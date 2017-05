Radican proyecto de ley para “dignificar” a los residentes médicos

Este martes se radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley que busca instaurar el pago de un salario y prestaciones sociales para los residentes médicos en el país, un gremio que hoy día no recibe ningún tipo de remuneración.



La iniciativa, apoyada entre otras por la Asociación Nacional de Internos y Residentes (Anir), la Federación Médica Colombiana (Fmc), la Asociación Colombiana Médica Estudiantil (Acome) y la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame), pretende a que los residentes -que son médicos graduados en formación de especialistas- se les paguen al menos tres salarios mínimos más prestaciones y se reconozca su condición de profesionales.

Según opinó el senador Roy Barreras, médico de profesión y quien ha respaldado el reclamo, en el país hay cerca de 5.000 residentes “que trabajan gratis en todos los hospitales públicos y privados, sin seguridad social y con turnos esclavizantes”. “Colombia es el único país del mundo donde no se les retribuye y aparte tienen que pagar por su matrícula”, sostiene el congresista.



Dentro de lo contemplado por el texto inicial del proyecto se contempla la creación del Fondo Nacional de Residencias Médicas, una entidad que sería financiada por el sistema de salud y que se encargaría de la remuneración de los médicos en formación, la misma que, en últimas, no sería considerada como una carga salarial.



Asimismo, se pretende que los médicos no tengan que asumir el costo de las matrículas de la especialización, el cual, según datos de la Anir, está por encima de los 25 millones de pesos en Colombia, con un tiempo de recuperación de la inversión es de 17 años.



Sin embargo, el proyecto que fue radicado este martes y enfrentará su primer debate la próxima semana en el Congreso tiene algunas objeciones, teniendo en cuenta, por ejemplo, el impacto que puede significar una nueva carga al económicamente mermado sistema de salud y al hecho de que se pague la formación a especialistas que, en un momento dado, no retribuyan al país su formación.



Redacción Salud