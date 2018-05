"Una persona a los 70 años sigue siendo competente"

Más allá del retiro forzoso, que a los 70 años establece la Ley 1821 de 2016 para los funcionarios públicos, este tipo de normas desconoce los elementos biosociales que determinan las capacidades de las personas, generaliza y se contrapone a los procesos orgánicos y mentales que condicionan el envejecimiento en humanos, afirma César Burgos, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.

Para empezar, una persona de 70 años no tiene diferencias cognitivas con las personas jóvenes en el marco de las pruebas neurosicológicas que se realizan para determinar estos niveles funcionales, dice Rodrigo Heredia, geriatra y profesor de la Universidad Javeriana. Pero a las personas mayores se les deben sumar la experiencia y las habilidades adquiridas durante toda su vida, agrega el especialista.



Está demostrado que las capacidades de las personas mayores son el resultado de las reservas físicas y mentales que traen desde la juventud, “y esas reservas, que dependen de la genética individual, son favorecidas por mejores condiciones sociales y ambientales, que prolongan la funcionalidad de las personas hasta edades muy avanzadas”, insiste Heredia.



De hecho, el DANE determina que la expectativa de vida en Colombia es de 75,4 años para los hombres y de 81,1 años para las mujeres y que al ritmo acelerado de envejecimiento de la población se pronostica que antes del 2020 habrá más de 6,5 millones de personas mayores de 65 años. “Una realidad que exige cambios culturales urgentes para aprovechar el gran activo social que constituye este grupo poblacional y eso empieza por revisar las normas restrictivas", apunta Burgos.



Nadie niega los cambios normales que acarrea el envejecimiento intrínseco normal, dice el profesor Heredia, y agrega que hay alguna lentitud en los movimientos que requieren ajustes en la cotidianidad, pero las funciones mentales superiores se pueden mantener sin ningún problema, y mucho más en aquellos que han tenido hábitos de vida saludable y una buena actividad intelectual.



Una revisión de la edad promedio de los ganadores en todas las áreas del Premio Nobel demuestra que hoy es 13 años mayor que hace un siglo, al punto que actualmente la mayoría los reciben en el marco de la tercera edad y se calcula que antes de que termine esta centuria los galardonados tendrán en promedio 85 años de edad. “Eso comprueba que la juventud no es propiamente la cima de la actividad intelectual”, dice Cesar Burgos.



Los dos especialistas insisten en qué hay que evitar los mensajes que estigmatizan la vejez, como una etapa a la que hay que temer. Un estudio hecho en King's College London, publicado en ‘Physiology’, confirmó que la concepción sobre los procesos de envejecimiento está bajo el control individual y no por los determinantes externos (como las normas o las limitaciones sociales y familiares impuestas), luego de verificar que el rendimiento de ciclistas aficionados entre 55 y 79 años era similar al de adultos jóvenes y no al de las personas de sus edades que eran sedentarias.



Lamentablemente, dice Burgos, la sociedad expone, equivocadamente, estereotipos negativos sobre estas edades que las personas mayores interiorizan tempranamente, lo que desencadena apatía en las pautas de cuidado y mantenimiento del bienestar, que terminan por acelerar un deterioro que podía prevenirse, si se valorará y se respetará socialmente a este grupo poblacional que crece de manera rápida.



En conclusión, considerar que una persona en la plenitud de sus facultades y con probadas capacidades para desempeñar una tarea intelectual tiene que abandonar su trabajo, por el solo hecho de cumplir 70 años, es “desconocer los procesos normales de envejecimiento y un irrespeto, no solo, con esas personas y su historia, sino con todos los logros que se han obtenido para prolongar la vida en condiciones dignas”, remata el presidente de Sociedades Científicas.



