Panorama y expectativas del cáncer en Colombia

El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) casi una de cada seis defunciones en el planeta se debe a esta enfermedad.

De acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Cancerología, las principales causas de mortalidad en Colombia para los hombres son el cáncer de estómago, próstata, tráquea, bronquios, pulmón, colon-recto, ano y leucemias. Por su parte, los que más afectan a las mujeres son el cáncer de mama, cuello uterino, cáncer de estómago, cáncer de tráquea, bronquios, pulmón, colon-recto y ano.



Ahora bien, una de las preocupaciones de la comunidad científica es la investigación para la cura de esta enfermedad. Según la Liga Colombiana Contra el Cáncer las terapias para el cáncer no han cambiado mucho debido a su efectividad, pero se han publicado nuevas técnicas como la braquiterapia y los nanorrobots.



El primero es una alternativa a la cirugía y se usa para casos muy puntuales tales como el cáncer de seno, próstata y algunos tumores cerebrales, asegura Juan Arbeláez Echeverry, oncólogo y radioterapeuta.



El procedimiento consiste en colocar unas agujas en el área afectada y con un material radioactivo se trabajan las secciones en donde están las células cancerígenas, esto le da al médico mayor control sobre el tratamiento, ya que puede trabajar en una zona específica sin afectar otra parte del cuerpo, lo que causa menos daño.



Por otro lado, el segundo avance tiene que ver con nanotecnología. Científicos lograron programar robots de ADN que atacan los tumores cortándoles el suministro de sangre, reduciendo su expresión, así lo indicó una publicación en la revista Nature Biotechnology.



“Desarrollamos el primer sistema robótico de ADN, completamente autónomo para el diseño preciso de una medicina con el fin de servir de terapia contra el cáncer”, dijo Hao Yan, director del Biodesign Institute’s Center for Molecular Design and Biomimetics en la Universidad del Estado de Arizona, y profesor Milton Glick en la Facultad de Ciencias Moleculares.



Aunque los tratamientos están mejorando en tecnología, la Liga Colombiana Contra el Cáncer asegura que los procedimientos tradicionales tienen un gran resultado, algunos de estos son:

Inmunoterapia

Es un tipo de tratamiento que ayuda al sistema inmunológico. De acuerdo con los expertos, una de las razones por las que las células cancerosas tienen éxito es porque son capaces de esconderse de este sistema. Así, ciertas inmunoterapias pueden marcar las células cancerosas para facilitar al sistema inmunológico su hallazgo y destrucción.



Un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos (NCI) informó que varias tipologías gastrointestinales tienen mutaciones específicas al tumor que pueden ser reconocidas por el sistema inmunológico, lo que ofrece una posible oportunidad terapéutica para pacientes con estos tumores.

Terapia dirigida

Se trata de un tipo de tratamiento específico que actúa sobre los cambios que promueven el crecimiento, la división y diseminación de las células cancerosas.

Es decir que un determinado paciente puede recibir tratamiento con un medicamento en particular teniendo así mejores resultados.

Trasplantes de células madre

Es un procedimiento que restaura las células que fueron destruidas por dosis muy elevadas de quimioterapia o de radioterapia. Estas son fundamentales para el buen funcionamiento del organismo y se encuentran en la sangre. Los trasplantes se usan con más frecuencia para ayudar a personas con leucemia y con linfoma.

En América latina

The Economist Intelligence Unit realizó un informe titulado “Control del cáncer, acceso y desigualdad en América Latina: Una historia de luces y sombras”, que examina las iniciativas del control del cáncer en América Latina.



El informe se centró en 12 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.



El crecimiento de la enfermedad se da a causa del envejecimiento y el crecimiento poblacional, por lo que se calcula que para 2035 la cantidad de casos aumentará al 91 por ciento.



Entre los 12 países de estudio, en el año 2015, Uruguay ocupó el porcentaje más alto de muertes atribuidas al cáncer con el 27 por ciento, seguido por Chile con el 26 por ciento, Costa Rica con el 23 por ciento y Argentina con el 22 por ciento. En México y Bolivia la mortalidad es del 10 por ciento y el 9 por ciento respectivamente. Colombia cuenta con un porcentaje del 19 por ciento.

Clínicas que se destacan

En Colombia hay varios centros de salud que le han dedicado una atención especial a los sistemas, instalaciones y tratamientos para los pacientes con cáncer. Aquí presentamos algunos:

Fundación Valle de Lili

Por medio de un trabajo interdisciplinario, todo el equipo médico de la Fundación evalúa a los pacientes de forma unificada para la determinación y toma de decisiones respecto al estado y tratamiento de la enfermedad oncológica; los usuarios tienen el respaldo de especialistas en Cirugía Oncológica, todas las subespecialidades quirúrgicas y un soporte tecnológico de última generación.

Clínica Shaio

Esta institución se especializa en los tumores que aparecen en la cabeza, trabajando este tipo de problemas con una tecnología avanzada. Una de estas es el Gamma Knife Perfexión, considerado como el equipo más preciso para radiocirugía de cabeza, según Klas, compañía de investigación en tecnología médica.

Diseñado para ciertos tipos de tumores en cabeza; este procedimiento a través de una técnica mínimamente invasiva trata el tumor, administrando dosis intensivas de radiación en determinada zona del cerebro, sin afectar los tejidos sanos, con mínimos efectos secundarios y alta tasa de efectividad.

Imat oncomedica

Este centro nació ante la debilidad de la oferta de servicios médicos especializados en la ciudad de Montería. Dentro del portafolio se ofrecen tratamientos especializados como trasplantes de médula, monoquimioterapia, hormonoterapia, braquiterapia, neurocirugía, entre otros.



Además, tiene su propia fundación que busca dar apoyo psicosocial a niños, adolescentes y mujeres con enfermedades de alto costo a través de estrategias innovadoras que mejoran la calidad de vida de ellos y sus familias durante el tratamiento, por lo cual se cuenta con un talento humano idóneo, comprometido y solidario.

EL TIEMPO