no ha podido garantizar el servicio pleno para sus más de 5 millones de afiliados, en especial en casos de alta complejidad, muchos de ellos dirigidos a población vulnerable.



De acuerdo con las cabezas de los entres de control, la EPS tan solo cubre un 43 por ciento de pacientes de diálisis, 53 por ciento de laboratorio clínico, 58 por ciento de radioterapia y 23 por ciento de inmunología.



Por el contrario, sus administradores han puesto barreras de acceso que han desencadenado la instauración de al menos 2.900 tutelas solo entre noviembre de 2017 y marzo pasado.

Medimás no implementó el modelo de salud que propuso durante el proceso de venta de Cafesalud

Así las cosas, esta EPS ni siquiera garantiza el cumplimiento de los estándares mínimos requeridos para la prestación de lo servicios de salud por lo que incluso sus clínicas más grandes han sido sancionadas y clausuradas.



"Medimás no implementó el modelo de salud que propuso durante el proceso de venta de Cafesalud y tampoco implementó el gobierno corporativo que propuso", anotó Carrillo.



Por eso, junto con Maya, le pidieron a la Superintendencia de Salud que informe, en un término no mayor a cinco días, qué acciones ha tomado para atender las quejas y deficiencias de la EPS más grande del país, que heredó los pacientes de Cafesalud.



De hecho, tienen vencidas tres cuotas por la venta de Cafesalud, que equivalen a 24.162 millones de pesos.



Por eso el gran interrogante que plantea el Ministerio Público es, de dónde saldrán los recursos para el pago de Cafesalud cuando a la fecha no se acredita músculo financiero para tal fin ni fuente de financiación con recursos propios.



A pesar de ese déficit, registró gastos administrativos por 195.000 millones en abril, superando el tope máximo del 10 por ciento.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

Twitter: @uinvestigativa